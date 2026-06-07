Курс долара перевалить за 50 гривень: коли можливе подорожчання валюти

Ситуація буде напряму залежати від зовнішньої фінансової підтримки.

https://glavred.net/economics/kurs-dollara-perevalit-za-50-griven-kogda-vozmozhno-podorozhanie-valyuty-10771166.html Посилання скопійоване

Яким буде курс долара до кінця року / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви економіста:

До кінця року долар може подорожчати до 47 грн

Гривню послаблюють зовнішні та внутрішні ризики

За несприятливого сценарію курс перевищить 50 грн

Наразі офіційний курс долара демонструє стрімке зростання. Не виключено, що до кінця 2026 року американська валюта подорожчає до 47 грн/дол. Про це заявив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE.

Він нагадав, що на початку 2026 року курс долара перебував на рівні 42,18 грн/дол, а в державний бюджет заклали середньорічний курс 45,70 грн/дол.

відео дня

За його словами, нинішня девальвація гривні є результатом дій Національного банку, який вважається ключовим продавцем валюти на міжбанківському ринку.

Зокрема, регулятору доводиться "підштовхувати" курс долара в умовах зростаючих макрофінансових, енергетичних, експортних, паливних і цінових ризиків.

"В умовах глобальної невизначеності долар посилюється на світових ринках. Дуже багато валют девальвують по відношенню до долара. І тримати залізобетонну гривню буде вершиною безглуздя. Це правильна політика під час війни, якщо є достатні валютні резерви", - зауважив економіст.

На його думку, курс долара може зрости до 47 грн/дол. на кінець поточного року, враховуючи оновлений прогноз інфляції, який НБУ скоригував у бік збільшення - до 9,7%.

Однак, аналітик додав, що ситуація буде напряму залежати від зовнішньої фінансової підтримки, зокрема обсягів траншів і систематичності надходжень.

Кущ вважає, що у разі затримок, зменшення запланованих обсягів або взагалі скасування допомоги девальвація гривні може пришвидшитися. Тоді курс дійде до 50 грн/дол. і навіть перевищить цю психологічну межу.

Яким буде курс валют впродовж тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий говорив, що перша половина червня на валютному ринку пройде без очевидних передумов для різкого зростання курсу.

За його прогнозом, очікуваний коридор для долара з 8 по 14 червня становитиме 44,2-44,7 грн/дол. Водночас євро може рухатися помітніше, але також у прогнозованих межах - 51-52,5 грн/євро.

"Громадянам варто готуватися радше до звичайних щоденних змін курсу, ніж до його стрімкого перегляду", - наголосив він.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, НБУ встановив новий офіційний курс долара на 8 червня на рівні 44,35 грн за долар, що свідчить про незначне укріплення гривні.

Банкір говорив, що офіційні курси долара і євро у червні залишатимуться відносно стабільними завдяки політиці Нацбанку, яка згладжує коливання на валютному ринку.

Водночас Ярослав Романчук, президент Міжнародного інституту свободи, прогнозує, що курс долара може зрости до 55-60 гривень за долар вже у 2026 році.

Читайте також:

Про персону: Олексій Кущ Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред