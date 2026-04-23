"Обстановка критична": МО про скандал із голодуючими бійцями на фронті

Бійці 14-ї бригади вже протягом восьми місяців перебувають у вкрай скрутному становищі, розповіли родичі.

У Міністерстві оборони прокоментували ситуацію на фронті

Головне:

Бійці на позиціях перебувають у вкрай скрутному становищі

Новий командир взяв під контроль питання забезпечення бійців на фронті

У Міністерстві оборони прокоментували ситуацію, що склалася на позиціях у зоні відповідальності 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Харківському напрямку фронту.

У МО запевнили, що новий командир 14-ї бригади взяв під контроль питання забезпечення харчуванням бійців на фронті. Про це йдеться в коментарі акаунта Міноборони під повідомленням про ситуацію, що склалася, у Threads.

"Незважаючи на складну логістику, намагаються вирішити питання із забезпеченням хлопців та їхньою заміною. До таких ситуацій не повинно доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває досить критичною. Командування бригади та корпусу на зв'язку з рідними", — повідомили в Міноборони.

Що кажуть родичі бійців ЗСУ

Як пише "Українська правда" з посиланням на родичів українських захисників, бійці вже протягом восьми місяців перебувають у вкрай скрутному становищі — на позиціях систематично відсутні їжа та питна вода. Зазначається, що військових прикомандирували до 30-ї бригади.

"Хлопці на позиціях без їжі та води! Командування не реагує. Бійці втрачають свідомість від голоду, п'ють дощову воду. З зв'язком теж проблеми", — повідомляють родичі воїнів.

Дружина одного з бійців Анастасія Сільчук опублікувала допис у Facebook, у якому також попросила командування звернути увагу на ситуацію. Вона оприлюднила звернення військових.

"Ми добровільно стали на захист України в перший день повномасштабного вторгнення. Просимо вище командування розібратися з цією ситуацією і не допустити зрадницьких дій!

Кожна посилка — на 7–14 днів. Воду добуваємо самі — дощову, взимку топили сніг. Якщо її скидали, то 1,4–2,5 літра. Часті ситуації, коли зовсім немає зв'язку по 3-4 доби. Така ситуація на всіх наших позиціях. Доставка навіть критичних медикаментів відбувається тільки разом з їжею", — йдеться у зверненні.

Скандал у 14-й бригаді: реакція командування

У 14-й окремій механізованій бригаді повідомили, що ситуацію контролює новий командир, а постачання їжі ускладнюють проблеми з логістикою.

"Це абсолютно не виправдовує ситуацію, що склалася, але комунікація є. Нещодавно призначений полковник Тарас Максимов розмовляв із сім'ями. Також після оприлюднення інформації була ще одна доставка.

Повірте, робиться все можливе, щоб виправити цю ситуацію і налагодити логістику. Але це – надзвичайно складно", – розповіла начальниця відділу комунікацій бригади, майор Надія Замрига.

Вона додала, що ситуація дещо змінилася, зокрема за останню добу військовим передали чотири посилки з їжею. Також командування вийшло на контакт із рідними.

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони.

