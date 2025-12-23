Чи можна пробурити Землю наскрізь: учені вразили несподіваною відповіддю

Зі збільшенням глибини буріння стрімко зростають тиск і температура.

Вчені розповіли про особливості Землі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Проєкт буріння Землі наскрізь суперечить базовим законам природи

Головні перешкоди - екстремальні умови всередині Землі

Думка про наскрізний тунель через Землю давно розбурхує фантазію, але реальна наука ставить на ній остаточний хрест.

Геофізики сходяться на думці: такий проєкт суперечить базовим законам природи і тому не може бути реалізований, зазначає Live Science.

Для порівняння: рекорд людського буріння - Кольська надглибока свердловина - пішла вглиб лише на 12,2 км. Навіть сучасні проєкти, на кшталт буріння в Китаї на 10 км, непорівнянні з масштабами планети, адже континентальна кора подекуди сягає 30 км товщини.

Головні перешкоди - екстремальні умови всередині Землі. Зі збільшенням глибини стрімко зростають тиск і температура: що ближче до ядра, то сильніше матерія втрачає звичні властивості, а температура вимірюється тисячами градусів. Жодне відоме обладнання не здатне працювати в таких умовах.

Навіть у гіпотетичному випадку появи "ідеальних" матеріалів залишається нездоланна перешкода - будова самої планети. Тверде залізо-нікелеве ядро та особливості гравітації роблять проходження наскрізного тунелю фізично неможливим. На думку вчених, проблема не в технологіях або грошах, а у фундаментальних законах фізики, які не можна обійти.

