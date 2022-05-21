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"Лопатою неможливо виграти війну": Зеленський оцінив, чи впоралися б країни Європи з армією РФ

21 травня 2022, 13:23

Західні держави пропонували Україні рити окопи у той час, як вона просила зброю.

Зеленський оцінив, чи впоралися б країни Європи з армією РФ/ Reuters, Офіс президента

Глава Української держави Володимир Зеленський оцінив, чи могли б інші країни Європи перемогти російську армію.

За його словами, станом на зараз армія жодної європейської держави не могла б дати ефективну відсіч російським загарбникам. Про це Зеленський сказав під час інтерв’ю з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.

"З точки зору об'єму тих сил, які застосувала РФ, навіть резервів... Я думаю, що на сьогодні жодна країни Європи не впоралася б", – зазначив президент.

Також він сказав, що західні держави пропонували Україні рити окопи, проте вона просила надати їй зброю для захисту від російських окупантів.

"Лопатою неможливо виграти війну. Деякі наші партнери ще до війни пропонували нам рити окопи, а ми просили зброю", – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, як готувалася Україна до наступу РФ. Він зазначив, що Україні було відомо про підготовку наступу, але ні українській, ні західній розвідці не було відомо, що саме відбуватиметься і в яких масштабах.

Також президент Польщі Анджей Дуда розповів, що Зеленський знав про наміри Росії напасти на Україну, і за декілька годин до повномасштабного вторгнення розповів про це Дуді і попрощався з ним.

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