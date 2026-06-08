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РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено транспорт, зупинку та об’єкт енергетики, є поранені

Анна Ярославська
8 червня 2026, 09:46
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Троє людей отримали осколкові поранення внаслідок удару по зупинці. Двоє з них перебувають у важкому стані.
Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026 року
В Одесі осколкові поранення отримали водій та дві жінки / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA, прокуратура

Коротко:

  • Російська армія атакувала Одесу та область із застосуванням БПЛА
  • Постраждали три людини на зупинці громадського транспорту
  • Пошкоджено енергетичну інфраструктуру та житловий будинок в області

Російська окупаційна армія атакувала Одесу та область. Є руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури, постраждали люди.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в Одесі на зупинці громадського транспорту постраждали три людини. Стан двох із них медики оцінюють як важкий.

відео дня

На місці події пошкоджено зупинковий комплекс та кілька маршрутних таксі.

Пізніше Кіпер уточнив, що одна з постраждалих — жінка 1961 року народження. Вона отримала множинні осколкові поранення. Зараз її стан медики оцінюють як важкий. Лікарі надають постраждалій всю необхідну медичну допомогу.

  • Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура
  • Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура
  • Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура
  • Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура
  • Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура
  • Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура
  • Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура, Суспільне Одеса
  • Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура, Суспільне Одеса
  • Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура, Суспільне Одеса
  • Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура, Суспільне Одеса
  • Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 8 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура, Суспільне Одеса

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в результаті ранкової атаки на місто постраждали дві жінки 64 і 65 років та 55-річний водій маршрутки.

"Понівечено транспорт, зупинковий комплекс і диспетчерський пункт", - написав він.

У Чорноморську зафіксовано влучання БПЛА в житловий будинок. На щастя, постраждалих немає.

Також під удар окупантів потрапила енергетична інфраструктура Одеської області.

"В результаті ворожої атаки на півдні регіону пошкоджено обладнання одного з енергетичних об'єктів. Зафіксовано перебої з електропостачанням у понад тисячі споживачів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання", – повідомив Кіпер.

У ДТЕК підтвердили удар по енергетичному об'єкту в Одеській області.

Через пошкодження обладнання тимчасово без світла залишаються понад 1 тис. сімей у регіоні.

ворог атакував енергетичний об'єкт ДТЕК
Ворог атакував енергетичний об'єкт ДТЕК / t.me/dtek_ua

Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути електропостачання в домівки.

"Наші бригади вже працюють на місці: оглядають обладнання, розбирають завали та розпочинають відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Одесі сьогодні

Переглянути графіки можна в чат-боті та на сайті.

Графік відключення світла Одеса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

Графік відключення світла Одеса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Групи відключення світла Одеса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Де знайти пункт незламності?

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком та водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах та ДСНС діють мобільні пункти.

РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено транспорт, зупинку та об’єкт енергетики, є поранені
​Шахеди — що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вранці 8 червня російські окупанти атакували "Шахедами" Конотоп у Сумській області. Кілька безпілотників завдали удару по житловому сектору міста.

Відомо, що в результаті удару пошкоджено багатоповерховий будинок, під завалами перебуває щонайменше одна людина. Водночас троє постраждалих госпіталізовано до реанімації, медики надають їм необхідну допомогу.

8 червня в Харкові в результаті атаки російських дронів було частково знищено хаб "Укрпошти". Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, команда вже працює над відновленням операцій.

Частина будівлі зруйнована, сталася пожежа на площі 1000 кв.м. Попри значні пошкодження, велика кількість посилок вціліла. Клієнтам обіцяють компенсації.

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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