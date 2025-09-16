"Фламінго" може стати новим "Томагавком" – експерт зробив інтригуючий прогноз

Експерт пояснив, як українська ракета "Фламінго" може наблизитися до рівня американського "Томагавка".

Храпчинський аналізує можливості ракети "Фламінго" та прогнозує розвиток її технологічної начинки/ колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот

Коротко:

Українська ракета "Фламінго" має потенціал модернізації

Може наблизитися за характеристиками до американського "Томагавка"

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що українська ракета "Фламінго", попри простоту конструкції, має значний потенціал модернізації та здатна наблизитися за характеристиками до американської крилатої ракети "Томагавк". Про це він заявив в ефірі "Фабрики новин", передає УНІАН.

За словами Храпчинського, "Фламінго" – це перспективне та водночас економне рішення, яке може стати важливим інструментом для Сил оборони України.

"Це насправді дуже цікава ракета. Вона – дуже цікаве технологічне рішення… Вона буде ефективною ракетою, якщо не буде заважати, я б так сказав. Тому що я бачу – це дешеве, але якісне рішення. Й, безумовно, тонну (корисне навантаження – ред.) донести – це ж, мабуть, важливіше, що нам треба", – сказав експерт.

Нарощування виробничих потужностей

Він наголосив, що Україна нарощує власні виробничі потужності для створення таких систем, адже для ефективних ударів по військових цілях РФ потрібні боєприпаси з великим корисним навантаженням.

"Тут потрібно шукати щось понад 500 кг. Західні партнери нам нічого не додають, але надають можливість будувати такі рішення", – зазначив Храпчинський.

Прихований потенціал ракети "Фламінго"

За його словами, офіційно оприлюднені фото ракети не відображають реального рівня її технологічного оснащення.

"Офіційно оприлюднені фото "Фламінго" – це одне, але те, що знаходиться всередині цієї ракети – набагато цікавіше та якісніше, ніж те, що показали", – пояснив експерт.

Шлях до рівня "Томагавка" та перспективи модернізації

Храпчинський також порівняв українську розробку з американським "Томагавком" і підкреслив, що розвиток технологій відкриває для "Фламінго" нові можливості.

""Фламінго" – звісно, не американський "Томагавк", який може змінювати ціль під час виконання бойової задачі, але вона може стати такою. Композитні матеріали, поява свого власного двигуна тощо – все це попереду. Але нам треба чимось бити по території Росії. Почнімо вже бити", – заявив експерт.

Ракета Фламінго / Інфографіка: Главред

Необхідність поєднання ударних дронів і ракет

Він також додав, що одночасне застосування ударних безпілотників та ракет із великою масою корисного навантаження може суттєво навантажити російську систему ППО.

"Але одне – запускати 100 ударних безпілотників та одну ракету з тонною корисного навантаження, а інша справа – просто запускати 100 ударних безпілотників, які можуть виконати якусь задачу", – наголосив Храпчинський.

Нові українські ракети - думка експерта

Аналітик Інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц вважає, що Україні варто паралельно розвивати дві ракетні програми – "Довгий Нептун" та "Фламінго". За його словами, кожна з цих систем виконує різні бойові завдання й у комплексі може підсилювати можливості одна одної.

Хінц пояснив, що ракета з подовженим корпусом і збільшеним паливним відсіком здатна істотно вигравати в дальності польоту, навіть якщо не досягатиме швидкості оригінальної версії "Нептуна". Такий підхід, на його думку, робить розробку цінним доповненням для операцій на великих відстанях.

Українська зброя - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна представила нову крилату ракету Фламінго із заявленою дальністю у 3000 км, яка має потужний потенціал. Якщо хоча б половина заявлених характеристик відповідає дійсності, це озброєння може завдати серйозної шкоди в будь-якій європейській частині Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет Пекло. Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Також Україна застосувала проти російських окупантів нову зброю - ракету-дрон Паляниця.

Про персону: Анатолій Храпчинський Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

