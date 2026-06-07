Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталі

Кількість поранених після удару по Запорізькому району зросла, серед них підліток і літній чоловік.

https://glavred.net/war/zhdali-avtobus-i-popali-pod-udar-v-zaporozhe-vyroslo-kolichestvo-zhertv-detali-10771145.html Посилання скопійоване

Росіяни вдарили КАБами по зупинці в Балабиному / колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА, Міноборони РФ

Коротко:

У Балабиному росіяни вдарили КАБами біля зупинки

Загинули 2 людини, ще 5 отримали поранення

У Запоріжжі FPV-дрон поранив чоловіка та спричинив пожежу

У неділю, 7 червня, російські окупаційні війська завдали ударів по Запорізькому району та самому Запоріжжю. Внаслідок атаки керованими авіабомбами по селищу Балабине загинули люди, ще кілька осіб отримали поранення. Також окупанти атакували Запоріжжя FPV-дроном, через що постраждав чоловік та виникла пожежа.

За інформацією пресслужби Запорізької обласної прокуратури, російські війська обстріляли селище Балабине керованими авіаційними бомбами. Один із ударів припав поблизу зупинки громадського транспорту, де перебували люди.

відео дня

Попередньо повідомлялося про двох загиблих та щонайменше чотирьох поранених. Крім того, внаслідок вибухів пошкоджено житлові будинки, розташовані неподалік місць влучання. Дані щодо кількості постраждалих уточнюються.

Окремо російські військові атакували Запоріжжя FPV-дроном. У результаті удару виникла пожежа на території автозаправної станції, а також було пошкоджено її обладнання. Відомо про одного травмованого чоловіка.

За фактами російських атак правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що кількість жертв у Балабиному зросла.

"Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень", - повідомив посадовець.

За словами Федорова, станом на цей час відомо про трьох загиблих у селищі Балабине. Також пошкоджень зазнали приватні житлові будинки.

У Запоріжжі внаслідок атаки поранення отримав 59-річний чоловік.

Оновлено: За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, станом на 15:05 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запорізький район зросла до п'яти осіб.

КАБ / Інфографіка: Главред

За його словами, російський удар по зупинці громадського транспорту в селищі Балабине забрав життя двох людей. Ще п'ятеро цивільних отримали поранення та потребували медичної допомоги.

Серед постраждалих – 17-річний підліток та 79-річний чоловік. Лікарі надають усім необхідну допомогу.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 червня російські війська завдали серії ударів по Запоріжжю та області. Через ворожу атаку один із районів міста частково залишився без електропостачання. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Крім того, на південно-східному напрямку підвищена активність російської авіації. Існує загроза повітряної атаки. Про це повідомили Повітряні сили України. За даними військових, існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей з тактичної авіації ворога. Повітряні сили закликають громадян залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

нагадаємо, що у ніч на 6 червня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши 272 ударні БпЛА різних типів та дрони-імітатори. Під ударом опинилися кілька регіонів країни, де зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлових об’єктів.

Читайте також:

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред