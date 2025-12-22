Шапаренко привернув увагу Європи: названо клуб і сума можливого трансферу

Досвід виступів у єврокубках та збірній України зробив українського півзахисника ідеальним кандидатом для турецького клубу.

Микола Шапаренко може перейти до Бешикташа / Колаж: Главред, фото: instagram.com/nikolay.shaparenko

Коротко:

Шапаренко може перейти в Бешикташ цієї зими

Турецький клуб готовий запропонувати 8 млн євро

Контракт гравця завершується за кілька місяців

У січні відкривається трансферне вікно, і кілька гравців національної збірної України можуть стати об’єктом інтересу європейських клубів. Одним із таких є Микола Шапаренко, який уже давно на радарах зарубіжних скаутів і цієї зими може перейти за кордон, повідомляє Rabona.

Інтерес Бешикташа

Відомий турецький журналіст Фірат Гунаєр зазначає:

відео дня

"Українець може продовжити кар’єру в Бешикташі. Стамбульський клуб зацікавлений у трансфері 27-річного футболіста, якого хоче підписати вже тривалий час".

За даними інсайдера, керівництво "орлів" неодноразово намагалося оформити перехід Шапаренка в попередніх трансферних вікнах, але високий цінник від Динамо та очікування гравця на пропозиції з топ-5 європейських ліг заважали угоді. Наразі агенти футболіста самі запропонували його послуги турецькому клубу.

Роль гравця в команді

Фірат Гунаєр додає:

"Для Бешикташа Микола є ідеальним кандидатом на роль креативного гравця в центрі поля. Досвід виступів у єврокубках і збірній України може стати дуже корисним команді".

Позиція Динамо

При цьому позиція Динамо залишається незмінною: клуб готовий відпустити лідера лише за гідну фінансову компенсацію. Контракт Шапаренка завершується через кілька місяців, тож це може бути останній шанс для Динамо отримати ринкову ціну за гравця.

Фінансова пропозиція

За інформацією видання Star, Бешикташ готовий запропонувати 8 мільйонів євро, і очікується, що ця сума влаштує київський клуб.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України.

