Масовий мор риби на Житомирщині: в одній з річок виявили майже 12 тис. загиблих особин

З метою встановлення причин забруднення представниками Держекоінспекції Поліського округу було відібрано проби води для проведення лабораторних досліджень.

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Масова загибель риби на річці Ірша/ Колаж Главред, фото: Житомирський рибоохоронний патруль

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На Житомирщині зафіксовано масова загибель риби на річці Ірша

Місцевий рибоохоронний патруль зафіксував втрати

На річці Ірша поблизу Малина, що на Житомирщині, зафіксовано масштабну загибель риби, про що повідомив Житомирський рибоохоронний патруль. Інспектори разом із представниками ДЕІ Поліського округу оперативно прибули на місце після отримання звернення напередодні.

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Під час огляду водойми підтверджено загибель 11 892 особин різних видів - від плітки та окуня до щуки, судака й сома. Про це пише Житомир.info.

"4 червня 2026 до Житомирського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення про масову загибель риби на р. Ірша поблизу м. Малин Коростенського району", - зазначили у патрулі.

Мор риби на річці Ірша / Фото: Житомирський рибоохоронний патруль

Для встановлення причин інциденту екологи відібрали проби води, які вже передані на лабораторні дослідження. Про подію поінформовано поліцію, місцеву громаду, Держпродспоживслужбу та Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять, аби скоординувати подальші дії та оцінити можливі наслідки для екосистеми.

Фахівці наголошують, що остаточні висновки щодо джерела забруднення оприлюднять після завершення аналізів. Тим часом громадян закликають повідомляти про подібні випадки рибоохоронний патруль.

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Як писав раніше Главред, у ніч на п'ятницю, 5 червня, російські війська спрямували безпілотники на північ Житомирської області. Частину цілей вдалося знищити силам протиповітряної оборони, однак зафіксовано пошкодження логістичної інфраструктури та приватної забудови.

Нагадаємо, суд у Житомирі розгляне справу власника місцевої теплопостачальної компанії, якому інкримінують публічне виправдовування збройної агресії Росії проти України.

За даними слідства, керівник підприємства під час спілкування з підлеглими поширював антиукраїнські твердження: заперечував право України на державність, перекладав відповідальність за руйнування, спричинені російськими ударами, на українських військових та принижував громадян, називаючи їх "біомасою"

Також відомо, що середня зарплата у Житомирській області у квітні 2026 року зросла до 24 162 грн, піднявшись на 2,1% порівняно з березнем. Показник перевищив мінімальну зарплату у регіоні більш ніж у 2,8 раза.

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