Відключення світла 23 грудня: де не буде електроенергії у вівторок

В Укренерго відповіли, чи вимикатимуть світло 23 грудня.

Як вимикатимуть світло 23 грудня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 23 грудня, світло вимикатимуть у більшості регіонів України. Про це повідомляє Укренерго.

У повідомленні йдеться, що завтра будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Підставою для запровадження обмежувальних заходів стали наслідки масованих ракетних і дронових ударів країни-агресора Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла стануть значно рідшими - прогноз уряду

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що вже з 24 грудня в Україні планують полегшити графіки відключення електроенергії для домогосподарств. Відповідне завдання 21 грудня поставив уряд відповідальним особам.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у понеділок, 22 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах.

До речі, Литва передала Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції в межах механізму цивільного захисту ЄС. Отримана ТЕС зможе забезпечити світлом до 1 мільйона споживачів.

Нещодавно заступник міністра енергетики України Микола Колісник заявив, що тривалість графіків відключень світла по Україні скоротять. Це станеться завдяки перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

