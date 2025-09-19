Долає до 2000 кілометрів: в Україні показали новий дрон TOLOKA, деталі

Відомо, що українські інженери представили три модифікації підводного дрона.

https://glavred.net/ukraine/preodolevaet-do-2000-kilometrov-v-ukraine-pokazali-novyy-dron-toloka-detali-10699655.html Посилання скопійоване

Новий дрон TOLOKA / колаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU

Головне:

В Україні представили новий підводний дрон TOLOKA

Це сталось під час саміту Defense Tech Valley

У ньому взяли участь понад 5 тисяч учасників із 40 держав світу

У Львові пройшов щорічний інвестиційний саміт Defense Tech Valley. Під час заходу були представлені нові українські розробки. Серед них – нова модель підводного дрона TOLOKA. Про це пише Clash Report.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що у саміті взяли участь понад 5 тисяч учасників із 40 держав світу. Це розробники й користувачі, політики, посадовці, інвестори, представники провідних венчурних фондів, очільники оборонних компаній і стартапів.

відео дня

Відомо, що українські інженери представили три модифікації підводного дрона TLK 1000 (довжиною від 4 до 12 метрів). Вони здатні долати відстань до 2000 кілометрів і можуть нести до 5 тонн вибухівки.

Дрон TOLOKA / фото: t.me/GeneralStaffZSU

Що відомо про дрон TOLOKA

Про роботу над підводним дроном TOLOKA аналітики Defense Express повідомляли ще у травні 2023 року.

Зазначалося, що розробники планували кілька варіантів розміру підводного дрона:

TLK-150 - розмір корпусу 2,5 м, дальність ходу - до 100 км, силова установка - електродвигун, маса бойової частини (БЧ) або іншого корисного навантаження - 20-50 кг;

TLK 400 - розмір корпусу 4-6 м, заявлена дальність ходу - до 1200 км, маса бойової частини або іншого корисного навантаження - до 500 кг;

TLK 1000 - розмір корпусу від 4 до 12 м, заявлена дальність ходу - до 2000 км, заявлена маса БЧ або іншого корисного навантаження - до 5000 кг.

Українські ракети

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній раніше говорив, що в Україні з’явилися ракети "Фламінго", які можуть діставати на 3 тисячі км.

За його словами, тільки українська армія визначатиме, по яких цілях бити цими ракетами.

"Якщо економіка надасть достатньо ресурсів, наші удари стануть сильнішими та інтенсивнішими", - вважає він.

Українські підводні дрони / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як повідомляв Главред, британсько-український оборонний стартап Trypillian залучив $5 млн інвестицій і вже працює над створенням автономного ударного безпілотного літального апарату дальньої дії під назвою Trypillian SSG. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров говорив, що новий дрон буде здатний виснажувати систему протиповітряної оборони ворога.

Крім того, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що українська ракета "Фламінго", попри простоту конструкції, має значний потенціал модернізації та здатна наблизитися за характеристиками до американської крилатої ракети "Томагавк".

Читайте також:

Про джерело: Clash Report Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред