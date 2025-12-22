Популярний банк закриває всі рахунки українців: останній термін зняття грошей

Протягом двох місяців ще є можливість користуватися рахунками у звичайному режимі.

Revolut закриває рахунки українців / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Revolut попередив українських клієнтів про закриття рахунків

Протягом двох місяців ще є можливість користуватися рахунками

Необанк Revolut, який у лютому цього року офіційно оголосив про початок роботи в Україні, попередив українських клієнтів, що змушений буде закрити їхні грошові рахунки з 22 лютого 2026 року.

"Згідно з місцевими нормами, ми з жалем повідомляємо, що більше не зможемо надавати наші послуги жителям України", - ідеться в повідомленні установи, інформує Forbes.

Зазначається, що протягом двох місяців ще є можливість користуватися рахунками у звичному режимі, але після 22 лютого наступного року зняти залишок з рахунку можна буде тільки через зовнішній банківський переказ. Окрім зняття всіх залишків клієнтам рекомендують завантажити виписки з рахунків, бо вони можуть знадобитися для записів або для інших фінансових установ у майбутньому.

"Хоча наразі ми не можемо надавати послуги жителям України, ми залишаємося відданими ідеї зробити їх доступними в майбутньому і повідомимо про зміни, якщо ситуація зміниться", - наголошується в повідомленнях.

Що передувало

Як повідомлялося, британський фінтех Revolut 11 лютого 2025 року після півторамісячного бета-тестування офіційно зайшов на український ринок на основі ліцензії, виданої Європейським центральним банком Revolut Bank UAB (Литва). Водночас через два тижні Національний банк України (НБУ) наголосив на необхідності отримання фінтехом ліцензії на діяльність в Україні, яку Revolut планував отримати пізніше.

Revolut було засновано 2015 року у Великій Британії, його штаб-квартира розташована в Лондоні.

