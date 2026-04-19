Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Ставка на прорив: на одному з напрямків ворог посилив тиск, що кажуть у ЗСУ

Руслан Іваненко
19 квітня 2026, 15:11
Окупанти посилюють штурмовий тиск на Куп’янськ із північного та східного напрямків задля оточення міста.
ВСУ, Фронт, Война
Українські захисники успішно відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • РФ посилила атаки на Куп’янському напрямку
  • Штурми з півночі та сходу не дали успіху
  • Сили оборони стримують наступ ворога

Російські війська посилили тиск на Куп’янському напрямку, намагаючись атакувати з північного та східного напрямків. Водночас, за словами українських військових, суттєвих успіхів окупанти не мають. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише 24 Канал.

Він зазначив, що спроби ворога просунутися до міста завершуються невдачами, а найбільша активність наразі фіксується саме зі східного боку.

відео дня

"Щодо Куп'янська вони (росіяни –ред.) знов таки десь воскресли, відчули у собі силу та хочуть ще раз заявити про те, що вони нібито взяли контроль над містом", – зазначив Трегубов.

РФ не відмовляється від наступу

За його словами, російські війська не відмовляються від наступальних дій, попри зменшення інтенсивності штурмів на окремих ділянках фронту. Він наголосив, що це радше тимчасова пауза, а не відхід від бойових планів.

Трегубов також підкреслив, що у Генштабі РФ і надалі орієнтуються на повне захоплення території Донбасу та активізацію наступальних дій на інших напрямках.

Куп’янськ / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті — новини за темою

Як повідомляв Главред, у Слов'янську та Краматорську в Донецькій області спостерігається погіршення ситуації: противник застосовує терор і залякування з метою витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Крім того, в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Читайте також:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Купянск новини України війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ставка на прорив: на одному з напрямків ворог посилив тиск, що кажуть у ЗСУ

Ставка на прорив: на одному з напрямків ворог посилив тиск, що кажуть у ЗСУ

15:11Фронт
Відставки, перевірки та зброя для цивільних: що зміниться після стрілянини у Києві

Відставки, перевірки та зброя для цивільних: що зміниться після стрілянини у Києві

15:07Україна
Українські СБС в унікальний спосіб знищили "Шахед" посеред моря

Українські СБС в унікальний спосіб знищили "Шахед" посеред моря

14:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини Рівного
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти