Ставка на прорив: на одному з напрямків ворог посилив тиск, що кажуть у ЗСУ

Окупанти посилюють штурмовий тиск на Куп’янськ із північного та східного напрямків задля оточення міста.

Українські захисники успішно відбивають ворожі атаки

Російські війська посилили тиск на Куп’янському напрямку, намагаючись атакувати з північного та східного напрямків. Водночас, за словами українських військових, суттєвих успіхів окупанти не мають. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише 24 Канал.

Він зазначив, що спроби ворога просунутися до міста завершуються невдачами, а найбільша активність наразі фіксується саме зі східного боку.

"Щодо Куп'янська вони (росіяни –ред.) знов таки десь воскресли, відчули у собі силу та хочуть ще раз заявити про те, що вони нібито взяли контроль над містом", – зазначив Трегубов.

За його словами, російські війська не відмовляються від наступальних дій, попри зменшення інтенсивності штурмів на окремих ділянках фронту. Він наголосив, що це радше тимчасова пауза, а не відхід від бойових планів.

Трегубов також підкреслив, що у Генштабі РФ і надалі орієнтуються на повне захоплення території Донбасу та активізацію наступальних дій на інших напрямках.

Як повідомляв Главред, у Слов'янську та Краматорську в Донецькій області спостерігається погіршення ситуації: противник застосовує терор і залякування з метою витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Крім того, в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

