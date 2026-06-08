Дрони атакували Новоросійськ: горить найбільше нафтосховище Кавказу

Ключові факти:
- Нафтовий термінал Шесхаріс у Новоросійську зазнав потужної атаки
- Очевидці нарахували в промисловій зоні міста не менше 50 вибухів
- Спалахнула велика пожежа на території найбільшого нафтосховища
У ніч на 8 червня дрони атакували російське місто Новоросійськ у Краснодарському краї. Під удар потрапив нафтовий термінал "Шесхаріс". Над містом піднімаються клуби чорного диму.
Російський Telegram-канал Astra пише про те, щомешканці Новоросійська повідомили про велику кількість атак. У місті нарахували щонайменше 50 вибухів, спалахнула пожежа.
За даними очевидців, горить промисловий майданчик "Грушова" — резервуарний парк перевалочного комплексу "Шесхаріс".
"Кадри зняті з району виноградників на південному краю бухти, з відстані близько 11 км від місця пожежі", — йдеться в повідомленні.
Моніторинговий канал Exilenova+ також пише про атаку на промисловий майданчик "Грушова" і публікує фото з місця інциденту.
Зазначимо, ПК "Шесхаріс" вже атакували на початку березня, на початку квітня та 22 травня. 22 травня була атакована й нафтобаза "Грушова".
Що відомо про ПП "Грушова"
Промисловий майданчик "Грушова" — це найбільше нафтосховище на Кавказі, що входить до складу перевалочного комплексу "Шесхаріс" АТ "Чорномортранснафта" (структура "Транснефти").
Розташована в урочищі Грушова Балка за Маркотхським хребтом приблизно за 12 км від Новоросійська. Згідно з відкритими даними, площа промислового майданчика — близько 212–213 га. На території розміщені десятки резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів загальним об’ємом понад 1,2 млн м³.
"Грушова" пов'язана з морським терміналом "Шесхаріс" системою технологічних трубопроводів і тунелів, через які нафта надходить до причалів для навантаження на танкери.
ПК "Шесхаріс" є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів ПАТ "Транснефть" у Краснодарському краї. Об'єкт забезпечує прийом, зберігання та експортну відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери.
Атаки по Новоросійську - новини
Як писав Главред, в ніч на 23 травня Сили оборони завдали удару по порту Новоросійська. В результаті удару відомо про ураження нафтових терміналів і бойових кораблів ворога.
Під час атаки на Новоросійськ у ніч на 6 квітня українські дрони завдали ударів по носію ракет "Калібр" — російському фрегату "Адмірал Макаров". Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, пуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту фрегата під час наближення до цілі, що не завадило українським дронам вразити судно.
На початку березня в результаті спільної спеціальної операції СБУ з Силами оборони в Новоросійську було пошкоджено російський фрегат "Адмірал Ессен". Через ураження систем наведення корабель втратив можливість застосовувати крилаті ракети "Калібр" проти України.
Увечері 1 березня Краснодарський край у країні-агресорі РФ опинився під масованою атакою дронів. У результаті атаки на Новоросійськ, ймовірно, загорівся нафтоналивний термінал "Шесхаріс".
Росію охопила масштабна паливна криза
Як пише The Moscow Times, проблеми з паливом, спричинені українськими ударами по російській нафтопереробній інфраструктурі, вже поширилися щонайменше на 15 суб'єктів РФ, включаючи Москву та Санкт-Петербург.
Першими про дефіцит бензину АІ-92 та АІ-95 на заправках наприкінці травня почали повідомляти мешканці Рязані. До цього українські БПЛА вразили Рязанський НПЗ "Роснефти" – один із найбільших у Росії.
На початку червня обмеження на купівлю пального дійшли до Нової Москви (територій, приєднаних до Москви в ході розширення), де на міських АЗС "до окремого розпорядження" перестали відпускати понад 60 літрів бензину на одну особу.
Незадовго до цього подібні ліміти почали діяти і на заправках у Санкт-Петербурзі. Також на початку червня обмеження на відпуск палива з'явилися на АЗС у Курській, Бєлгородській та Псковській областях.
Напередодні стало відомо, що з перебоями в постачанні палива зіткнулися і в Московській області. Мережа ОРТК з 30 травня відпускає не більше 60 літрів бензину і не більше 100 літрів дизельного палива на один автомобіль. Компанії "Газпром" і "Лукойл" встановили ліміти на рівні 100–150 літрів.
Мешканці Новгородської області повідомляють у місцевих пабліках про обмеження продажу бензину до 20 літрів. Тимчасові обмеження "до надходження наступної партії" запровадили деякі заправки в Республіці Карелія. Перебої виникли й у Мурманській області.
У Воронезькій області мешканці не змогли придбати бензин на заправці в селищі Шилово. У оголошенні зазначено, що АІ-95 не буде "до кінця місяця" через перебої з постачанням. Про аналогічне обмеження повідомили й мешканці Красноярська.
Ліміти на продаж бензину ввели у трьох тимчасово окупованих росіянами регіонах України – у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Про нестачу пального також почали повідомляти мешканці тимчасово анексованого Криму на тлі ускладнення сухопутної логістики через удари безпілотників ЗСУ.
У Севастополі окупаційна адміністрація спочатку обмежила продаж бензину до 20 літрів "в одні руки" і ввела талони на дизельне паливо, а згодом заявила про "тимчасову" відсутність АІ-92 та АІ-95.
"Місцеві жителі зараз ходять пішки, тому що бензину взагалі немає. Але у них є можливість хоча б дістатися пішки, а туристи залишилися взагалі без палива", – цитує Astra одну з туристок, яка приїхала в окупований Крим.
За її словами, туристи часом навіть не мають можливості дістатися до Сімферополя.
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Про джерело: Exilenova+
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