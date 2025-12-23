Рус
Чи можна пробурити Землю наскрізь: учені вразили несподіваною відповіддю

Олексій Тесля
23 грудня 2025, 04:00
Зі збільшенням глибини буріння стрімко зростають тиск і температура.
Вчені розповіли про особливості Землі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Проєкт буріння Землі наскрізь суперечить базовим законам природи
  • Головні перешкоди - екстремальні умови всередині Землі

Думка про наскрізний тунель через Землю давно розбурхує фантазію, але реальна наука ставить на ній остаточний хрест.

Геофізики сходяться на думці: такий проєкт суперечить базовим законам природи і тому не може бути реалізований, зазначає Live Science.

Для порівняння: рекорд людського буріння - Кольська надглибока свердловина - пішла вглиб лише на 12,2 км. Навіть сучасні проєкти, на кшталт буріння в Китаї на 10 км, непорівнянні з масштабами планети, адже континентальна кора подекуди сягає 30 км товщини.

Головні перешкоди - екстремальні умови всередині Землі. Зі збільшенням глибини стрімко зростають тиск і температура: що ближче до ядра, то сильніше матерія втрачає звичні властивості, а температура вимірюється тисячами градусів. Жодне відоме обладнання не здатне працювати в таких умовах.

Навіть у гіпотетичному випадку появи "ідеальних" матеріалів залишається нездоланна перешкода - будова самої планети. Тверде залізо-нікелеве ядро та особливості гравітації роблять проходження наскрізного тунелю фізично неможливим. На думку вчених, проблема не в технологіях або грошах, а у фундаментальних законах фізики, які не можна обійти.

Тривожний сценарій учених: важливе відкриття

Дослідники створили оновлені цифрові симуляції, які описують тривожну модель поведінки людей в умовах повного розпаду цивілізації. Аналіз показав, що в екстремальній ситуації в багатьох можуть виходити на поверхню найтемніші риси характеру. Вчені зазначають: усвідомлення неминучого кінця підриває відчуття особистої відповідальності - коли майбутнє здається втраченим, зникає і стримувальний фактор у вигляді наслідків.

Раніше повідомлялося про "провісника" кінця світу. У Бразилії в Ріо-де-Жанейро блискавка вдарила прямо в статую Христа-Спасителя.

Раніше Главред писав про пророцтво щодо кінця світу після смерті Папи. Є свідчення, які вважають Франциска останнім Папою.

Про джерело: Science News

Science News — американський науково-популярний журнал, що виходить з 1922 року (спочатку під назвою Science News-Letter, сучасну назву отримав у 1966-му). Видається неприбутковою організацією Society for Science (раніше Science Service), заснованою у 1921 році Е. У. Скріппсом.

Місія видання — надавати незалежне й достовірне висвітлення новин науки, технологій та медицини. Контент охоплює теми від космосу і фізики до біології, медицини та психології. Редакцію очолює Nancy Shute, видавець — Maya Ajmera.

Більшість авторів мають наукову або журналістську освіту й дотримуються високих стандартів перевірки фактів і прозорості.

За оцінкою Media Bias/Fact Check, Science News отримує рейтинг Pro-Science із дуже високим рівнем фактчекінгу та відсутністю політичної упередженості. Видання доступне в друкованому й цифровому форматах і має архів, що охоплює понад століття наукових новин.

17:16

Чому з'являються задирки та як їх позбутися: поради професіонала

16:52

Якщо не личать шапки: 5 стильних головних уборів на зимуВідео

16:47

Власники їх просто обожнюють: ТОП-5 кросоверів, що служать довше за Toyota RAV4

