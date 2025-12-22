Рус
Популярний банк закриває всі рахунки українців: останній термін зняття грошей

Олексій Тесля
22 грудня 2025, 22:15
Протягом двох місяців ще є можливість користуватися рахунками у звичайному режимі.
Revolut закриває рахунки українців / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Revolut попередив українських клієнтів про закриття рахунків
  • Протягом двох місяців ще є можливість користуватися рахунками

Необанк Revolut, який у лютому цього року офіційно оголосив про початок роботи в Україні, попередив українських клієнтів, що змушений буде закрити їхні грошові рахунки з 22 лютого 2026 року.

"Згідно з місцевими нормами, ми з жалем повідомляємо, що більше не зможемо надавати наші послуги жителям України", - ідеться в повідомленні установи, інформує Forbes.

Зазначається, що протягом двох місяців ще є можливість користуватися рахунками у звичному режимі, але після 22 лютого наступного року зняти залишок з рахунку можна буде тільки через зовнішній банківський переказ. Окрім зняття всіх залишків клієнтам рекомендують завантажити виписки з рахунків, бо вони можуть знадобитися для записів або для інших фінансових установ у майбутньому.

"Хоча наразі ми не можемо надавати послуги жителям України, ми залишаємося відданими ідеї зробити їх доступними в майбутньому і повідомимо про зміни, якщо ситуація зміниться", - наголошується в повідомленнях.

Що передувало

Як повідомлялося, британський фінтех Revolut 11 лютого 2025 року після півторамісячного бета-тестування офіційно зайшов на український ринок на основі ліцензії, виданої Європейським центральним банком Revolut Bank UAB (Литва). Водночас через два тижні Національний банк України (НБУ) наголосив на необхідності отримання фінтехом ліцензії на діяльність в Україні, яку Revolut планував отримати пізніше.

Revolut було засновано 2015 року у Великій Британії, його штаб-квартира розташована в Лондоні.

Банки "заморожують" перекази: у якому разі гроші не повернуть

Українські банки мають право зупиняти фінансові операції, якщо вони мають зв'язок із Росією або Білоруссю. Ба більше, у разі блокування повернути такий переказ може виявитися неможливим навіть через судовий розгляд - на це вказує і судова практика, що склалася.

Раніше повідомлялося про те, що в ПриватБанку стався збій з "Національним кешбеком". Клієнт розповів подробиці інциденту.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.

Раніше повідомлялося, що користувачі ПриватБанку залишилися без валюти під час поповнення картки в терміналі. На порталі Мінфін незадоволений клієнт розповів подробиці інциденту.

Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

