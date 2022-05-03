Гаряча фаза близько 4-5 місяців і бої до 2023 року: Жданов зробив прогноз щодо війни РФ проти України

Війна Росії з Україною може тривати до початку 2023 року - Жданов / УНІАН

"Гаряча" фаза війни Росії проти України може тривати 4-5 місяців, тоді як звільнення захоплених територій відбуватиметься повільніше. Цілком ймовірно, остаточно військові дії завершаться на початку 2023 року. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що гаряча фаза війни може йти близько 4-5 місяців. Процес звільнення буде повільніше, ніж думають українці. Швидше за все, військові дії завершаться на початку 2023 року.

читайте такожЗахід допоміг ЗСУ - на війні в Україні будуть зміни протягом двох тижнів - Гайдай"Я думаю, що це на декілька місяців. Так, гаряча фаза може за 4-5 місяців закінчитися, але не раніше. Погоджуся з оцінкою Бориса Джонсона, про те, що до 2023 року ми ще будемо в цій війні. Прогноз залишається. У будь-якому випадку гаряча фаза до декількох місяців - це точно. Тому що наступ буде набагато повільніше, ніж оборонна частина йти, наступати набагато складніше", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Центрального Східного округу Росії Рустам Міннекаєв раніше розкрив окупаційні плани Москви щодо України. Зокрема, агресор збирається захопити Донбас, південь України і пробити коридор до Криму. Російська держава, мовляв, перейшла до другого етапу війни.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ в середині червня можуть піти в наступ. За його словами, до кінця травня-початку червня війська України повинні отримати важке озброєння від Заходу. Зброя повинна змінити баланс сил на низці ділянок фронту.

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Спікер Банкової Арестович також стверджує, що якщо сили оборони України зупинять окупантів у напрямку Херсона та Гуляйполя, загарбники РФ будуть змушені перейти в оборону. Просування російських військ по українській території вже сповільнилося.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що Київ не підписуватиме з Москвою мирний договір. Українська сторона очікує на перелом на фронті після західної військової допомоги, та капітуляції Росії.

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