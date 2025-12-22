Відключення світла 23 грудня: де не буде електроенергії у вівторок

Ви дізнаєтеся:
- Чому в Україні застосовуються графіки відлючень електроенергії
- Де завтра будуть вимикати світло
У вівторок, 23 грудня, світло вимикатимуть у більшості регіонів України. Про це повідомляє Укренерго.
У повідомленні йдеться, що завтра будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Підставою для запровадження обмежувальних заходів стали наслідки масованих ракетних і дронових ударів країни-агресора Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.
В Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію.
Відключення світла стануть значно рідшими - прогноз уряду
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що вже з 24 грудня в Україні планують полегшити графіки відключення електроенергії для домогосподарств. Відповідне завдання 21 грудня поставив уряд відповідальним особам.
Відключення світла в Україні - новини за темою
Як писав Главред, у понеділок, 22 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах.
До речі, Литва передала Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції в межах механізму цивільного захисту ЄС. Отримана ТЕС зможе забезпечити світлом до 1 мільйона споживачів.
Нещодавно заступник міністра енергетики України Микола Колісник заявив, що тривалість графіків відключень світла по Україні скоротять. Це станеться завдяки перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури.
Читайте також:
- У Трампа заявили про "прорив" у переговорах щодо врегулювання в Україні
- Росіяни накопичили майже 1500 "Шахедів": коли може бути масований удар
- Низьких цін не буде: економіст попередив про здорожчання базового продукту
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред