'Шахед' влучив у хаб 'Укрпошти': виникла пожежа, частина посилок знищена

В ДСНС кажуть, що внаслідок атаки жертв і постраждалих немає.

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Удар по "Укрпошті" в Харкові / колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

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Російський дрон влучив у хаб "Укрпошти" в Харкові

Частину будівлі зруйновано, сталася пожежа на 1000 кв.м

Частина посилок вціліла, клієнтам обіцяють компенсації

У понеділок, 8 червня, у Харкові внаслідок атаки російських дронів було частково знищено хаб "Укрпошти". Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, команда вже працює над відновленням операцій.

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"Сьогодні в нас була важка ніч. Шахед влучив в наш Хаб Харків. Він частково знищений, але головне всі живі. Команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що попри значні пошкодження, велика кількість посилок вціліла.

"Тим клієнтам, чиї посилки, на жаль, були знищені, ми обов’язково компенсуємо їхню вартість", - зауважив Смілянський.

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Наслідки удару по Харкову

Водночас в ДСНС заявили, що російські БПЛА завдали удару по Холодногірському району Харкова.

"Одне з влучань сталося у складську будівлю поштового відділення. Зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 кв.м", - наголосили рятувальники.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки жертв і постраждалих немає.

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявляв, що найближчими днями та місяцями ворог може вийти на новий рівень повітряних атак на мирні міста України.

"Важливо зрозуміти, що росіяни розпочали новий етап повітряного терору. Їм дійсно зараз не вдається реалізувати свої плани на фронті. Оскільки вони не здатні нічого протиставити нам на передовій, ще більше атакуватимуть мирні та цивільні міста", - наголосив він.

Атака дронів - останні новини України

Як повідомляв Главред, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов попереджав про нову загрозу у вигляді масштабних ударів дронами, які РФ почала наносити для ускладнення логістичного сполучення між Харковом і Сумами, зокрема поблизу Богодухова.

Також монітори заявили, що Росія суттєво активізувала свою авіаційну діяльність, піднявши в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які можуть завдавати ракетних ударів по території України.

Водночас у Конотопі через атаку російських дронів пошкоджено житлові будинки, під завалами опинилась щонайменше одна людина, триває рятувальна операція.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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