Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Шапаренко привернув увагу Європи: названо клуб і сума можливого трансферу

Руслан Іваненко
22 грудня 2025, 18:58
155
Досвід виступів у єврокубках та збірній України зробив українського півзахисника ідеальним кандидатом для турецького клубу.
Шапаренко, Динамо
Микола Шапаренко може перейти до Бешикташа / Колаж: Главред, фото: instagram.com/nikolay.shaparenko

Коротко:

  • Шапаренко може перейти в Бешикташ цієї зими
  • Турецький клуб готовий запропонувати 8 млн євро
  • Контракт гравця завершується за кілька місяців

У січні відкривається трансферне вікно, і кілька гравців національної збірної України можуть стати об’єктом інтересу європейських клубів. Одним із таких є Микола Шапаренко, який уже давно на радарах зарубіжних скаутів і цієї зими може перейти за кордон, повідомляє Rabona.

Інтерес Бешикташа

Відомий турецький журналіст Фірат Гунаєр зазначає:

відео дня

"Українець може продовжити кар’єру в Бешикташі. Стамбульський клуб зацікавлений у трансфері 27-річного футболіста, якого хоче підписати вже тривалий час".

За даними інсайдера, керівництво "орлів" неодноразово намагалося оформити перехід Шапаренка в попередніх трансферних вікнах, але високий цінник від Динамо та очікування гравця на пропозиції з топ-5 європейських ліг заважали угоді. Наразі агенти футболіста самі запропонували його послуги турецькому клубу.

Роль гравця в команді

Фірат Гунаєр додає:

"Для Бешикташа Микола є ідеальним кандидатом на роль креативного гравця в центрі поля. Досвід виступів у єврокубках і збірній України може стати дуже корисним команді".

Позиція Динамо

При цьому позиція Динамо залишається незмінною: клуб готовий відпустити лідера лише за гідну фінансову компенсацію. Контракт Шапаренка завершується через кілька місяців, тож це може бути останній шанс для Динамо отримати ринкову ціну за гравця.

Фінансова пропозиція

За інформацією видання Star, Бешикташ готовий запропонувати 8 мільйонів євро, і очікується, що ця сума влаштує київський клуб.

Футбол - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у четвер, 18 грудня, відбулися останні матчі основного етапу Ліги конференцій сезону 2025–2026 за участю українських команд – київського Динамо та донецького Шахтаря, повідомляє 24 канал.

Крім того, журналіст Володимир Звєров розповів про ключові зміни, які очікують "Динамо" після призначення нового головного тренера Ігор Костюк.

Нагадаємо, що форвард київського "Динамо" Владіслав Бленуце, ймовірно, продовжить виступати в українському чемпіонаті, попри чутки про можливий трансфер, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Динамо Київ новини футболу новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Раптова атака 7-бальної бурі: коли закінчиться геомагнітний шторм

Раптова атака 7-бальної бурі: коли закінчиться геомагнітний шторм

20:39Синоптик
Сильне похолодання зі снігом накриє Україну: потужний мороз буде навіть вдень

Сильне похолодання зі снігом накриє Україну: потужний мороз буде навіть вдень

19:15Синоптик
Зеленський попередив українців про масований удар та назвав дату можливої атаки

Зеленський попередив українців про масований удар та назвав дату можливої атаки

18:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

Штраф за "обід": які продукти можуть імітувати сп’яніння в організмі

Штраф за "обід": які продукти можуть імітувати сп’яніння в організмі

Останні новини

20:39

Раптова атака 7-бальної бурі: коли закінчиться геомагнітний шторм

20:28

25 грудня або 7 січня: священник сказав, коли правильно святкувати Різдво

20:27

Революція в опаленні: один простий крок розігріє радіатори в рази швидшеВідео

20:04

Чи може булавка насправді захистити від порчі: мольфар здивував простим ритуаломВідео

20:03

Бачили лише щасливчики: які рідкісні явища фіксують тільки взимку

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:37

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх зробила несподівану заяву про весілля

19:32

У Криму ліквідували ватажка "Еспаньоли", який воював в Україні: деталі розстрілу

19:15

Сильне похолодання зі снігом накриє Україну: потужний мороз буде навіть вдень

19:10

Міф про вічного Єрмака: звідки виникла нова історіяПогляд

Реклама
19:08

Без сухого шампуню: як освіжити немите волосся за п'ять хвилин

18:58

Шапаренко привернув увагу Європи: названо клуб і сума можливого трансферу

18:29

50 років незаконного шлюбу: ЗМІ розкрили головну таємницю патріарха КирилаВідео

18:29

Зеленський попередив українців про масований удар та назвав дату можливої атаки

18:10

Прорив чи підготовка до наступу: у ЗСУ пояснили, що задумав ворог на Сумщині

18:10

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

18:10

Помер автор легендарного хіта про Різдво Кріс РіВідео

18:02

Закуска, яку зметуть першою: рецепт фантастичної страви за 7 хвилин

17:45

На Житомирщині відбулася чергова гуманітарна акція "Платформи громадської підтримки"

17:40

Відключення світла 23 грудня: де не буде електроенергії у вівторок

17:36

Необхідно змінити людей Галущенка в державних обленерго, - експерт

Реклама
17:29

Скільки комплексів "Орєшнік" з'явиться в Білорусі: Лукашенко назвав цифру

17:26

Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

17:23

Переговори зі США: Буданов зробив важливу заяву і розкрив умови

17:16

Чому з'являються задирки та як їх позбутися: поради професіонала

16:52

Якщо не личать шапки: 5 стильних головних уборів на зимуВідео

16:47

Власники їх просто обожнюють: ТОП-5 кросоверів, що служать довше за Toyota RAV4

16:41

Низьких цін не буде: економіст попередив про здорожчання базового продукту

16:37

Росіяни накопичили майже 1500 "Шахедів": коли може бути масований удар

16:24

У Трампа заявили про "прорив" у переговорах щодо врегулювання в Україні

16:02

Яким буде 2026 рік для України: цікавий прогноз штучного інтелекту

15:44

"Тоді він у мене закохався": Сопонару розкрила деталі знайомства з чоловіком-британцем

15:35

Українська зброя в ділі: нова ракета знищила "жирну" ціль росіян

15:34

"Повинні пробачити": Винник зі сцени заступився за росіянВідео

15:14

В Україну доставили розібрану ТЕС із Литви, яка забезпечить світлом мільйон українців

15:09

Українці на кордоні застрягли у кілометрових чергах - стався справжній колапсФото

15:09

У яких кольорах зустрічати 2026 рік: "успішні" відтінки для одягу, аксесуарів і декору

14:40

Кішка зайшла у вольєр до ведмедів: очевидці були вражені тим, чим це закінчилося

14:34

"Усі вже знали": Федінчик розповів, як йому зраджувала Денисенко в шлюбі

14:14

Купила сумочку і зірвала куш: в Англії жінка продала унікальний товар

14:10

Актор-воїн Федінчик розкрив, як демобілізувався із ЗСУ: "Встановили титанову конструкцію"

Реклама
14:01

"Класичний монтаж": Тарас Цимбалюк здивував зізнанням про батьків

13:53

Де насправді народився Кузьма Скрябін: цікаві локації у рідному місті музиканта

13:32

Вибори президента під час воєнного стану: у Раді формують робочу групу

13:30

Катерина Остапчук зробила заяву про другу вагітність - деталі

13:28

Чому у людини дві ніздрі, а не один великий отвір: учені дали пояснення

13:09

РФ модернізувала дрон-камікадзе "Молнія": у ГУР розкрили нову тактику окупантівФото

13:01

Плітки та скандали: найгучніші розлучення українських знаменитостей у 2025 році

12:45

Солодощі, які не зашкодять фігурі: що можна їсти навіть на дієті

12:44

Як пройшли зйомки передноворічного благодійного випуску "Танці з зірками" на 1+1 УкраїнаВідео

12:36

Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти