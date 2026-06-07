Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Чотири дні обмежень: у яких районах Дніпра вимикатимуть світло, список адрес

Руслан Іваненко
7 червня 2026, 18:18
google news Підпишіться
на нас в Google
Енергетики проведуть технічне обслуговування обладнання та поетапно знеструмлюватимуть різні райони міста протягом чотирьох днів.
Чотири дні обмежень: у яких районах Дніпра вимикатимуть світло, список адрес
У Дніпрі з 8 по 11 червня триватимуть планові роботи на електромережах / Колаж: Главред, фото: pexels

Коротко:

  • У Дніпрі відключення світла 8–11 червня
  • Роботи ЦЕК щодня 08:00–18:00
  • Перелік адрес у різних районах міста

У Дніпрі у період з 8 по 11 червня з 08:00 до 18:00 триватимуть планові роботи на електромережах. Про це повідомляє Центральна енергетична компанія (ЦЕК).

Як зазначають енергетики, у зв’язку з проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнання можливі тимчасові відключення електропостачання в різних районах міста. Роботи виконуватимуться поетапно протягом чотирьох днів.

відео дня

Понеділок, 8 червня

  • Відключення можливі за адресами:
  • вул. Академіка Янгеля: 21
  • вул. Будівельників: 17, 19А
  • вул. Енергетична: 8, 10, 10А
  • пров. Новокримський: 1–5, 7, 8
  • вул. Василя Сліпака: 44, 46, 48
  • вул. Домотканська: 1
  • вул. Киргизька: 5, 10
  • пр-т. Богдана Хмельницького: 24М, 24Н, 24П
  • пр-т. Олександра Поля: 129Д, 137, 137А, 139, 139Г, 141, 141А, 143, 143А

Вівторок, 9 червня

  • вул. Василя Сліпака: 26, 28, 28А, 30
  • вул. Матроська: 20–26 (парні)
  • вул. Молодіжна: 3, 5–8, 10
  • вул. Академіка Янгеля: 19–29 (непарні), 33
  • вул. Будівельників: 13, 15, 15А, 19, 19А, 21
  • вул. Енергетична: 12, 14
  • вул. Новокримська: 44, 46, 48
  • пров. Новокримський: 6
  • вул. Шинна: 8, 17, 17Д, 19
  • пр-т. Богдана Хмельницького: 49А, 49Б

Середа, 10 червня

  • вул. Василя Шкляра: 32Д, 32К
  • вул. Національної Гвардії: 15Д, 17, 19, 19А, 19Г, 30
  • вул. Незалежності: 2, 2А, 4, 6, 777
  • пр-т. Богдана Хмельницького: 24Р
  • пр-т. Олександра Поля: 111, 145
  • вул. Василя Сліпака: 36–42 (парні)
  • вул. Киргизька: 2, 4, 4А
  • вул. Перемоги: 115

Четвер, 11 червня

  • вул. Василя Сліпака: 32, 34
  • вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39
  • вул. Перемоги: 212, 214, 216
  • вул. Академіка Янгеля: 35–59 (непарні)
  • вул. Енергетична: 2А, 7, 9, 9А, 9Д, 11
  • вул. Івана Франка: 26–40 (парні), 41–57 (непарні)
  • вул. Матроська: 28–42 (парні), 43–48, 50, 52
  • вул. Молодіжна: 9, 11–32, 34
  • вул. Новокримська: 50–56 (парні), 56А, 58
  • вул. Софіївська: 10, 12
  • пров. Ключовий: 1, 3, 5
  • пр-т. Богдана Хмельницького: 50–60 (парні), 60А, 62–70 (парні)
  • тупик Будівельний: 2–6, 6А, 7, 8, 10–12
  • пров. Листяний: 19А

Енергетики закликають мешканців заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей та врахувати графік робіт при плануванні справ.

Чи загрожують Україні відключення світла влітку - думка експерта

Як писав Главред, енергетична система України влітку може стикнутися з дефіцитом електроенергії до 2 ГВт у пікові години, що потенційно спричинить обмеження споживання. Найбільш вразливими залишаються Харків, Одеса та Київ. Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Чотири дні обмежень: у яких районах Дніпра вимикатимуть світло, список адрес
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

За його словами, розвиток ситуації залежатиме від двох ключових чинників — тривалості літньої спеки та інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Експерт зазначив, що за оптимістичного сценарію, якщо не буде суттєвих ударів по критичних об’єктах, а літо залишиться помірним за температурою, дефіцит потужності може становити до 1 ГВт лише у вечірні години — з 18:00 до 23:00.

"З цим можна впоратися, і в більшості випадків погодинних відключень ми не відчуємо", — наголосив Володимир Омельченко.

Інші новини Дніпропетровщини

Як писав Главред, унаслідок російської атаки на Дніпропетровську область 3 червня постраждали вісім людей. Ворожі удари спричинили масштабні пожежі, руйнування складських приміщень, пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури.

Крім того, увечері 5 червня біля одного з будинків влаштували бійку. На місце події прибули правоохоронці. Коли наряд патрульної поліції прибув та намагався затримати учасників конфлікту, один з них кинув гранату у бік правоохоронця.

Нагадаємо, що протягом 2 червня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під ворожими атаками опинилися п’ять районів регіону. Окупанти застосовували безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби. Внаслідок обстрілів є загиблі, десятки поранених та значні руйнування цивільної інфраструктури.

Читайте також:

Про джерело: ПрАТ "ПЕМ "ЦЕК"

ПрАТ "ПЕМ "ЦЕК" (Приватне акціонерне товариство "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія"") - оператор систем розподілу електроенергії в Дніпропетровській області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Дніпра новини України Відключення світла в Дніпрі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

16:19Війна
Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталі

Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталі

16:00Війна
Все змінилося: експерт розповів, чого Кремль уже не зможе вимагати від України

Все змінилося: експерт розповів, чого Кремль уже не зможе вимагати від України

15:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
Дерево засохне разом із корінням: як позбутися заростей дерев на ділянці

Дерево засохне разом із корінням: як позбутися заростей дерев на ділянці

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

Тест на IQ: потрібно знайти 12 відмінностей на картинці хлопчика-пірата за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 12 відмінностей на картинці хлопчика-пірата за 29 с

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

Останні новини

18:18

Чотири дні обмежень: у яких районах Дніпра вимикатимуть світло, список адрес

18:05

Курс долара перевалить за 50 гривень: коли можливе подорожчання валюти

17:24

Чим підживити томати для швидкого наливу плодів: городник розкрив формулуВідео

17:23

Не отрута і не хімікати: яккі прості засоби захистять картоплю від жука

17:14

Штрафи до 68 тис. грн за шашлик на природі: коли українців можуть покаратиВідео

Від Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи ПутінаВід Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи Путіна
17:03

Яблука більше не будуть червивими: чим слід обробити дерева у червні

16:55

"Не хочу називати діагноз": Камалію забрала швидка допомогаВідео

16:19

План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

16:05

Україні чи Росії: кому належить Крим історично, несподіваний вердикт історикаВідео

Реклама
16:00

Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталіФото

15:53

Масовий мор риби на Житомирщині: в одній з річок виявили майже 12 тис. загиблих особин

15:37

Натуральність та яскраві принти: який манікюр зробити влітку 2026Відео

15:35

Морква виросте рівною, солодкою та без тріщин: чим підживити її в червні

15:12

Не глаз-алмаз: як українською мовою назвати людину з точним окоміром

15:11

Все змінилося: експерт розповів, чого Кремль уже не зможе вимагати від України

15:10

Україну накриє спека до +33 із дощами: де очікується град та штормовий вітер

14:45

Смачніша за магазинну в рази: як засолити скумбрію за 2 години - перевірений рецепт

14:36

Заміна банановій шкірці: які кухонні відходи ідеально живлять помідори

14:32

В Україні стрімко ростуть ціни на ключовий продукт - скільки коштуватиме влітку

14:07

"Разом із сім'єю": Могилевська показала чоловіка та сюрприз для ньогоВідео

Реклама
14:03

Слова "чубушник" насправді нема в українській мові: як називати запашний кущ правильно

13:56

Всесвіт визначив фаворитів: 4 знакам зодіаку пощастить кожного дня червня

13:35

Кліщі оминатимуть ваше подвір'я стороною: вчені розкрили дієвий спосіб захисту

13:25

Як сказати українською "качеля" - правильну відповідь знають не всіВідео

13:18

Головний маркер стиглості: як вибрати найсолодший кавун

13:00

Кіркоров перекроїв собі обличчя і став посміховиськом - як він виглядає зараз

12:51

Київ лише другий: яке місто в Україні офіційно найбільше, відповідь здивуєВідео

12:42

Любовний гороскоп на 8–14 червня: Близнюкам — флірт, а Дівам — повага до себе

12:32

Навіщо кавову гущу поливають оцтом: кухонний трюк, який вразить результатом

12:19

РФ вдарила по сховищу ядерного пального біля Чорнобиля: що відомо

12:18

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

12:15

Урожай томатів можна втратити за лічені дні: як розпізнати небезпечних шкідників

12:06

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

12:01

Пастка замикається: дрони знищили міст до Криму, проїзд перекрито

11:31

Україна звільнила за травень більше територій, ніж захопила РФ: в ISW розкрили цифри

11:25

Навіть стара сковорідка блищатиме як нова: що потрібно зробити

11:16

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

11:14

Ми щиро радіємо поверненню полонених, - Буданов про моменти радості під час війни

10:44

Гороскоп на тиждень 8–14 червня: Близнюкам — борги, а Скорпіонам — обережність

10:41

"Не зважаю": невпізнанна Мартиновська зробила заяву щодо зовнішності

Реклама
10:29

РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС: існує загроза ракетної атаки

09:46

"Навіщо одружуватися": Нікітін здивував зізнанням про роман з Білик

09:41

Зеленський зустрінеться з провідними європейськими лідерами у Лондоні: названо причину

09:36

РФ атакувала житлові будинки, храм та інфраструктуру на Одещині - подробиціФото

08:48

Гороскоп на завтра, 8 червня: Терезам - вигода, Водоліям - винагорода

08:47

Китай розпочав спеціальну морську операцію поблизу Тайваню: що відомо

08:45

Здогадуються не всі: як сказати "лагерь" українською - влучні варінати

08:10

Чому Росія програла ще до завершення війни — пояснення КоваленкаПогляд

08:07

Картопля більше не прилипне до сковорідки: що потрібно зробити перед смаженням

07:32

Росія атакувала обласний центр: вирує пожежа, частково зникло світло

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти