Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"На межі": Сирський пролив світло на ситуацію на найскладнішій ділянці фронту

Руслан Іваненко
8 серпня 2025, 01:36
597
Головнокомандувач повідомляє про складну ситуацію, але запевняє у стабільній обороні міста.
Александр Сырский, ВСУ
Українські військові відбивають шалену кількість атак і не дозволяють ворогу захопити місто / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Про головне:

  • Ворог змінює тактику, застосовує бронетехніку, але ЗСУ тримають позиції
  • Ситуація у Покровську складна, але контроль не втрачається
  • Ворог зазнає великих втрат під час щоденних атак

У Покровську Донецької області ситуація залишається вкрай напруженою. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Взагалі активні дії на Покровську ведуться більше року. Незважаючи на те, що там знаходиться зараз найпотужніше угруповання російської армії, більше 110 тисяч особового складу, нам вдається тримати ситуацію", — зазначив він в інтерв’ю ТСН.

відео дня

ЗСУ тримають позиції

Сирський підкреслив, що ворог постійно змінює тактику, нарощує сили та застосовує бронетехніку, але Збройні сили України утримують позиції.

"Так, там ситуація складна. Дійсно складна. Але ми вживаємо всіх заходів для того, щоб утримати місто під контролем. Ворог несе там шалені втрати. Щоденно там найбільша кількість атак противника. Що можна сказати? Наші Збройні сили роблять все, щоб утримати і Покровськ, і Покровську агломерацію під нашим контролем", — констатував головнокомандувач.

Ворог застосовує тактику малих груп

Заступник командира спецпідрозділу "Тайфун" Нацгвардії України Павло Гвозденко вважає, що російські війська використовують тактику малих груп та інформаційні маніпуляції, аби просунутися в напрямку Покровська. Про це він повідомив у коментарі 24 Каналу.

'На межі': Сирський пролив світло на ситуацію на найскладнішій ділянці фронту
Покровськ / Інфографіка: Главред

За словами офіцера, противник діє невеликими групами або навіть поодинці, що ускладнює контроль за їхніми переміщеннями. Спершу окупанти займають окремі позиції, після чого туди підтягуються додаткові сили.

Гвозденко підкреслив, що така тактика дозволяє росіянам, попри значні втрати, поступово наближатися до міста. На його думку, головна мета ворога — хоча б символічно зайти до Покровська та заявити про його "захоплення".

Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою

Нагадаємо, основні зусилля російських військ нині зосереджені на спробах захоплення Покровська. При цьому військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади, військовий експерт Кирило Сазонов заявив, що прямий штурм міста малоймовірний.

Крім того, Главред з посиланням на військового експерта та експрацівника СБУ Івана Ступака писав, що у разі, якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.

Також військове керівництво окупаційних військ Росії віддало наказ взяти під контроль місто Покровськ на Донеччині до 1 вересня. Наразі російські загарбники не лише проводять активні штурми, але й розкидають дронами пропагандистські листівки з проханням до місцевих здавати українські позиції.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Покровськ новини України Олександр Сырский Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"На межі": Сирський пролив світло на ситуацію на найскладнішій ділянці фронту

"На межі": Сирський пролив світло на ситуацію на найскладнішій ділянці фронту

01:36Фронт
Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

01:04Війна
Віткофф розкрив деталі розмови з Путіним радникам з безпеки

Віткофф розкрив деталі розмови з Путіним радникам з безпеки

00:39Політика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

Гороскоп на завтра 8 серпня: Тельцям - яскравий момент, Стрільцям - прибуток

Гороскоп на завтра 8 серпня: Тельцям - яскравий момент, Стрільцям - прибуток

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Китайський гороскоп на завтра 8 серпня: Козлам - образи, Собакам - приниження

Китайський гороскоп на завтра 8 серпня: Козлам - образи, Собакам - приниження

Останні новини

01:36

"На межі": Сирський пролив світло на ситуацію на найскладнішій ділянці фронту

01:20

Увірветься минуле: ТОП-3 знаки, які ризикують вернутися до колишніх у серпні

01:04

Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

00:39

Віткофф розкрив деталі розмови з Путіним радникам з безпеки

00:00

Трамп відкрито висловився про зустріч із Путіним: що ховається за його словами

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в РосіїОбвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії
07 серпня, четвер
23:22

Як завершиться війна в Україні: Сирський заговорив про перемогуВідео

23:08

Сторінки життя Миколи Леонтовича: що приховувала радянська влада

23:03

Кримінальні фільми на реальних подіях: топ-5 нових релізів

22:04

У Києві збільшилася кількість хворих на COVID-19: медики попередили про нову хвилю вірусу

Реклама
21:57

Відбудеться важлива зустріч з представником Трампа і Європою: Зеленський розкрив деталіВідео

21:46

Дипломат розкрив сценарій: як РФ готує пастку для України, і це не лише переговори

21:40

Що потрібно зробити у свій день народження жінкам, щоб притягнути успіх

21:19

В Індії призупиняють закупівлі нафти з РФ через Трампа - Bloomberg

21:17

"Артерію, сухожилля": Максима Галкіна збила машина в Латвії

21:15

Чому у магазинах немає круглих цін: експертка здивувала відповіддю

21:10

ЦПК Шабуніна звинувачують у конфлікті інтересів через роботу на підозрюваного у держзраді співробітника НАБУ

20:59

Українська ведуча публічно видала адресу Софії Ротару - деталі

20:52

Серпень не кінець сезону: дачник розповів, що посадити, щоб отримати врожай

20:25

Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: у Міноборони розповіли про плани на півроку

19:41

Усик отримує ультиматум від WBO: що стоїть на кону

Реклама
19:39

Чи повернуться біженці в Україну: демограф назвала три причини їхнього приїзду додому

19:15

Яке число на малюнку: лише геній зможе його прочитати

19:10

Чому ніякої зустрічі у форматі Трамп-Зеленський-Путін не буде?Погляд

18:49

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

18:47

Переговори Трампа і Путіна: ЗМІ розкрили, чому мир може залишатися далеким

18:31

Гурт Latexfauna представив саундтрек до пригодницького фільму "Троє"Відео

17:58

Від свіжого не відрізниш: шеф-кухар розповів, як реанімувати черствий хліб

17:58

Долар і євро різко обвалились в ціні: на скільки зросла гривня

17:49

Чому в неділю не можна рубати дрова: священник дав точне поясненняВідео

17:18

Велика проблема у серпні: чому огірки ростуть гачком та чим їх підгодувати

17:16

Кого потрібно запросити додому цього дня: важливі прикмети 8 серпня

17:00

США поставлять перед Китаєм питання: або ми, або Росія - Загородній

16:35

Історія машини, яка стала останньою для Цоя: чим їздив фронтмен гурту "Кіно"

16:34

Гороскоп Таро на завтра 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

16:31

Скільки тварин на малюнку: лише одиниці зможуть назвати точну кількість

16:28

Забути про наліт і водний камінь можна назавжди: один засіб і ванна блистітиме

16:06

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

16:02

Зустріч переверне життя цих 4 знаків зодіаку в серпні

16:01

Перший драфт погоджених домовленостей з Путіним: аналіз "жовтухи"Погляд

15:48

Помер футболіст "Зорі": стала відома шокуюча причина смерті

Реклама
15:42

NYT: для Путіна зустріч із Трампом - ключ до досягнення цілей щодо України

15:36

Так дешево не коштували давно: в Україні знизилися ціни на популярний овоч

15:30

Не варто викидати банку з-під кави: що з неї можна зробити – 4 геніально прості способи

15:28

Де відбудеться зустріч Путіна і Трампа: лідер Кремля назвав можливе місце

15:17

Сім доступних способів змусити штори у вітальні мати набагато дорожчий вигляд

15:09

Чому 8 серпня не можна важко працювати: яке церковне свято

15:05

Україна перейде на іншу монету: відомі терміни, коли копійка зникне

15:00

Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – ЗагороднійВідео

14:58

Замороження війни на 99 років: розкрито, які пропозиції США зробили РФ для миру

14:58

Який вигляд має мати Ані Лорак і що з нею зараз: про що мовчить зрадниця

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти