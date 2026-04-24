Приховували правду і втрачали позиції: Генштаб відреагував на скандал із голодуючими бійцями ЗСУ

Анна Ярославська
24 квітня 2026, 08:38
За результатами виявлених порушень проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ.
ВСУ
Генеральний штаб жорстко відреагував: командирів усунули після скандалу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/14ombr/

Головне із заяви Генштабу:

  • Командира 14 ОМБр усунули з посади
  • Командира 10 АК звільнено та понижено
  • Попереднє керівництво приховувало реальну ситуацію та допустило помилки в постачанні

У ЗСУ відбулися кадрові зміни через проблеми із забезпеченням бійців. Командира 14-ї окремої механізованої бригади відсторонили, а командира 10-го армійського корпусу звільнили з пониженням у званні. Про це вранці 24 квітня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, у Генштабі повідомили, що попереднє керівництво приховувало реальну ситуацію, допустило прорахунки у постачанні та втрату позицій.

"Виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади", — йдеться у повідомленні.

Ситуацію ускладнюють постійні удари РФ по переправі через Оскол у районі Куп'янська — зараз логістика здійснюється за допомогою плавзасобів і важких дронів.

"Командування вживає заходів щодо посилення протиповітряної оборони та протидронового захисту в цьому напрямку. Здійснюється нарощування системи радіоелектронної боротьби", — додали в Генштабі.

Нещодавно на позиції доставили продовольство, за можливості бійців планують евакуювати.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред ​

Які кадрові рішення ухвалено

У Генштабі заявили, що було ухвалено низку кадрових рішень. Зокрема, відсторонено від посади командира 14 ОМБр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

Командиром 14 ОМБр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Тарас Максімов / facebook.com/14ombr
Тарас Максімов / facebook.com/14ombr

Призначено перевірки

За результатами виявлених порушень проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ.

"Наразі завершується службове розслідування щодо посадових осіб 14 ОМБр, за результатами якого будуть ухвалені відповідні управлінські рішення, а матеріали розслідування будуть направлені до правоохоронних органів для надання відповідних правових оцінок", - йдеться в повідомленні.

Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях.

Також Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено завдання командувачу угрупованням об'єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому, у чиєму підпорядкуванні перебуває 10-й армійський корпус, щодо проведення перевірки всебічного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передовій.

Скріншот заяви Генштабу
Скріншот заяви Генштабу

Скандал із голодуючими бійцями на фронті – що відомо

Днями в соцмережах з'явилися повідомлення, що кілька бійців 14-ї ОМБр, прикріплених до 30-ї бригади і перебувають на позиціях, вже втрачають свідомість через відсутність їжі та води. Були опубліковані фотографії виснажених військовослужбовців. Повідомлялося, що українські захисники були змушені їсти дощових черв'яків.

Родичі деяких військовослужбовців записали та виклали в Мережі відеозвернення з проханням врятувати чоловіків.

Дружина одного з цих військових, Анастасія С., у коментарі для ТСН.ua розповіла, що її чоловік воює з 26 лютого 2022 року і перебуває на позиції дев'ятий місяць, інші військові — "також по 9, 10, 12 місяців".

Військовослужбовці виснажені, вони тривалий час не мали їжі
Військовослужбовці виснажені, у них тривалий час не було їжі / Фото: соцмережі

За словами Анастасії, проблеми з продуктами на позиціях почалися в грудні минулого року.

"Коли хлопці заходили на позиції, важили понад 80–90 кг, а зараз їхня вага близько 50. Вони — не єдині такі, з нами (родичами цих військових, — ред.) зв’язуються інші жінки. Виходить, що проблема набагато масштабніша. Мій чоловік мені розповідав, що, наприклад, їм скинули їжу, після чого 15 днів їжі немає. Потім скидають знову, після чого їжі немає 10 днів. Найдовше без їжі були 17 днів. По раціях їх не чули або не хотіли чути. Він каже, що кричали, благали про те, що немає їжі, немає води", — розповіла жінка.

За її словами, на позиціях військовим доводилося пити дощову воду та їсти сніг. Інформацію активістів про те, що їм нібито доводилося їсти дощових черв'яків, вона не підтвердила.

Жінка додала, що у цих військових не було нормального зв'язку, інакше вони могли б систематично отримувати посилки від рідних.

Вона розповіла, що після того, як ситуація набула розголосу, вона виправляється.

"Зараз новий командир, комбриг. Він зателефонував нам і повідомив, що ситуація вирішується. І вона дійсно вирішується. Чоловік написав мені, що зараз з'їв стільки, скільки не їв 8 місяців. Це він написав сьогодні (23 квітня). Попередній командир нам говорив, що всюди їздив і вимагав скинути хлопцям їжу, але не скидали. Може, зараз шукають крайнього. Хлопці зараз їдять потроху, у них висохли шлунки, вони не знають, буде у них завтра їжа чи ні", — розповіла Анастасія.

Як писав Главред, у Міністерстві оборони прокоментували ситуацію, що склалася на позиціях у зоні відповідальності 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Харківському напрямку фронту. У МО запевнили, що новий командир 14-ї бригади взяв питання забезпечення харчуванням бійців на фронті під контроль.

У 14-й окремій механізованій бригаді повідомили, що ситуацію контролює новий командир, а поставки їжі ускладнюють проблеми з логістикою.

Що відомо про 14 ОМБр

14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого – з'єднання з Волині зі штабом у місті Володимир.

Бригаду утворили в грудні 2014 року з розформованої частини 51-ї ОМБр. Після цього підрозділи були залучені до зимових боїв 2015 року за Дебальцеве.

На початку повномасштабного вторгнення 14 ОМБр брала участь у боях за Київщину, а в 2023 році отримала президентську нагороду "За мужність і відвагу".

З 2024 року бригада воює в Харківській області.

Що відбувається на Куп'янському напрямку

Як писав Главред, російські війська посилили тиск на Куп'янському напрямку, намагаючись атакувати з півночі та сходу. Водночас, за словами українських військових, істотних успіхів у окупантів немає. Про це 19 квітня повідомив речник Об’єднаних сил Віктор Трегубов. Він зазначив, що спроби ворога просунутися до міста закінчуються невдачами, а найбільша активність зараз фіксується саме зі східного боку.

21 квітня Трегубов повідомив, що ворог намагається чинити тиск на українські позиції та звузити плацдарм ЗСУ на схід від Оскола.

У самому Куп'янську зафіксовано близько 10 активних позицій росіян, які намагаються перехопити ініціативу, але несуть втрати.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

війна в Україні Генштаб ЗСУ новини України Фронт
РФ стягує піхоту і готується до наступу на гарячому напрямку - полковник

РФ стягує піхоту і готується до наступу на гарячому напрямку - полковник

11:20Фронт
Путін вперше зробив важливе зізнання перед росіянами на тлі падіння рейтингів - ISW

Путін вперше зробив важливе зізнання перед росіянами на тлі падіння рейтингів - ISW

10:32Світ
У Києві — вибухи, працює ППО: що відомо про атаку Росії

У Києві — вибухи, працює ППО: що відомо про атаку Росії

09:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Китайський гороскоп на сьогодні, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

Китайський гороскоп на сьогодні, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

Ознаки сильної енергетики: як розпізнати людину з "даром"

Ознаки сильної енергетики: як розпізнати людину з "даром"

Туриста вкусила найотруйніша істота: протиотрута не допомогла

Туриста вкусила найотруйніша істота: протиотрута не допомогла

Погода вносить корективи: коли та чим провести другу обробку саду

Погода вносить корективи: коли та чим провести другу обробку саду

Останні новини

11:20

РФ стягує піхоту і готується до наступу на гарячому напрямку - полковник

11:05

Боржемська засвітила обручку на підмізинному пальці: "Наміри щодо мене"

11:00

Як захистити собаку та кота від кліщів навесні: методи профілактики та зміцнення імунітету новини компанії

10:54

Кому молитися 25 квітня про гармонію в сім'ї: яке церковне свято

10:32

Путін вперше зробив важливе зізнання перед росіянами на тлі падіння рейтингів - ISW

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
10:08

Дрони РФ атакували балкер у Чорному морі: судно прямувало до України

09:54

"Стався напад": у відомого ведучого виявили пухлину в мозкуВідео

09:28

У Києві — вибухи, працює ППО: що відомо про атаку Росії

09:21

Війна з Іраном з’їдає боєзапаси США швидше, ніж їх виробляють: чим це загрозливо

Реклама
08:38

Приховували правду і втрачали позиції: Генштаб відреагував на скандал із голодуючими бійцями ЗСУВідео

08:24

Трамп накинувся на принца Гаррі через заяву щодо України: що його так розлютило

08:10

Як війна з Іраном викрила слабке місце армії США: Невзлін розкрив подробиціПогляд

07:55

Трамп не проти: США можуть запросити Путіна на саміт G20 — WP

06:45

Росія завдала удару по Одесі: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та багато пораненихФото

05:33

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

05:09

Названі найкращі породи собак: підходять для сім'ї і не вимагають особливого доглядуВідео

04:10

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з бібліотекарем за 43 с

04:00

Очікуються сильні шквали: небезпечна погода насувається на Тернопільщину

03:30

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — грошіВідео

03:00

Видаляє навіть стійкі плями: одна кнопка в пралці зробить одяг в рази чистішимВідео

Реклама
02:15

Вчені вразили знахідкою: під Африкою виявили розлом, що розколює континент надвоє

01:05

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

00:10

Війна Росії з НАТО: розкрито ймовірні напрямки російського штурму

23 квітня, четвер
23:55

Як часто потрібно робити смартфону рестарт: експерти винесли вердиктВідео

23:34

"Обстановка критична": МО про скандал із голодуючими бійцями на фронті

23:17

Не тільки "російський слід": ексспівпробітник СБУ назвав причину терактів

22:41

Погода вносить корективи: коли та чим провести другу обробку садуВідео

22:36

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

22:35

З паличкою: Галкін показав справжню Пугачову

22:32

Картон замість гербіцидів: метод боротьби з бур’янами та збагачення ґрунту

21:52

Небезпечне сусідство: які рослини-загарбники витісняють інші квіти з саду

21:51

У Росії помер популярний телеведучий "Першого каналу"

21:44

Вихідні з характером: які "примхи" підготувала погода для мешканцям Дніпра

21:30

Заморозки та штормовий вітер: синоптики попередили про удар стихії на Черкащині

21:26

У чому Україна виявилася сильнішою за Росію на фронті: генерал назвав три фактори

20:55

Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

20:47

Гігієна по-радянськи: чим користувалися в СРСР до появи туалетного паперу

20:41

250 мл у барабан і 90 °C: як позбутися цвілі в пральній машиніВідео

20:27

Потужний вибух під Одесою: Росія атакувала порт катером, начиненим вибухівкоюВідео

20:00

Перший транш з 90 млрд євро уже в дорозі: коли та скільки грошей отримає Україна

Реклама
19:59

Постійна нестача грошей: які побутові звички та прикмети призводять до злиднів

19:25

Загроза наступу на Україну з Білорусі: генерал СБУ висловив несподіваний прогноз

19:19

Сухий корм може зашкодити котові: ветеринар здивувала зізнаннямВідео

19:10

Як Європа ризикує знову потрапити в пастку РФ: Копитько назвав ризикиПогляд

18:58

Ознаки сильної енергетики: як розпізнати людину з "даром"

18:45

Помилка коштує цілого статку: який колір огорожі відлякає покупця будинку

18:41

"Порятунку немає": Путін визнав серйозні проблеми в Росії, чого чекати даліВідео

18:35

Турнірна таблиця УПЛ змінилася: як пройшов матч "Шахтар" — "Зоря"

18:19

Точно не "потерять дар речи" - як правильно сказати українськоюВідео

18:06

"Емілі поправляла колготки": український ведучий знявся у "Диявол носить Prada-2"

