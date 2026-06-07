План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

Українські дрони все частіше завдають ударів по важливих об’єктах на території РФ.

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Україна має план ізоляції Криму / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Ключові тези:

Дрони допомагають зривати постачання військ РФ

Україна повернулась до концепції ізоляції Криму

Успіх залежить від переваги в безпілотних технологіях

Україна реалізує масштабний план із примусу країни-агресора Росії до миру, намагаючись реалізувати операцію з перерізання "сухопутного коридору в Крим", яка провалилася під час масштабного контрнаступу 2023 році. Однак зараз Україна діє іншими методами. Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що ще пів року тому позиції Москви виглядали значно сильнішими, адже російські війська просувалися вперед, а Україна відчувала гострий дефіцит ресурсів.

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"Однак нині ситуація змінюється: українські дрони дедалі частіше завдають ударів по важливих об’єктах на території РФ та окупованих територіях, а темпи російського наступу суттєво сповільнилися", - йдеться у повідомленні.

Зокрема видання звертає увагу на трасу Р-280, яка з’єднує Ростов-на-Дону з окупованими Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем і Кримом. Саме ця магістраль стала однією з головних цілей українських ударів. Протягом останніх тижнів на маршруті регулярно знищуються вантажівки, паливозаправники та інша техніка, що забезпечує постачання російських військ.

В The Telegraph підкреслюють, що кампанія фактично відроджує одну з ключових ідей контрнаступу 2023 року – ізоляцію Криму. Проте тепер для цього використовуються не танки і піхота, а ударні безпілотники.

Водночас один із розробників плану літнього контрнаступу 2023 року, український генерал Михайло Забродський, пояснив, що після невдачі наступальної операції сама концепція не зникла.

За його словами, нинішні можливості українських безпілотників дозволяють повернутися до неї в новому форматі.

"Після відсутності успіху (під час контрнаступу у 2023 році, - ред.) ідея ізоляції Криму знову повернулася. Сьогодні кількість і якість ударних дронів Збройних сил України дозволяють реалізувати такий план", - підкреслив він.

Крім того, генерал додав, що сама лише ізоляція Криму не стане вирішальним фактором, адже Росія рано чи пізно шукатиме альтернативні шляхи постачання або нові способи протидії.

Видання підсумувало, що остаточний результат залежатиме від того, чи зможе Україна зберегти перевагу в безпілотних технологіях і продовжити нарощувати тиск на російську логістику.

У чому полягає складність війни з Росією

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявляв, що для Кремля вартість озброєння не є стримувальним фактором - пріоритетом залишається саме досягнення поставлених військових цілей.

За його словами, у разі вибору між забезпеченням населення базовими потребами та фінансуванням воєнних дій російське керівництво віддасть перевагу військовим витратам.

"Складність війни з Росією полягає в тому, що вона не враховує ціну питання. Якщо вона поставила собі за мету нас перемогти, то питання про гроші взагалі недоречне: скільки треба, стільки й витратять на війну", - підкреслив він.

Війна - останні новини України

Президент США Дональд Трамп підкреслив, що Вашингтон вже наблизив сторони до можливого діалогу, і виступає за те, щоб Україна та Росія самі домовилися про завершення війни. Він вважає, що США виконали свою роль у цьому процесі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують наносити відчутний удар по інфраструктурі Росії, в результаті чого закінчення війни стає дедалі ближчим.

Як повідомляв Главред, водночас у Росії оголосили нові умови для припинення бойових дій. Зокрема, очільник МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що війна може закінчитися тільки якщо буде "відновлено права росіян і російськомовних людей" на території України.

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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