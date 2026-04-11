ЗСУ мають успіхи на 4 ключових напрямках: а ворог не просунувся на жодному - ISW

Інна Ковенько
11 квітня 2026, 09:03
Сили оборони України продовжують проводити успішні контратаки на різних напрямках фронту.
ЗСУ просунулися на 4 важливих напрямках, а Росія – на жодному
ЗСУ просунулися на 4 важливих напрямках, а Росія – на жодному / Колаж: Главред, фото: Генштаб, ISW

Головне:

  • Сили оборони просунулися на Куп'янському, Слов'янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках
  • Окурпанти не досягли успіхів на жодному з напрямків

Українські війська продовжують проводити результативні контратаки на різних напрямках фронту, тоді як російські війська, попри спроби наступати, не мають успіхів на жодному.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що ЗСУ просунулися одразу на чотирьох напрямках фронту.

Куп'янський напрямок

Згідно з геолокованими відео від 10 квітня, Сили оборони просунулися вперед на північний схід від Піщаного (південний схід від Куп’янська).

Кадри також свідчать про те, що позиції українських і російських військ у полях на схід від Петропавлівки перемішані.

Слов’янський напрямок

У центральній частині Ямполя (південний схід від Лимана) українські війська закріпилися на нових позиціях. Це підтверджують кадри, опубліковані 10 квітня, які демонструють поступове витіснення противника з населеного пункту.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Покровський напрямок

Аналітики ISW у новому звіті зафіксували просування ЗСУ на південь від Гришиного (північний захід від Покровська).

Зазначається. що російські позиції в західній частині населеного пункту виглядають розірваними й не утворюють суцільної лінії оборони.що створює для ворога додаткові проблеми з утриманням території.

Гуляйпільський напрямок

У південній частині Добропілля (північний захід від Гуляйполя) українські сили здійснили незначне, але помітне просування. Геолоковані відео від 9 квітня підтверджують цей поступ, який ускладнює російським військам утримання своїх позицій у регіоні.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Сили оборони України досягли успіху поблизу Великого Бурлука на Харківщині. Українським воїнам вдалося повернути контроль над ділянкою фронту між селами Амбарне та Мілове. Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Раніше повідомлялося, що інтенсивність бойових дій з боку російських військ найближчим часом може зрости. З приходом весни з’явилися додаткові можливості для проникнення особового складу ворога на різних напрямках. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов пояснює, що зараз окупанти концентрують сили, аби згодом використати їх для більш масштабних дій.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська встановлюють для себе нові дедлайни щодо захоплення великих міст на Донеччині, однак не мають достатніх ресурсів для реалізації цих планів.

ЗСУ мають успіхи на 4 ключових напрямках: а ворог не просунувся на жодному - ISW
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:05Синоптик
Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

