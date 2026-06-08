Схудлий Іво Бобул вразив мережу своїм виглядом: "Постарів вуйко"

Рідкісна поява співака викликала бурхливу реакцію шанувальників.

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Як зараз виглядає Іво Бобул / колаж: Главред, фото: facebook.com, Іво Бобул

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Іво Бобул різко схуд

Як він виглядає зараз

Відомий український співак Іво Бобул вразив своїм виглядом після різкого схуднення. В Instagram з'явилося фото артиста, на якому стали очевидними зміни в його зовнішності.

Один із чернівецьких готелів опублікував знімок Бобула, який вирішив зупинитися у них. Співак сфотографувався біля стійки реєстрації у стильному образі, головним акцентом якого став червоний бомбер. Не змінив артист і своєї фірмової зачіски, яка досі викликає активні обговорення в мережі.

відео дня

Іво Бобул схуд / фото: instagram.com, bukovyna_hotel

Незважаючи на стильний наряд, від шанувальників не приховалися зміни в зовнішності артиста. Іво Бобул сильно схуд і змарнів. Деякі коментатори навіть припустили, що співак скористався популярним препаратом для схуднення, щоб досягти такого результату.

Як Іво Бобул виглядав раніше / скрін з відео

"О, Іво так гарно схуд, чи то такий ракурс. А може, оземпік. Що б там не було, вигляд чудовий"

"Щось Бобул схуд"

"Постарів дядько… Але голос, пісні — це краса"

Іво Бобул / інфографіка: Главред

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Про персону: Іво Бобул Іво (Іван) Бобул — український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також роботою в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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