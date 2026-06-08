Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм

Ви дізнаєтеся:
- Коли очікується сильна магнітна буря
- Скільки днів вона триватиме
У понеділок, 8 червня, Землю накриє потужна магнітна буря червоного рівня. Вона може впливати на здоров'я та самопочуття людей. Про це повідомляє meteoagent, передає Главред.
Зокрема, К-індекс, який показує силу магнітних бур, вже піднявся до 6,7. Це свідчить про те, що магнітна буря має рівень G3.
Очікується, що 9 червня потужність магнітної бурі знизиться до 5,7 балів, але вона знову матиме червоний рівень.
Однак вже 10 червня сонячна активність впаде до К-індексу 3,7, що відповідає зеленому рівню.
Варто додати, що за даними meteoprog, 8 червня на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G3.
Зазначається, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С та один спалах М1,8.
Очікується, що сонячна активність залишатиметься помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу (10%). Зокрема, ймовірність великого геомагнітного шторму складає 50%, а ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%. Також зараз на Сонці помічено 59 сонячних плям.
"Магнітна буря такого рівня може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин", - йдеться у повідомленні.
Вплив магнітних бур на людей
Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати:
- головний біль;
- запаморочення;
- зниження або підвищення артеріального тиску;
- погіршення настрою;
- тривожність;
- депресію;
- порушення сну;
- загальну слабкість та втому.
Що важливо, симптоми та ступінь метеочутливості залежать від фізіологічних, психологічних та генетичних особливостей.
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Про джерело: Meteoagent
Meteoagent — це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.
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