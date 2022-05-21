ЗСУ зупинили російський наступ у районі Гуляйполя, тривають бої - Арестович

Йдуть позиційні бої, - Арестович / Фото УНІАН

Збройні Сили України (ЗСУ) зупинили наступ російських військ під Гуляйполем в Запорізькій області. У регіоні тривають позиційні бої, повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, передає YouTube-канал Фейгін LIVE.

"Ми зупинили російський наступ у районі Гуляйполя. Там йдуть позиційні бої", - сказав Арестович.

Радник глави ОП додав, що в цьому регіоні сторони намагаються маневрувати, проте загрози наступу російських військ тут відсутня.

Контрнаступ армії України

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович раніше прогнозував, що масштабний контрнаступ Збройних сил України може початися в середині червня. За словами чиновника, до кінця травня-початку червня Київ повинен отримати достатні обсяги військової допомоги від Заходу. Після цього сформують підрозділи для наступальної операції.

Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що зараз і ЗСУ, і війська РФ потребують поповнення резервів. Перевага буде у тієї сторони, яка буде діяти більш оперативно. Українська армія може піти в контрнаступ на захоплені окупантами позиції в середині-другій половині червня. Однак для цього у сил оборони України має з'явитися достатня кількість зброї.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що ЗСУ готові до повномасштабного контрнаступу проти військ Росії на своїй території. Однак українська армія потребує термінових постачань важких озброєнь, щоб нівелювати перевагу росіян у військовій техніці. У найближчі місяці армія України планує витісняти окупантів з півдня і Сходу країни.

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