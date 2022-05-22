Складна ситуація: війська РФ намагаються наступати на Слов'янськ та Сєвєродонецьк - Зеленський

Зеленський: війська РФ намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк / president.gov.ua

Ситуація на Донбасі складається дуже складна. Російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк, йдеться в відеозверненні президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що українські військові зривають плани росіян.

"На Донбасі ситуація надзвичайно складна. Як і попередні дні російська армія намагається наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк. ЗСУ стримують цей наступ кожен день, який захисники відбивають наступальні плани Росії, є конкретним внеском у наближенні дня перемоги", - заявив він.

Він зазначив, що "ніякі ракетні удари результати Росії не дадуть".

Контрнаступ армії України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше прогнозував, що масштабний контрнаступ Збройних сил України може початися в середині червня. За словами чиновника, до кінця травня-початку червня Київ повинен отримати достатні обсяги військової допомоги від Заходу. Після цього сформують підрозділи для наступальної операції.

Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що зараз і ЗСУ, і війська РФ потребують поповнення резервів. Перевага буде у тієї сторони, яка буде діяти більш оперативно. Українська армія може піти в контрнаступ на захоплені окупантами позиції в середині-другій половині червня. Однак для цього у сил оборони України має з'явитися достатня кількість зброї.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що ЗСУ готові до повномасштабного контрнаступу проти військ Росії на своїй території. Однак українська армія потребує термінових постачань важких озброєнь, щоб нівелювати перевагу росіян у військовій техніці. У найближчі місяці армія України планує витісняти окупантів з півдня і Сходу країни.

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