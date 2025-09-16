Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Фламінго" може стати новим "Томагавком" – експерт зробив інтригуючий прогноз

Руслан Іваненко
16 вересня 2025, 23:57
29
Експерт пояснив, як українська ракета "Фламінго" може наблизитися до рівня американського "Томагавка".
Фламинго, Томагавк
Храпчинський аналізує можливості ракети "Фламінго" та прогнозує розвиток її технологічної начинки/ колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот

Коротко:

  • Українська ракета "Фламінго" має потенціал модернізації
  • Може наблизитися за характеристиками до американського "Томагавка"

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що українська ракета "Фламінго", попри простоту конструкції, має значний потенціал модернізації та здатна наблизитися за характеристиками до американської крилатої ракети "Томагавк". Про це він заявив в ефірі "Фабрики новин", передає УНІАН.

За словами Храпчинського, "Фламінго" – це перспективне та водночас економне рішення, яке може стати важливим інструментом для Сил оборони України.

відео дня

"Це насправді дуже цікава ракета. Вона – дуже цікаве технологічне рішення… Вона буде ефективною ракетою, якщо не буде заважати, я б так сказав. Тому що я бачу – це дешеве, але якісне рішення. Й, безумовно, тонну (корисне навантаження – ред.) донести – це ж, мабуть, важливіше, що нам треба", – сказав експерт.

Нарощування виробничих потужностей

Він наголосив, що Україна нарощує власні виробничі потужності для створення таких систем, адже для ефективних ударів по військових цілях РФ потрібні боєприпаси з великим корисним навантаженням.

"Тут потрібно шукати щось понад 500 кг. Західні партнери нам нічого не додають, але надають можливість будувати такі рішення", – зазначив Храпчинський.

Прихований потенціал ракети "Фламінго"

За його словами, офіційно оприлюднені фото ракети не відображають реального рівня її технологічного оснащення.

"Офіційно оприлюднені фото "Фламінго" – це одне, але те, що знаходиться всередині цієї ракети – набагато цікавіше та якісніше, ніж те, що показали", – пояснив експерт.

Шлях до рівня "Томагавка" та перспективи модернізації

Храпчинський також порівняв українську розробку з американським "Томагавком" і підкреслив, що розвиток технологій відкриває для "Фламінго" нові можливості.

""Фламінго" – звісно, не американський "Томагавк", який може змінювати ціль під час виконання бойової задачі, але вона може стати такою. Композитні матеріали, поява свого власного двигуна тощо – все це попереду. Але нам треба чимось бити по території Росії. Почнімо вже бити", – заявив експерт.

Ракета Фламінго / Інфографіка: Главред

Необхідність поєднання ударних дронів і ракет

Він також додав, що одночасне застосування ударних безпілотників та ракет із великою масою корисного навантаження може суттєво навантажити російську систему ППО.

"Але одне – запускати 100 ударних безпілотників та одну ракету з тонною корисного навантаження, а інша справа – просто запускати 100 ударних безпілотників, які можуть виконати якусь задачу", – наголосив Храпчинський.

Нові українські ракети - думка експерта

Аналітик Інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц вважає, що Україні варто паралельно розвивати дві ракетні програми – "Довгий Нептун" та "Фламінго". За його словами, кожна з цих систем виконує різні бойові завдання й у комплексі може підсилювати можливості одна одної.

Хінц пояснив, що ракета з подовженим корпусом і збільшеним паливним відсіком здатна істотно вигравати в дальності польоту, навіть якщо не досягатиме швидкості оригінальної версії "Нептуна". Такий підхід, на його думку, робить розробку цінним доповненням для операцій на великих відстанях.

Українська зброя - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна представила нову крилату ракету Фламінго із заявленою дальністю у 3000 км, яка має потужний потенціал. Якщо хоча б половина заявлених характеристик відповідає дійсності, це озброєння може завдати серйозної шкоди в будь-якій європейській частині Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет Пекло. Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Також Україна застосувала проти російських окупантів нову зброю - ракету-дрон Паляниця.

Читайте також:

Про персону: Анатолій Храпчинський

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України ракета Фламінго
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ситуація дуже важка": офіцер розкрив головну ціль ворога на ключовому напрямку

"Ситуація дуже важка": офіцер розкрив головну ціль ворога на ключовому напрямку

23:03Фронт
Путін надіслав сигнал Україні щодо війни - що задумали в Кремлі та до чого тут Трамп

Путін надіслав сигнал Україні щодо війни - що задумали в Кремлі та до чого тут Трамп

22:40Війна
Зливи накриють майже всю країну: українці отримали важливе попередження

Зливи накриють майже всю країну: українці отримали важливе попередження

20:21Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

Особливий день: які знаки зодіаку отримають сюрпризи 16 вересня

Особливий день: які знаки зодіаку отримають сюрпризи 16 вересня

Останні новини

01:30

Колишня дружина Юрія Нікітіна заговорила про нові стосунки: "Є шанс потрапити"

01:00

Таємниці радянської моди: як жінки створювали унікальні образи всупереч дефіциту

16 вересня, вівторок
23:57

"Фламінго" може стати новим "Томагавком" – експерт зробив інтригуючий прогноз

23:34

Зовсім інша людина: у Мережі з'явилися нові фото Дмитра Комарова

23:03

"Ситуація дуже важка": офіцер розкрив головну ціль ворога на ключовому напрямку

Росія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – ЖироховРосія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – Жирохов
22:50

Нова муза Пономарьова: кохана співака засвітилася на концерті

22:40

Путін надіслав сигнал Україні щодо війни - що задумали в Кремлі та до чого тут Трамп

22:06

Ексголкіпера "Динамо" і "Шахтаря" затримали при спробі перетнути кордон - ЗМІ

21:49

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

Реклама
21:47

Його "червоні прапори" у стосунках за знаком зодіаку: попередження від астрологів

20:53

Де найбільше грибів в Україні: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

20:51

Восени розсипати по ґрунту: як одне добриво зробить землю родючою без зусильВідео

20:40

Броня нашого Сходу: у ЗСУ показали, як війська формують цитадель для захисту від РФ

20:21

Зливи накриють майже всю країну: українці отримали важливе попередження

20:12

Трамп вперше надіслав військову допомогу Україні по новій схемі - деталі від Reuters

20:07

Для українців в Європі можуть ввести нові правила та забрати захист - що відомо

20:01

Місяць віддаляється від Землі: вчені пояснили, як тепер зміниться тривалість дня

20:01

Молитва, що творить чудеса: як звернутися до Бога за зціленням і захистом здоров'яВідео

19:51

Хитрий трюк: експерт пояснив, як уникнути води в паливному баку

19:41

Павуки не з’являться в оселі, якщо зробити одну просту дію: експерти видали секрет

Реклама
19:26

"Ви дуже шкодите": Трамп почав погрожувати журналісту після незручного питанняВідео

19:11

Росія готує нову стратегію: скільки "Шахедів" ворог планує випускати щомісяця

19:10

Як Польща готується до нових атак РФ?Погляд

18:52

Сухий посол сала: секретна добавка і делікатес стає "чарівним"Відео

18:45

"Є певні дані і реальні шанси": в Раді назвали точні терміни закінчення війни

18:28

Жовтий знак із чотирма лініями збив з пантелику водіїв - що він означає

17:51

Вдарить літня спека до майже +30: коли в Україну повернеться тепло – відома дата

17:48

Трамп заявив про угоду між Україною та Росією та виставив ультиматум ЄвропіВідео

17:44

В Україні змінився курс долара та євро: скільки тепер коштує валюта

17:40

"Питали, чого не на фронті": Ігор Ласточкін передав рідкісне вітання з передової

17:09

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там булоВідео

17:08

"Їй не боляче": Зеленський емоційно відреагував на безперервні атаки РФФотоВідео

16:56

Домашній убивця цвілі: лише два компоненти, і ніякої вогкостіВідео

16:55

Тренер "Ліги Сміху" Іван Люленов прокоментував розставання зі своєю дівчиною

16:42

Росіяни з п'яти бригад на межі оточення: ЗСУ зривають масштабну операцію РФ

16:41

Путіну потрібна нова війна, він уже має план: що задумав глава Кремля

16:37

Не Олівʼє і не Цезар: салат з трьох інгредієнтів, який зʼїдять за 5 хвилин

16:36

У МАГАТЕ від імені України працюють люди державного зрадника Деркача - ЗМІ

16:35

На вершині не iPhone: названо найпопулярніші смартфони у світі

16:24

"Вуха ріже": "зірка 90-х" звинуватила Пугачову у брехні

Реклама
16:16

Magic Brothers Show запускає перший в Україні інтерактивний TikTok-серіал для дітей новини компанії

16:15

В Україні готують нові правила мобілізації - у кого відберуть відстрочку

16:04

У Польщі затримали українця та білоруску через інцидент із дроном - що відомо

16:03

Золота скоринка мрії: що перетворює картоплю на справжній шедеврВідео

15:57

Має більше 20 компонентів з США: ГУР розсекретило "начинку" одного з дронів РФ

15:56

У США помер популярний американський актор

15:54

Відомий співак розповів про інтимну зустріч з Іриною Білик

15:46

Заробили мільйони рублів: син Ротару з паспортом РФ розізлив пропагандистів

15:32

Експерти закликали у вересні натирати вікна корицею: навіщо це робити

15:31

Відбудова на новий лад. Як відновлення житла в Україні може сприяти поширенню принципів сталого будівництва новини компанії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти