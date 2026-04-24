Приховували правду і втрачали позиції: Генштаб відреагував на скандал із голодуючими бійцями ЗСУ

Генеральний штаб жорстко відреагував: командирів усунули після скандалу

Головне із заяви Генштабу:

Командира 14 ОМБр усунули з посади

Командира 10 АК звільнено та понижено

Попереднє керівництво приховувало реальну ситуацію та допустило помилки в постачанні

У ЗСУ відбулися кадрові зміни через проблеми із забезпеченням бійців. Командира 14-ї окремої механізованої бригади відсторонили, а командира 10-го армійського корпусу звільнили з пониженням у званні. Про це вранці 24 квітня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, у Генштабі повідомили, що попереднє керівництво приховувало реальну ситуацію, допустило прорахунки у постачанні та втрату позицій.

"Виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади", — йдеться у повідомленні.

Ситуацію ускладнюють постійні удари РФ по переправі через Оскол у районі Куп'янська — зараз логістика здійснюється за допомогою плавзасобів і важких дронів.

"Командування вживає заходів щодо посилення протиповітряної оборони та протидронового захисту в цьому напрямку. Здійснюється нарощування системи радіоелектронної боротьби", — додали в Генштабі.

Нещодавно на позиції доставили продовольство, за можливості бійців планують евакуювати.

Які кадрові рішення ухвалено

У Генштабі заявили, що було ухвалено низку кадрових рішень. Зокрема, відсторонено від посади командира 14 ОМБр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

Командиром 14 ОМБр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Тарас Максімов

Призначено перевірки

За результатами виявлених порушень проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ.

"Наразі завершується службове розслідування щодо посадових осіб 14 ОМБр, за результатами якого будуть ухвалені відповідні управлінські рішення, а матеріали розслідування будуть направлені до правоохоронних органів для надання відповідних правових оцінок", - йдеться в повідомленні.

Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях.

Також Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено завдання командувачу угрупованням об'єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому, у чиєму підпорядкуванні перебуває 10-й армійський корпус, щодо проведення перевірки всебічного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передовій.

Скандал із голодуючими бійцями на фронті – що відомо

Днями в соцмережах з'явилися повідомлення, що кілька бійців 14-ї ОМБр, прикріплених до 30-ї бригади і перебувають на позиціях, вже втрачають свідомість через відсутність їжі та води. Були опубліковані фотографії виснажених військовослужбовців. Повідомлялося, що українські захисники були змушені їсти дощових черв'яків.

Родичі деяких військовослужбовців записали та виклали в Мережі відеозвернення з проханням врятувати чоловіків.

Дружина одного з цих військових, Анастасія С., у коментарі для ТСН.ua розповіла, що її чоловік воює з 26 лютого 2022 року і перебуває на позиції дев'ятий місяць, інші військові — "також по 9, 10, 12 місяців".

Військовослужбовці виснажені, у них тривалий час не було їжі

За словами Анастасії, проблеми з продуктами на позиціях почалися в грудні минулого року.

"Коли хлопці заходили на позиції, важили понад 80–90 кг, а зараз їхня вага близько 50. Вони — не єдині такі, з нами (родичами цих військових, — ред.) зв’язуються інші жінки. Виходить, що проблема набагато масштабніша. Мій чоловік мені розповідав, що, наприклад, їм скинули їжу, після чого 15 днів їжі немає. Потім скидають знову, після чого їжі немає 10 днів. Найдовше без їжі були 17 днів. По раціях їх не чули або не хотіли чути. Він каже, що кричали, благали про те, що немає їжі, немає води", — розповіла жінка.

За її словами, на позиціях військовим доводилося пити дощову воду та їсти сніг. Інформацію активістів про те, що їм нібито доводилося їсти дощових черв'яків, вона не підтвердила.

Жінка додала, що у цих військових не було нормального зв'язку, інакше вони могли б систематично отримувати посилки від рідних.

Вона розповіла, що після того, як ситуація набула розголосу, вона виправляється.

"Зараз новий командир, комбриг. Він зателефонував нам і повідомив, що ситуація вирішується. І вона дійсно вирішується. Чоловік написав мені, що зараз з'їв стільки, скільки не їв 8 місяців. Це він написав сьогодні (23 квітня). Попередній командир нам говорив, що всюди їздив і вимагав скинути хлопцям їжу, але не скидали. Може, зараз шукають крайнього. Хлопці зараз їдять потроху, у них висохли шлунки, вони не знають, буде у них завтра їжа чи ні", — розповіла Анастасія.

Як писав Главред, у Міністерстві оборони прокоментували ситуацію, що склалася на позиціях у зоні відповідальності 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Харківському напрямку фронту. У МО запевнили, що новий командир 14-ї бригади взяв питання забезпечення харчуванням бійців на фронті під контроль.

У 14-й окремій механізованій бригаді повідомили, що ситуацію контролює новий командир, а поставки їжі ускладнюють проблеми з логістикою.

Що відомо про 14 ОМБр

14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого – з'єднання з Волині зі штабом у місті Володимир.

Бригаду утворили в грудні 2014 року з розформованої частини 51-ї ОМБр. Після цього підрозділи були залучені до зимових боїв 2015 року за Дебальцеве.

На початку повномасштабного вторгнення 14 ОМБр брала участь у боях за Київщину, а в 2023 році отримала президентську нагороду "За мужність і відвагу".

З 2024 року бригада воює в Харківській області.

Що відбувається на Куп'янському напрямку

Як писав Главред, російські війська посилили тиск на Куп'янському напрямку, намагаючись атакувати з півночі та сходу. Водночас, за словами українських військових, істотних успіхів у окупантів немає. Про це 19 квітня повідомив речник Об’єднаних сил Віктор Трегубов. Він зазначив, що спроби ворога просунутися до міста закінчуються невдачами, а найбільша активність зараз фіксується саме зі східного боку.

21 квітня Трегубов повідомив, що ворог намагається чинити тиск на українські позиції та звузити плацдарм ЗСУ на схід від Оскола.

У самому Куп'янську зафіксовано близько 10 активних позицій росіян, які намагаються перехопити ініціативу, але несуть втрати.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

