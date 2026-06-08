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Зеленський зустрівся в Лондоні з лідерами "євротрійки": названо п’ять умов миру

Анна Ярославська
8 червня 2026, 08:42
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Загальна позиція полягає в тому, що необхідно активізувати дипломатичні зусилля після паузи, яка виникла в переговорах.
Зеленський, Макрон, Стармер, Мерц
Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський зустрілися в Лондоні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне:

  • У Лондоні у форматі Е3 узгодили п'ять головних умов миру
  • Лідери Європи мають сидіти за столом майбутніх переговорів
  • Позиції України на фронті стали сильнішими
  • Базою для майбутніх переговорів стане поточна лінія фронту

У Лондоні президент України Володимир Зеленський узгодив п'ять умов для досягнення "справедливого і міцного миру" разом із лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії.

Як повідомляє Офіс президента, 7 червня Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у форматі Є3 – Україна.

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Лідери обговорили дипломатичну роботу щодо закінчення війни та досягнення миру.

"Є спільна позиція: необхідно активізувати дипломатичні зусилля після паузи, яка виникла в переговорах", – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Європа має бути за столом переговорів.

Сторони говорили про те, в якому форматі Європа може бути представлена та яку роль можуть відігравати Велика Британія, Франція та Німеччина.

Зеленський, Макрон, Стармер, Мерц
Зеленський, Макрон, Стармер і Мерц провели переговори / Фото: president.gov.ua

П'ять умов миру

На сайті британського уряду зазначається, що лідери "євротрійки" та Зеленський визначили п'ять умов для досягнення справедливого та міцного миру.

Перша умова — припинення бойових дій.

Друга: нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів.

"Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а суверенне право України самостійно визначати механізми забезпечення своєї безпеки та обирати союзи має неухильно дотримуватися", - йдеться у спільній заяві.

Третя умова полягає в тому, що після набрання чинності режимом припинення вогню Україна має отримати юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, до яких входить розгортання багатонаціональних сил в Україні.

По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими доти, доки Росія не припинить агресивну війну та не відшкодує Україні збитки, завдані в ході бойових дій.

П'ята умова полягає в тому, що будь-які домовленості повинні забезпечувати захист інтересів європейської безпеки.

Частина переговорів, що стосується Євросоюзу та НАТО, вимагатиме згоди країн ЄС та союзників по Північноатлантичному альянсу.

Зеленський, Макрон, Стармер, Мерц
Зеленський, Макрон, Стармер, Мерц узгодили п’ять умов миру / Фото: president.gov.ua

Про що ще говорили лідери у форматі Є3 – Україна

Президент України поінформував європейських колег про ситуацію на фронті, українські дистрайки та мідлстрайки, а також про нещодавні масовані ракетно-дронові атаки Росії на українські міста та громади.

У свою чергу, лідери Великої Британії, Франції та Німеччини засудили російські удари, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", та висловили співчуття з приводу загибелі українців внаслідок цих атак.

Лідери говорили про те, як збільшити підтримку Сил оборони України.

Зазначається, що на полі бою українські позиції стали сильнішими, що підтверджують і розвідки партнерів. Країна-агресор Росія зазнає великих втрат: п’ять місяців поспіль окупаційна армія втрачає понад 30 тисяч осіб убитими та пораненими.

Зеленський, Макрон, Стармер
Лідери Європи мають сидіти за столом майбутніх переговорів / Фото: president.gov.ua

Окрему увагу лідери приділили актуальним потребам України у захисті критичної інфраструктури, насамперед енергетичної.

Зеленський підкреслив, що основним пріоритетом є антибалістичні ракети, тому потрібні нові внески в програму PURL і пошук інших шляхів разом із партнерами для посилення захисту українського неба.

Володимир Зеленський наголосив: важливо, щоб кошти з європейського пакету підтримки надійшли якомога швидше. Частина з них буде спрямована на захист енергетики та допоможе Україні підготуватися до зими.

Мирні переговори — останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський бізнесмен Роман Абрамович у травні 2026 року приїжджав до Києва і намагався виступити непублічним посередником у переговорах з Кремлем.

Головною метою візиту Абрамовича до Києва було бажання зрозуміти, на які кроки готова піти Україна в питанні мирного врегулювання. Зеленський окреслив позицію України щодо територіальної цілісності та запевнив, що жодних поступок щодо Донбасу не буде.

Раніше Зеленський надіслав російському диктатору Путіну відкритий лист і запропонував шукати шляхи завершення війни через прямий формат взаємодії між Україною та Росією.

Путін прокоментував лист українського президента. За словами російського диктатора, перехід Києва до публічного обговорення переговорних питань нібито є неправильним кроком, а до моменту зустрічі із Зеленським потрібно знайти конкретні рішення щодо врегулювання конфлікту.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва відкрита до діалогу, і поскаржився, що ініціатива з боку партнерів фактично відсутня. За його словами, країнам Європи при зміні підходу до діалогу з Росією "достатньо просто взяти телефон і набрати номер", який їм добре відомий.

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Про персону: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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