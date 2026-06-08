Одна людина під завалами: росіяни атакували Конотоп дронами, деталі

Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

https://glavred.net/ukraine/odin-chelovek-pod-zavalami-rossiyane-atakovali-konotop-dronami-detali-10771232.html Посилання скопійоване

Атака на Сумську область / колаж: Главред, фото: sm.dsns.gov.ua, ua.depositphotos.com

Коротко:

Кілька дронів вдарили по житловому сектору Конотопа

Під завалами багатоповерхівки перебуває щонайменше одна людина

Рятувальна операція триває, наслідки уточнюють

Вранці 8 червня російські окупанти атакували "Шахедами" Конотоп на Сумщині. Кілька безпілотників вдарили по житловому сектору міста. Про це повідомили в Сумській ОВА та міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Відомо, що внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку, під завалами перебуває щонайменше одна людина.

відео дня

"Конотопська громада. Цього ранку ворог кількома БпЛА атакував місто. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Є постраждалі. Інформація про наслідки атаки уточнюється", - кажуть в ОВА.

Водночас троє постраждалих госпіталізовані до реанімації, медики надають їм необхідну допомогу.

"Під завалами багатоповерхівки є мінімум одна людина! Триває рятувальна операція", - написав Семеніхін.

Унаслідок атаки частина міста залишилася без електропостачання.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росіяни атакують трасу між Харковом і Сумами

Радник міністра оборони України, експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" заявляв, що російські окупаційні війська намагаються скопіювати тактику українських ударів по логістиці. Зокрема, ворог почав бити дронами по трасі, яка сполучає Суми і Харків.

За його словами, для реалізації цього задуму обрали ділянку поблизу Богодухова, яка розташована приблизно за 20 кілометрів від державного кордону.

"Прохання до водіїв бути уважними в цій ситуації звучать безглуздо, треба думати, що робити", - додав він.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, внаслідок удару РФ по Конотопу 5 червня постраждали п'ятеро людей, у тому числі троє дітей, а частина міста залишилася без світла та водопостачання. Крім того, було пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Також є загиблі та поранені після удару по заводу "Яготинське для дітей" у Київській області, де виробляли дитяче харчування.

7 червня російські окупаційні війська завдали ударів по Запорізькому району та самому Запоріжжю. Внаслідок атаки керованими авіабомбами по селищу Балабине загинули люди, ще кілька осіб отримали поранення.

Читайте також:

Про персону: Артем Семеніхін Артем Семеніхін — міський голова міста Конотоп (з 2015 року), учасник АТО. Народився 9 квітня 1982 року в Конотопі на Сумщині. У червні 2003 року закінчив Конотопський індустріально-педагогічний технікум. З червня 2000 року по листопад 2001 року проходив строкову службу в ЗСУ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред