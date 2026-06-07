Чотири дні обмежень: у яких районах Дніпра вимикатимуть світло, список адрес

Енергетики проведуть технічне обслуговування обладнання та поетапно знеструмлюватимуть різні райони міста протягом чотирьох днів.

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У Дніпрі з 8 по 11 червня триватимуть планові роботи на електромережах / Колаж: Главред, фото: pexels

Коротко:

У Дніпрі відключення світла 8–11 червня

Роботи ЦЕК щодня 08:00–18:00

Перелік адрес у різних районах міста

У Дніпрі у період з 8 по 11 червня з 08:00 до 18:00 триватимуть планові роботи на електромережах. Про це повідомляє Центральна енергетична компанія (ЦЕК).

Як зазначають енергетики, у зв’язку з проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнання можливі тимчасові відключення електропостачання в різних районах міста. Роботи виконуватимуться поетапно протягом чотирьох днів.

відео дня

Понеділок, 8 червня

Відключення можливі за адресами:

вул. Академіка Янгеля: 21

вул. Будівельників: 17, 19А

вул. Енергетична: 8, 10, 10А

пров. Новокримський: 1–5, 7, 8

вул. Василя Сліпака: 44, 46, 48

вул. Домотканська: 1

вул. Киргизька: 5, 10

пр-т. Богдана Хмельницького: 24М, 24Н, 24П

пр-т. Олександра Поля: 129Д, 137, 137А, 139, 139Г, 141, 141А, 143, 143А

Вівторок, 9 червня

вул. Василя Сліпака: 26, 28, 28А, 30

вул. Матроська: 20–26 (парні)

вул. Молодіжна: 3, 5–8, 10

вул. Академіка Янгеля: 19–29 (непарні), 33

вул. Будівельників: 13, 15, 15А, 19, 19А, 21

вул. Енергетична: 12, 14

вул. Новокримська: 44, 46, 48

пров. Новокримський: 6

вул. Шинна: 8, 17, 17Д, 19

пр-т. Богдана Хмельницького: 49А, 49Б

Середа, 10 червня

вул. Василя Шкляра: 32Д, 32К

вул. Національної Гвардії: 15Д, 17, 19, 19А, 19Г, 30

вул. Незалежності: 2, 2А, 4, 6, 777

пр-т. Богдана Хмельницького: 24Р

пр-т. Олександра Поля: 111, 145

вул. Василя Сліпака: 36–42 (парні)

вул. Киргизька: 2, 4, 4А

вул. Перемоги: 115

Четвер, 11 червня

вул. Василя Сліпака: 32, 34

вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39

вул. Перемоги: 212, 214, 216

вул. Академіка Янгеля: 35–59 (непарні)

вул. Енергетична: 2А, 7, 9, 9А, 9Д, 11

вул. Івана Франка: 26–40 (парні), 41–57 (непарні)

вул. Матроська: 28–42 (парні), 43–48, 50, 52

вул. Молодіжна: 9, 11–32, 34

вул. Новокримська: 50–56 (парні), 56А, 58

вул. Софіївська: 10, 12

пров. Ключовий: 1, 3, 5

пр-т. Богдана Хмельницького: 50–60 (парні), 60А, 62–70 (парні)

тупик Будівельний: 2–6, 6А, 7, 8, 10–12

пров. Листяний: 19А

Енергетики закликають мешканців заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей та врахувати графік робіт при плануванні справ.

Чи загрожують Україні відключення світла влітку - думка експерта

Як писав Главред, енергетична система України влітку може стикнутися з дефіцитом електроенергії до 2 ГВт у пікові години, що потенційно спричинить обмеження споживання. Найбільш вразливими залишаються Харків, Одеса та Київ. Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

За його словами, розвиток ситуації залежатиме від двох ключових чинників — тривалості літньої спеки та інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Експерт зазначив, що за оптимістичного сценарію, якщо не буде суттєвих ударів по критичних об’єктах, а літо залишиться помірним за температурою, дефіцит потужності може становити до 1 ГВт лише у вечірні години — з 18:00 до 23:00.

"З цим можна впоратися, і в більшості випадків погодинних відключень ми не відчуємо", — наголосив Володимир Омельченко.

Інші новини Дніпропетровщини

Як писав Главред, унаслідок російської атаки на Дніпропетровську область 3 червня постраждали вісім людей. Ворожі удари спричинили масштабні пожежі, руйнування складських приміщень, пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури.

Крім того, увечері 5 червня біля одного з будинків влаштували бійку. На місце події прибули правоохоронці. Коли наряд патрульної поліції прибув та намагався затримати учасників конфлікту, один з них кинув гранату у бік правоохоронця.

Нагадаємо, що протягом 2 червня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під ворожими атаками опинилися п’ять районів регіону. Окупанти застосовували безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби. Внаслідок обстрілів є загиблі, десятки поранених та значні руйнування цивільної інфраструктури.

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Про джерело: ПрАТ "ПЕМ "ЦЕК" ПрАТ "ПЕМ "ЦЕК" (Приватне акціонерне товариство "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія"") - оператор систем розподілу електроенергії в Дніпропетровській області.

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