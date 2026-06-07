Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Курс долара перевалить за 50 гривень: коли можливе подорожчання валюти

Марія Николишин
7 червня 2026, 18:05
google news Підпишіться
на нас в Google
Ситуація буде напряму залежати від зовнішньої фінансової підтримки.
Курс долара перевалить за 50 гривень: коли можливе подорожчання валюти
Яким буде курс долара до кінця року / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви економіста:

  • До кінця року долар може подорожчати до 47 грн
  • Гривню послаблюють зовнішні та внутрішні ризики
  • За несприятливого сценарію курс перевищить 50 грн

Наразі офіційний курс долара демонструє стрімке зростання. Не виключено, що до кінця 2026 року американська валюта подорожчає до 47 грн/дол. Про це заявив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE.

Він нагадав, що на початку 2026 року курс долара перебував на рівні 42,18 грн/дол, а в державний бюджет заклали середньорічний курс 45,70 грн/дол.

відео дня

За його словами, нинішня девальвація гривні є результатом дій Національного банку, який вважається ключовим продавцем валюти на міжбанківському ринку.

Зокрема, регулятору доводиться "підштовхувати" курс долара в умовах зростаючих макрофінансових, енергетичних, експортних, паливних і цінових ризиків.

"В умовах глобальної невизначеності долар посилюється на світових ринках. Дуже багато валют девальвують по відношенню до долара. І тримати залізобетонну гривню буде вершиною безглуздя. Це правильна політика під час війни, якщо є достатні валютні резерви", - зауважив економіст.

На його думку, курс долара може зрости до 47 грн/дол. на кінець поточного року, враховуючи оновлений прогноз інфляції, який НБУ скоригував у бік збільшення - до 9,7%.

Однак, аналітик додав, що ситуація буде напряму залежати від зовнішньої фінансової підтримки, зокрема обсягів траншів і систематичності надходжень.

Кущ вважає, що у разі затримок, зменшення запланованих обсягів або взагалі скасування допомоги девальвація гривні може пришвидшитися. Тоді курс дійде до 50 грн/дол. і навіть перевищить цю психологічну межу.

Яким буде курс валют впродовж тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий говорив, що перша половина червня на валютному ринку пройде без очевидних передумов для різкого зростання курсу.

За його прогнозом, очікуваний коридор для долара з 8 по 14 червня становитиме 44,2-44,7 грн/дол. Водночас євро може рухатися помітніше, але також у прогнозованих межах - 51-52,5 грн/євро.

"Громадянам варто готуватися радше до звичайних щоденних змін курсу, ніж до його стрімкого перегляду", - наголосив він.

Курс долара
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, НБУ встановив новий офіційний курс долара на 8 червня на рівні 44,35 грн за долар, що свідчить про незначне укріплення гривні.

Банкір говорив, що офіційні курси долара і євро у червні залишатимуться відносно стабільними завдяки політиці Нацбанку, яка згладжує коливання на валютному ринку.

Водночас Ярослав Романчук, президент Міжнародного інституту свободи, прогнозує, що курс долара може зрости до 55-60 гривень за долар вже у 2026 році.

Читайте також:

Про персону: Олексій Кущ

Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
долар курс валют курс гривні курс долара новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

16:19Війна
Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталі

Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталі

16:00Війна
Все змінилося: експерт розповів, чого Кремль уже не зможе вимагати від України

Все змінилося: експерт розповів, чого Кремль уже не зможе вимагати від України

15:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
Дерево засохне разом із корінням: як позбутися заростей дерев на ділянці

Дерево засохне разом із корінням: як позбутися заростей дерев на ділянці

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

Тест на IQ: потрібно знайти 12 відмінностей на картинці хлопчика-пірата за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 12 відмінностей на картинці хлопчика-пірата за 29 с

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

Останні новини

18:18

Чотири дні обмежень: у яких районах Дніпра вимикатимуть світло, список адрес

18:05

Курс долара перевалить за 50 гривень: коли можливе подорожчання валюти

17:24

Чим підживити томати для швидкого наливу плодів: городник розкрив формулуВідео

17:23

Не отрута і не хімікати: яккі прості засоби захистять картоплю від жука

17:14

Штрафи до 68 тис. грн за шашлик на природі: коли українців можуть покаратиВідео

Від Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи ПутінаВід Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи Путіна
17:03

Яблука більше не будуть червивими: чим слід обробити дерева у червні

16:55

"Не хочу називати діагноз": Камалію забрала швидка допомогаВідео

16:19

План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

16:05

Україні чи Росії: кому належить Крим історично, несподіваний вердикт історикаВідео

Реклама
16:00

Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталіФото

15:53

Масовий мор риби на Житомирщині: в одній з річок виявили майже 12 тис. загиблих особин

15:37

Натуральність та яскраві принти: який манікюр зробити влітку 2026Відео

15:35

Морква виросте рівною, солодкою та без тріщин: чим підживити її в червні

15:12

Не глаз-алмаз: як українською мовою назвати людину з точним окоміром

15:11

Все змінилося: експерт розповів, чого Кремль уже не зможе вимагати від України

15:10

Україну накриє спека до +33 із дощами: де очікується град та штормовий вітер

14:45

Смачніша за магазинну в рази: як засолити скумбрію за 2 години - перевірений рецепт

14:36

Заміна банановій шкірці: які кухонні відходи ідеально живлять помідори

14:32

В Україні стрімко ростуть ціни на ключовий продукт - скільки коштуватиме влітку

14:07

"Разом із сім'єю": Могилевська показала чоловіка та сюрприз для ньогоВідео

Реклама
14:03

Слова "чубушник" насправді нема в українській мові: як називати запашний кущ правильно

13:56

Всесвіт визначив фаворитів: 4 знакам зодіаку пощастить кожного дня червня

13:35

Кліщі оминатимуть ваше подвір'я стороною: вчені розкрили дієвий спосіб захисту

13:25

Як сказати українською "качеля" - правильну відповідь знають не всіВідео

13:18

Головний маркер стиглості: як вибрати найсолодший кавун

13:00

Кіркоров перекроїв собі обличчя і став посміховиськом - як він виглядає зараз

12:51

Київ лише другий: яке місто в Україні офіційно найбільше, відповідь здивуєВідео

12:42

Любовний гороскоп на 8–14 червня: Близнюкам — флірт, а Дівам — повага до себе

12:32

Навіщо кавову гущу поливають оцтом: кухонний трюк, який вразить результатом

12:19

РФ вдарила по сховищу ядерного пального біля Чорнобиля: що відомо

12:18

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

12:15

Урожай томатів можна втратити за лічені дні: як розпізнати небезпечних шкідників

12:06

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

12:01

Пастка замикається: дрони знищили міст до Криму, проїзд перекрито

11:31

Україна звільнила за травень більше територій, ніж захопила РФ: в ISW розкрили цифри

11:25

Навіть стара сковорідка блищатиме як нова: що потрібно зробити

11:16

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

11:14

Ми щиро радіємо поверненню полонених, - Буданов про моменти радості під час війни

10:44

Гороскоп на тиждень 8–14 червня: Близнюкам — борги, а Скорпіонам — обережність

10:41

"Не зважаю": невпізнанна Мартиновська зробила заяву щодо зовнішності

Реклама
10:29

РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС: існує загроза ракетної атаки

09:46

"Навіщо одружуватися": Нікітін здивував зізнанням про роман з Білик

09:41

Зеленський зустрінеться з провідними європейськими лідерами у Лондоні: названо причину

09:36

РФ атакувала житлові будинки, храм та інфраструктуру на Одещині - подробиціФото

08:48

Гороскоп на завтра, 8 червня: Терезам - вигода, Водоліям - винагорода

08:47

Китай розпочав спеціальну морську операцію поблизу Тайваню: що відомо

08:45

Здогадуються не всі: як сказати "лагерь" українською - влучні варінати

08:10

Чому Росія програла ще до завершення війни — пояснення КоваленкаПогляд

08:07

Картопля більше не прилипне до сковорідки: що потрібно зробити перед смаженням

07:32

Росія атакувала обласний центр: вирує пожежа, частково зникло світло

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти