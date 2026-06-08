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Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм

Марія Николишин
8 червня 2026, 11:08
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Магнітна буря рівня G3 може впливати на самопочуття людей.
Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм
Календар магнітних бур / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Коли очікується сильна магнітна буря
  • Скільки днів вона триватиме

У понеділок, 8 червня, Землю накриє потужна магнітна буря червоного рівня. Вона може впливати на здоров'я та самопочуття людей. Про це повідомляє meteoagent, передає Главред.

Зокрема, К-індекс, який показує силу магнітних бур, вже піднявся до 6,7. Це свідчить про те, що магнітна буря має рівень G3.

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Очікується, що 9 червня потужність магнітної бурі знизиться до 5,7 балів, але вона знову матиме червоний рівень.

Однак вже 10 червня сонячна активність впаде до К-індексу 3,7, що відповідає зеленому рівню.

Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм
Прогноз магнітних бур / фото: meteoagent

Варто додати, що за даними meteoprog, 8 червня на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G3.

Зазначається, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С та один спалах М1,8.

Очікується, що сонячна активність залишатиметься помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу (10%). Зокрема, ймовірність великого геомагнітного шторму складає 50%, а ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%. Також зараз на Сонці помічено 59 сонячних плям.

"Магнітна буря такого рівня може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин", - йдеться у повідомленні.

Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм
Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Вплив магнітних бур на людей

Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати:

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • зниження або підвищення артеріального тиску;
  • погіршення настрою;
  • тривожність;
  • депресію;
  • порушення сну;
  • загальну слабкість та втому.

Що важливо, симптоми та ступінь метеочутливості залежать від фізіологічних, психологічних та генетичних особливостей.

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Про джерело: Meteoagent

Meteoagent — це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

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