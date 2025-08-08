'На межі': Сирський пролив світло на ситуацію на найскладнішій ділянці фронту

Головнокомандувач повідомляє про складну ситуацію, але запевняє у стабільній обороні міста.

Українські військові відбивають шалену кількість атак і не дозволяють ворогу захопити місто / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Ворог змінює тактику, застосовує бронетехніку, але ЗСУ тримають позиції

Ситуація у Покровську складна, але контроль не втрачається

Ворог зазнає великих втрат під час щоденних атак

У Покровську Донецької області ситуація залишається вкрай напруженою. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Взагалі активні дії на Покровську ведуться більше року. Незважаючи на те, що там знаходиться зараз найпотужніше угруповання російської армії, більше 110 тисяч особового складу, нам вдається тримати ситуацію", — зазначив він в інтерв'ю ТСН.

ЗСУ тримають позиції

Сирський підкреслив, що ворог постійно змінює тактику, нарощує сили та застосовує бронетехніку, але Збройні сили України утримують позиції.

"Так, там ситуація складна. Дійсно складна. Але ми вживаємо всіх заходів для того, щоб утримати місто під контролем. Ворог несе там шалені втрати. Щоденно там найбільша кількість атак противника. Що можна сказати? Наші Збройні сили роблять все, щоб утримати і Покровськ, і Покровську агломерацію під нашим контролем", — констатував головнокомандувач.

Ворог застосовує тактику малих груп

Заступник командира спецпідрозділу "Тайфун" Нацгвардії України Павло Гвозденко вважає, що російські війська використовують тактику малих груп та інформаційні маніпуляції, аби просунутися в напрямку Покровська. Про це він повідомив у коментарі 24 Каналу.

Покровськ / Інфографіка: Главред

За словами офіцера, противник діє невеликими групами або навіть поодинці, що ускладнює контроль за їхніми переміщеннями. Спершу окупанти займають окремі позиції, після чого туди підтягуються додаткові сили.

Гвозденко підкреслив, що така тактика дозволяє росіянам, попри значні втрати, поступово наближатися до міста. На його думку, головна мета ворога — хоча б символічно зайти до Покровська та заявити про його "захоплення".

Нагадаємо, основні зусилля російських військ нині зосереджені на спробах захоплення Покровська. При цьому військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади, військовий експерт Кирило Сазонов заявив, що прямий штурм міста малоймовірний.

Крім того, Главред з посиланням на військового експерта та експрацівника СБУ Івана Ступака писав, що у разі, якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.

Також військове керівництво окупаційних військ Росії віддало наказ взяти під контроль місто Покровськ на Донеччині до 1 вересня. Наразі російські загарбники не лише проводять активні штурми, але й розкидають дронами пропагандистські листівки з проханням до місцевих здавати українські позиції.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

