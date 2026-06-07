Чотири дні обмежень: у яких районах Дніпра вимикатимуть світло, список адрес

Коротко:
- У Дніпрі відключення світла 8–11 червня
- Роботи ЦЕК щодня 08:00–18:00
- Перелік адрес у різних районах міста
У Дніпрі у період з 8 по 11 червня з 08:00 до 18:00 триватимуть планові роботи на електромережах. Про це повідомляє Центральна енергетична компанія (ЦЕК).
Як зазначають енергетики, у зв’язку з проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнання можливі тимчасові відключення електропостачання в різних районах міста. Роботи виконуватимуться поетапно протягом чотирьох днів.
Понеділок, 8 червня
- Відключення можливі за адресами:
- вул. Академіка Янгеля: 21
- вул. Будівельників: 17, 19А
- вул. Енергетична: 8, 10, 10А
- пров. Новокримський: 1–5, 7, 8
- вул. Василя Сліпака: 44, 46, 48
- вул. Домотканська: 1
- вул. Киргизька: 5, 10
- пр-т. Богдана Хмельницького: 24М, 24Н, 24П
- пр-т. Олександра Поля: 129Д, 137, 137А, 139, 139Г, 141, 141А, 143, 143А
Вівторок, 9 червня
- вул. Василя Сліпака: 26, 28, 28А, 30
- вул. Матроська: 20–26 (парні)
- вул. Молодіжна: 3, 5–8, 10
- вул. Академіка Янгеля: 19–29 (непарні), 33
- вул. Будівельників: 13, 15, 15А, 19, 19А, 21
- вул. Енергетична: 12, 14
- вул. Новокримська: 44, 46, 48
- пров. Новокримський: 6
- вул. Шинна: 8, 17, 17Д, 19
- пр-т. Богдана Хмельницького: 49А, 49Б
Середа, 10 червня
- вул. Василя Шкляра: 32Д, 32К
- вул. Національної Гвардії: 15Д, 17, 19, 19А, 19Г, 30
- вул. Незалежності: 2, 2А, 4, 6, 777
- пр-т. Богдана Хмельницького: 24Р
- пр-т. Олександра Поля: 111, 145
- вул. Василя Сліпака: 36–42 (парні)
- вул. Киргизька: 2, 4, 4А
- вул. Перемоги: 115
Четвер, 11 червня
- вул. Василя Сліпака: 32, 34
- вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39
- вул. Перемоги: 212, 214, 216
- вул. Академіка Янгеля: 35–59 (непарні)
- вул. Енергетична: 2А, 7, 9, 9А, 9Д, 11
- вул. Івана Франка: 26–40 (парні), 41–57 (непарні)
- вул. Матроська: 28–42 (парні), 43–48, 50, 52
- вул. Молодіжна: 9, 11–32, 34
- вул. Новокримська: 50–56 (парні), 56А, 58
- вул. Софіївська: 10, 12
- пров. Ключовий: 1, 3, 5
- пр-т. Богдана Хмельницького: 50–60 (парні), 60А, 62–70 (парні)
- тупик Будівельний: 2–6, 6А, 7, 8, 10–12
- пров. Листяний: 19А
Енергетики закликають мешканців заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей та врахувати графік робіт при плануванні справ.
Чи загрожують Україні відключення світла влітку - думка експерта
Як писав Главред, енергетична система України влітку може стикнутися з дефіцитом електроенергії до 2 ГВт у пікові години, що потенційно спричинить обмеження споживання. Найбільш вразливими залишаються Харків, Одеса та Київ. Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
За його словами, розвиток ситуації залежатиме від двох ключових чинників — тривалості літньої спеки та інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Експерт зазначив, що за оптимістичного сценарію, якщо не буде суттєвих ударів по критичних об’єктах, а літо залишиться помірним за температурою, дефіцит потужності може становити до 1 ГВт лише у вечірні години — з 18:00 до 23:00.
"З цим можна впоратися, і в більшості випадків погодинних відключень ми не відчуємо", — наголосив Володимир Омельченко.
Інші новини Дніпропетровщини
Як писав Главред, унаслідок російської атаки на Дніпропетровську область 3 червня постраждали вісім людей. Ворожі удари спричинили масштабні пожежі, руйнування складських приміщень, пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури.
Крім того, увечері 5 червня біля одного з будинків влаштували бійку. На місце події прибули правоохоронці. Коли наряд патрульної поліції прибув та намагався затримати учасників конфлікту, один з них кинув гранату у бік правоохоронця.
Нагадаємо, що протягом 2 червня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під ворожими атаками опинилися п’ять районів регіону. Окупанти застосовували безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби. Внаслідок обстрілів є загиблі, десятки поранених та значні руйнування цивільної інфраструктури.
Читайте також:
- Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталі
- План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру
- Штрафи до 68 тис. грн за шашлик на природі: коли українців можуть покарати
Про джерело: ПрАТ "ПЕМ "ЦЕК"
ПрАТ "ПЕМ "ЦЕК" (Приватне акціонерне товариство "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія"") - оператор систем розподілу електроенергії в Дніпропетровській області.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред