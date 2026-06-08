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Готував замах на представника ГУР Юсова: у Києві затримали агента РФ

Марія Николишин
8 червня 2026, 10:17оновлено 8 червня, 10:55
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Завербований агент раніше притягувався до кримінальної відповідальності.
Готував замах на представника ГУР Юсова: у Києві затримали агента РФ
Агент РФ готував замах на Юсова / колаж: Главред, фото: УНІАН, npu.gov.ua

Головне:

  • Нацполіція зірвала підготовку замаху на посадовця ГУР
  • Підозрюваного завербували спецслужби РФ
  • Йому обіцяли 100 тисяч доларів за вбивство

Правоохоронці викрили та затримали найманця російських спецслужб на стадії підготовки до вбивства одного з посадовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними джерел ЗМІ у правоохоронних органах, "ціллю" міг стати представник розвідки Андрій Юсов.

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Зазначається, що спецслужби РФ завербували 38-річного мешканця Києва та пообіцяли йому грошову винагороду за вчинення особливо тяжкого злочину.

"За ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України йому запропонували 100 тисяч доларів США, з яких 10 тисяч доларів було перераховано як аванс", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що завербований агент раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. За викритим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

"Для реалізації злочинного задуму він детально вивчав маршрут пересування посадовця, його щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру. Після збору необхідної інформації фігурант визначив спосіб вчинення злочину - із застосуванням FPV-дрона, а також розпочав пошук виконавця, який мав відповідні навички керування безпілотними літальними апаратами", - наголосили у поліції.

Реалізувати задум чоловік не встиг, його вдалося затримати. Під час обшуку за місцем проживання було вилучено мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші речові докази.

Слідчі Нацполіції повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (готування до умисного вбивства з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до підготовки замаху.

  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua
  • Агент РФ готував замах на посадовця ГУР
    Агент РФ готував замах на посадовця ГУР фото: npu.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua

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Як повідомляв Главред, у квітні російські окупанти ледь не вбили українського фахівця у галузі військових радіотехнологій та радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш". Росіяни запустили по ньому чотири реактивних "Шахеда". Один керований безпілотник зміг долетіти та врізався прямо у стіну будинку, зруйнувавши його.

У березні Служба безпеки України затримала російського агента, який готував замах на командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. Він був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на РФ.

Також раніше в Києві на активіста та волонтера Сергія Стерненка було скоєно замах - його поранили з вогнепальної зброї. Напад скоїла жінка, яку оперативно затримала СБУ.

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Про джерело: Національна поліція України

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замах ГУР Національна поліція новини України Андрій Юсов
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