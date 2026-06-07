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Боді-камери поліцейських працюватимуть по-новому: що зміниться

Марія Николишин
7 червня 2026, 21:14
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Боді-камери поліцейських працюватимуть по-новому: що зміниться
Коли боді-камери поліцейських вмикатимуться автоматично / колаж: Главред, фото: tp.npu.gov.ua

Коротко:

  • Тернопільщина першою в Україні запровадила нову систему для боді-камер
  • Камера вмикатиметься автоматично при діставанні зброї
  • Це особливо важливо в умовах загрози

На Тернопільщині поліцейські почали працювати з новою технологією для роботи в критичних ситуаціях. Зокрема, область стала першою в Україні, де на базі поліції впровадили систему автоматичної активації боді-камер під час використання табельної вогнепальної зброї. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

Йдеться про спеціальний датчик кобури, який синхронізується з боді-камерою поліцейського.

відео дня

"Відтепер правоохоронцю не потрібно витрачати дорогоцінні секунди на ручне увімкнення запису - система спрацьовує автоматично в момент, як тільки зброя опиняється в руці", - йдеться у повідомили.

В поліції додали, що це особливо важливо в умовах загрози, коли кожна дія має бути швидкою та максимально зосередженою на розвитку подій.

"Коли поліцейський дістає пістолет з кобури, датчик автоматично передає сигнал на боді-камеру за допомогою захищеної технології Bluetooth для запису поточної події. Відеопотік з камери передається до Ситуаційного центру ГУНП, де співробітник може переглядати дане відео в режимі онлайн. Переваги датчика кобури - автоматизація процесу запису, підвищення безпеки, моніторинг у реальному часі, швидке реагування та документування доказів, а також запобігання безпідставному застосуванню зброї відповідно до наказу МВС № 70", - сказала начальник відділу управління головної інспекції ГУНП в Тернопільській області Андріана Слободян.

Зазначається, що нову технологію вже активно використовує група оперативного реагування, яка функціонує на базі Чортківського районного управління поліції.

"Дане нововведення стосується не лише технічного оновлення, а йдеться про зміну стандартів безпеки та прозорості роботи поліції. Автоматичний відеозапис кожної критичної дії мінімізує ризики помилок, підсилює контроль і водночас захищає як громадян, так і самих поліцейських", - підсумували у поліції.

Тернопіль - останні новини

Як повідомляв Главред, у Тернополі викрили підполковника, який вимагав 5 тисяч доларів за вплив на військово-лікарську комісію для переведення мобілізованого у тил. Запобіжний захід для фігуранта обрано у вигляді тримання під вартою, триває слідство.

Також у Тернополі можливе підвищення тарифів на водопостачання до майже 100 гривень за кубометр. Міський голова Сергій Надал наголосив, що нинішні тарифи не покривають зростаючі витрати, особливо на електроенергію.

Крім того, середня зарплата на Тернопільщині у квітні 2026 року різко впала на 4,4%, до 22 490 гривень, що становить близько 74% від середнього рівня по Україні.

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Про джерело: поліція Тернопільської області

Головне управління Національної поліції України в Тернопільській області — територіальний орган виконавчої влади в Тернопільській області, входить у систему Міністерства внутрішніх справ України. Підпорядковується Національній поліції України. Основними завданнями відомства є забезпечення безпеки, прав і свобод громадян, припинення і розкриття злочинів, охорона громадського порядку, пише Вікіпедія.

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