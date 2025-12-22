Рус
Сильне похолодання зі снігом накриє Україну: потужний мороз буде навіть вдень

Ангеліна Підвисоцька
22 грудня 2025, 19:15
Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -1 градуса.
Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 23 грудня
  • Коли температура повітря опуститься до -12 градусів
  • У яких областях буде мокрий сніг

Погода в Україні 23 грудня буде сухою, але туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 23 грудня в Україні буде прохолодно. На Закарпатті та у Криму буде тепліше. У цей день на території західних, північних та центральних областей буде невеликий сніг.

24-25 грудня буде похолодання - 2-9 градусів морозу. Вночі температура повітря опуститься до 9-12 градусів морозу.

"Але й тут атмосфера нас захоче підтримати - із морозом може прийти сонечко, можливі прояснення. У Києві завтра близько нуля, невеликий сніг. На Святвечір та Різдво у столиці - прояснення і морозне похолодання", - йдеться у повідомленні.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / фото: ventusky

Погода 23 грудня

В Україні 23 грудня буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують мокрий сніг, крім південного сходу. Лише в Одеській області буде дощ. Вітер буде північний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі на північному сході 2-7° морозу, вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни 0-5° тепла)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 23 грудня в Україні буде прохолодною. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до 1-6 градусів тепла. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -1...+1 градуса тепла.

Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / фото: meteoprog

Погода 23 грудня у Києві

У Києві 23 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у понеділок, 22 грудня, погода буде без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме близько нуля, на півдні - +3...+8 градусів.

Крім того, 22 грудня Україну накриє нова магнітна буря. Її потужність зросте до 4-х балів.

Нещодавно синоптик Наталія Птуха розповіла, якою буде зима в Україні. За її словами, цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5-2 градуси. Однак, вона попередила, що навіть у відносно м'який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
