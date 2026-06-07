Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталі

Руслан Іваненко
7 червня 2026, 16:00оновлено 7 червня, 16:41
google news Підпишіться
на нас в Google
Кількість поранених після удару по Запорізькому району зросла, серед них підліток і літній чоловік.
Атака, Запорожская область
Росіяни вдарили КАБами по зупинці в Балабиному / колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА, Міноборони РФ

Коротко:

  • У Балабиному росіяни вдарили КАБами біля зупинки
  • Загинули 2 людини, ще 5 отримали поранення
  • У Запоріжжі FPV-дрон поранив чоловіка та спричинив пожежу

У неділю, 7 червня, російські окупаційні війська завдали ударів по Запорізькому району та самому Запоріжжю. Внаслідок атаки керованими авіабомбами по селищу Балабине загинули люди, ще кілька осіб отримали поранення. Також окупанти атакували Запоріжжя FPV-дроном, через що постраждав чоловік та виникла пожежа.

За інформацією пресслужби Запорізької обласної прокуратури, російські війська обстріляли селище Балабине керованими авіаційними бомбами. Один із ударів припав поблизу зупинки громадського транспорту, де перебували люди.

відео дня

Попередньо повідомлялося про двох загиблих та щонайменше чотирьох поранених. Крім того, внаслідок вибухів пошкоджено житлові будинки, розташовані неподалік місць влучання. Дані щодо кількості постраждалих уточнюються.

Окремо російські військові атакували Запоріжжя FPV-дроном. У результаті удару виникла пожежа на території автозаправної станції, а також було пошкоджено її обладнання. Відомо про одного травмованого чоловіка.

За фактами російських атак правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що кількість жертв у Балабиному зросла.

"Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень", - повідомив посадовець.

  • Удар по Запорізькій області 07.06.2026
    Удар по Запорізькій області 07.06.2026 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запорізькій області 07.06.2026
    Удар по Запорізькій області 07.06.2026 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запорізькій області 07.06.2026
    Удар по Запорізькій області 07.06.2026 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запорізькій області 07.06.2026
    Удар по Запорізькій області 07.06.2026 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запорізькій області 07.06.2026
    Удар по Запорізькій області 07.06.2026 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запорізькій області 07.06.2026
    Удар по Запорізькій області 07.06.2026 Фото: Запорізька ОВА

За словами Федорова, станом на цей час відомо про трьох загиблих у селищі Балабине. Також пошкоджень зазнали приватні житлові будинки.

У Запоріжжі внаслідок атаки поранення отримав 59-річний чоловік.

Оновлено: За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, станом на 15:05 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запорізький район зросла до п'яти осіб.

Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталі
КАБ / Інфографіка: Главред

За його словами, російський удар по зупинці громадського транспорту в селищі Балабине забрав життя двох людей. Ще п'ятеро цивільних отримали поранення та потребували медичної допомоги.

Серед постраждалих – 17-річний підліток та 79-річний чоловік. Лікарі надають усім необхідну допомогу.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 червня російські війська завдали серії ударів по Запоріжжю та області. Через ворожу атаку один із районів міста частково залишився без електропостачання. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Крім того, на південно-східному напрямку підвищена активність російської авіації. Існує загроза повітряної атаки. Про це повідомили Повітряні сили України. За даними військових, існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей з тактичної авіації ворога. Повітряні сили закликають громадян залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

нагадаємо, що у ніч на 6 червня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши 272 ударні БпЛА різних типів та дрони-імітатори. Під ударом опинилися кілька регіонів країни, де зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлових об’єктів.

Читайте також:

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область авіабомба новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

16:19Війна
Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталі

Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталі

16:00Війна
Все змінилося: експерт розповів, чого Кремль уже не зможе вимагати від України

Все змінилося: експерт розповів, чого Кремль уже не зможе вимагати від України

15:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
Дерево засохне разом із корінням: як позбутися заростей дерев на ділянці

Дерево засохне разом із корінням: як позбутися заростей дерев на ділянці

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

Тест на IQ: потрібно знайти 12 відмінностей на картинці хлопчика-пірата за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 12 відмінностей на картинці хлопчика-пірата за 29 с

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

Останні новини

18:18

Чотири дні обмежень: у яких районах Дніпра вимикатимуть світло, список адрес

18:05

Курс долара перевалить за 50 гривень: коли можливе подорожчання валюти

17:24

Чим підживити томати для швидкого наливу плодів: городник розкрив формулуВідео

17:23

Не отрута і не хімікати: яккі прості засоби захистять картоплю від жука

17:14

Штрафи до 68 тис. грн за шашлик на природі: коли українців можуть покаратиВідео

Від Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи ПутінаВід Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи Путіна
17:03

Яблука більше не будуть червивими: чим слід обробити дерева у червні

16:55

"Не хочу називати діагноз": Камалію забрала швидка допомогаВідео

16:19

План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

16:05

Україні чи Росії: кому належить Крим історично, несподіваний вердикт історикаВідео

Реклама
16:00

Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталіФото

15:53

Масовий мор риби на Житомирщині: в одній з річок виявили майже 12 тис. загиблих особин

15:37

Натуральність та яскраві принти: який манікюр зробити влітку 2026Відео

15:35

Морква виросте рівною, солодкою та без тріщин: чим підживити її в червні

15:12

Не глаз-алмаз: як українською мовою назвати людину з точним окоміром

15:11

Все змінилося: експерт розповів, чого Кремль уже не зможе вимагати від України

15:10

Україну накриє спека до +33 із дощами: де очікується град та штормовий вітер

14:45

Смачніша за магазинну в рази: як засолити скумбрію за 2 години - перевірений рецепт

14:36

Заміна банановій шкірці: які кухонні відходи ідеально живлять помідори

14:32

В Україні стрімко ростуть ціни на ключовий продукт - скільки коштуватиме влітку

14:07

"Разом із сім'єю": Могилевська показала чоловіка та сюрприз для ньогоВідео

Реклама
14:03

Слова "чубушник" насправді нема в українській мові: як називати запашний кущ правильно

13:56

Всесвіт визначив фаворитів: 4 знакам зодіаку пощастить кожного дня червня

13:35

Кліщі оминатимуть ваше подвір'я стороною: вчені розкрили дієвий спосіб захисту

13:25

Як сказати українською "качеля" - правильну відповідь знають не всіВідео

13:18

Головний маркер стиглості: як вибрати найсолодший кавун

13:00

Кіркоров перекроїв собі обличчя і став посміховиськом - як він виглядає зараз

12:51

Київ лише другий: яке місто в Україні офіційно найбільше, відповідь здивуєВідео

12:42

Любовний гороскоп на 8–14 червня: Близнюкам — флірт, а Дівам — повага до себе

12:32

Навіщо кавову гущу поливають оцтом: кухонний трюк, який вразить результатом

12:19

РФ вдарила по сховищу ядерного пального біля Чорнобиля: що відомо

12:18

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

12:15

Урожай томатів можна втратити за лічені дні: як розпізнати небезпечних шкідників

12:06

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

12:01

Пастка замикається: дрони знищили міст до Криму, проїзд перекрито

11:31

Україна звільнила за травень більше територій, ніж захопила РФ: в ISW розкрили цифри

11:25

Навіть стара сковорідка блищатиме як нова: що потрібно зробити

11:16

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

11:14

Ми щиро радіємо поверненню полонених, - Буданов про моменти радості під час війни

10:44

Гороскоп на тиждень 8–14 червня: Близнюкам — борги, а Скорпіонам — обережність

10:41

"Не зважаю": невпізнанна Мартиновська зробила заяву щодо зовнішності

Реклама
10:29

РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС: існує загроза ракетної атаки

09:46

"Навіщо одружуватися": Нікітін здивував зізнанням про роман з Білик

09:41

Зеленський зустрінеться з провідними європейськими лідерами у Лондоні: названо причину

09:36

РФ атакувала житлові будинки, храм та інфраструктуру на Одещині - подробиціФото

08:48

Гороскоп на завтра, 8 червня: Терезам - вигода, Водоліям - винагорода

08:47

Китай розпочав спеціальну морську операцію поблизу Тайваню: що відомо

08:45

Здогадуються не всі: як сказати "лагерь" українською - влучні варінати

08:10

Чому Росія програла ще до завершення війни — пояснення КоваленкаПогляд

08:07

Картопля більше не прилипне до сковорідки: що потрібно зробити перед смаженням

07:32

Росія атакувала обласний центр: вирує пожежа, частково зникло світло

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти