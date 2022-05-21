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Україна може з боєм влаштувати деблокаду морських портів - Зеленський

21 травня 2022, 17:50

Якщо не розблокувати українські морські порти, світ може зіткнутися з кризою, сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський
Розблокувати українські морські порти можна різними шляхами - Зеленський / Фото УНІАН

На даний момент Росія заблокувала практично всі порти і морські можливості українського експорту. Блокада накладена на 22 мільйони тонн експорту, причому росіяни його ще й крадуть. Усунути проблему можна різними способами, включаючи військовий. Україна звертається до країн-партнерів за допомогою в зброї для вирішення такої проблеми. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час спільного з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою брифінгу, який відбувся в суботу, 21 травня, глава держави, сказав що 22 мільйони тонн експорту не надходить імпортерам через дії Росії, яка заблокувала українські морські порти. Якщо не вжити належних заходів, світ зіткнеться з кризою.

читайте такожУ Зеленського закликали влаштувати тотальну блокаду Росії, щоб запобігти світовій війні"22 млн тонн сьогодні заблоковано, а росіяни ще постійно крадуть і кудись його вивозять... Треба розблокувати ці шляхи, тому що в світі буде криза", - пояснив гарант.

За його словами, Київ вивчає, у тому числі, військовий спосіб деблокади морських шляхів. Держава звертається до країн-партнерів з проханням надати потрібну зброю.

"Розблокувати можна різними шляхами. Один із шляхів - військовий. Тому ми з такими запитами щодо відповідної зброї звертаємося до партнерів", - підкреслив Володимир Зеленський.

Як повідомляло агентство Інтерфакс-Україна, Київ зіткнувся з проблемою вивезення своєї аграрної продукції через блокаду Росією українських морських портів. Десятки суден заблоковані в морських портах, у тому числі, і у Маріупольському порту. Українська держава не контролює чотири порти - Маріупольський, Бердянський, Скадовський та Херсонський. Ці порти забезпечували 7,5% всієї перевалки.

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НАТО може взяти участь у деблокаді морських портів України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у ефірі YouTube-каналу Фейгін Live казав, що якщо питання деблокади українських портів у Чорному морі розглядатиметься в конкретному порядку, в операції можуть взяти участь сили Північноатлантичного альянсу. Російські міни виловлюють і у Босфорі. Дії РФ можуть становити небезпеку для судноплавства таких держав, як Туреччина, Румунія, Болгарія, а також країн, судна яких проходять Чорним морем.

"Якщо буде серйозно поставлено питання щодо деблокади українських портів і вивезення звідти продовольства, це означає безпосереднє залучення сил НАТО у деблокаді Чорного моря, а отже і зміну стратегічної рамки конфлікту. Тому що стріляти російські кораблі з Чорного моря не зможуть у цій ситуації, або вони спробують це зробити і нарвуться на відповідну реакцію", – підкреслив Олексій Арестович.

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