Низьких цін не буде: економіст попередив про здорожчання базового продукту

Навіть за оптимістичного сценарію базовий продукт в Україні буде дорожчати.

Як зміняться ціни на хліб у 2026 році / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомив економіст:

Хліб в Україні буде дорожчати ще щонайменше рік

Темпи підвищення цін на хліб в Україні залежать від декількох факторів

Хліб - один із базових продуктів, який подорожчає у 2026 році. Про це виданню Новини.LIVE розповів економіст Володимир Чиж. За його словами, є декілька причин росту цін.

За 2025 рік хліб подорожчав на 20%. Тенденція з підвищення цін буде тривати і далі, аж до кінця 2026 року, якщо повномасштабна війна спільно з ударами по енергетиці затягнуться на місяці.

Наскільки може подорожчати хліб

Чиж прогнозує, що наступного року ціни на хліб можуть зрости на чверть, тобто 25%. Але якщо в Україні настане мир, вартість хліба не зросте більше, ніж на 10-12%.

Причиною такого помітного підняття цін є перш за все регулярні масовані атаки країни-агресорки Росії на енергооб'єкти України. До цього фактору додалися й інші: зростання цін на сировину, фінансові витрати, витрати на утримання підприємств, працівників, тощо.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

У скільки українцям обійдеться новорічний стіл - відповідь економіста

Главред писав, що за словами експерта "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзина, середня вартість новорічного столу в Україні цього року зросла приблизно на 12–15% у порівнянні з минулим.

За його словами, минулого року базовий варіант застілля для чотирьох осіб — із традиційними стравами на кшталт оселедця під шубою, олів’є, копченостями та однією пляшкою ігристого — обходився у 3730 гривень. Цьогоріч, за різними розрахунками, сума перевищує 4000 гривень.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що подорожчав оселедець слабосолений, який в українських супермаркетах в середньому коштує 221,25 гривні за кілограм. Минулого місяця його продавали по 218,35 гривні.

Раніше повідомлялося, що з настанням 2026 року в Україні можуть подорожчати овочі. Це станеться через підвищений попит на продукти, а також зростання собівартості виробництва.

Напередодні стало відомо, що в Україні куряче м’ясо подешевшало в середньому на 20%. За пів року гуртова ціна курячої тушки впала зі 110 грн/кг до 85-90 грн/кг.

