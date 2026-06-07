Все змінилося: експерт розповів, чого Кремль уже не зможе вимагати від України

Кремль намагається представити те, що відбувається, у вигідному для себе світлі.

https://glavred.net/war/vse-izmenilos-ekspert-rasskazal-chego-kreml-uzhe-ne-smozhet-trebovat-ot-ukrainy-10771130.html Посилання скопійоване

Путін почав "ховати" виробництво ракет у Сибіру / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Головне із заяви експерта

Атаки на тили РФ наближають закінчення війни

Перелому в позиції Путіна поки що не відбулося

Масовані удари українських Сил оборони по об'єктах у глибині території Росії зміцнюють позиції Києва на можливих переговорах і сприяють наближенню закінчення війни.

В інтерв'ю Главреду політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що поки що вони не стали фактором, здатним кардинально змінити погляди російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив політичний експерт.

відео дня

За його словами, з огляду на поточну ситуацію Росія вже не може висувати більш масштабні вимоги, ніж припинення бойових дій за існуючою лінією фронту.

"Нічого більшого, ніж зупинитися по лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", — зазначив експерт.

Він вважає, що удари по російських тилах мають серйозний вплив на внутрішню ситуацію в РФ і поступово підривають підтримку Путіна.

Втім, Кремль намагається представити те, що відбувається, у вигідному для себе світлі.

"Коли вкотре виходить Пєсков і розповідає, що росіяни, виявляється, проводять "СВО", щоб не було таких ударів, як по Санкт-Петербургу, — це класика за Оруеллом", — підкреслив аналітик.

На його думку, головна загроза для Путіна полягає не стільки в невдоволенні пересічних росіян, скільки в можливій втраті підтримки серед представників еліт і великого бізнесу.

Експерт звернув увагу на повідомлення про те, що російська влада активізувала збір коштів з олігархів на продовження війни.

/ Главред

За його словами, йдеться про суми в 200–300 млрд рублів, які пропонується перераховувати у вигляді так званих добровільних внесків.

"Це показник того, що Путін намагається перекласти відповідальність, "забруднити руки" олігархів, умовно кажучи, кров’ю, але водночас отримати додатковий простір для маневру та затягнути нинішню війну", — вважає експерт.

При цьому він підкреслив, що українські атаки на об'єкти в глибині Росії дійсно прискорюють закінчення війни та посилюють позиції України на переговорах.

Однак остаточного перелому в мисленні глави Кремля поки що не відбулося.

"На сьогоднішній день вони не є фактором, який остаточно змінює мислення Путіна. Путін досі думає, що може перемогти", — резюмував експерт.

Удари вглиб РФ — останні новини

Нагадаємо, раніше масштабну атаку РФ на Білу Церкву Кремль подав як провал української сторони, однак ця подія демонструє наростаючі складнощі для російської оборони. Інцидент посилив тиск на позиції Путіна в переговорах. Влада намагається змінити сприйняття подій.

У жовтні база Балтійського флоту РФ постраждала в результаті ударів по об'єктах цивільної інфраструктури з використанням дронів. Цей факт викликає серйозні питання у експертів щодо стабільності російських тилів та атмосфери в елітах країни. Порушення спокою на складах вибухових речовин загострює внутрішні конфлікти.

Як раніше повідомляв Главред, експерти підкреслюють, що Росія намагається імітувати тактику українських ударів, застосовуючи менш ефективні засоби. Це підтверджує зростаючу вразливість і спроби Кремля утримати контроль над ситуацією. Війна затягується, але стратегія Москви не приносить очікуваного результату.

Вам може бути цікаво:

Про особу: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно коментує в медіа хід війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред