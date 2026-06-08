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"Не надавайте нам люлей": Аліна Гросу показала обличчя сина

Христина Трохимчук
8 червня 2026, 11:02
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Співачка відсвяткувала важливу дату для свого первістка.
Аліна Гросу показала обличчя свого сина
Аліна Гросу показала обличчя сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

Ви дізнаєтеся:

  • Як виглядає син Аліни Гросу
  • Аліна Гросу показала обличчя сина

Відома співачка Аліна Гросу поділилася знімками сина в Instagram. Після хрещення артистка більше не приховує обличчя Марка-Габріеля.

Гросу опублікувала миле відео з малюком і кілька знімків. Марк-Габріель постав перед шанувальниками співачки у стильному червоному спортивному костюмчику.

відео дня
Як виглядає Марк-Габріель
Як виглядає Марк-Габріель / фото: instagram.com, Аліна Гросу

Не на всіх знімках малюк поводився спокійно — Аліна показала й кадри, на яких син вередував. Поруч із Марком-Габріелем поставили тортик із цифрою один на честь першого прожитого місяця.

Артистка заздалегідь передбачила питання в коментарях і вирішила заспокоїти шанувальників — незважаючи на враження від фотографій, малюк на них не сидить, а перебуває в зручному положенні.

Син Аліни Гросу
Син Аліни Гросу / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"Чи можна йому тут трохи посидіти? Марку вже майже 2 місяці. Ці фотографії з нашого архіву. На останній фотографії хоч і здається, що він сидить, він там лежить. Це візуальний обман, не давайте нам за це прочуханки, вже вистачило від дідусів і бабусь", — написала Гросу.

Аліна Гросу народила сина — як це було

Українська виконавиця Аліна Гросу вперше стала мамою, народивши сина у квітні 2026 року. Співачка підкреслила, що пологи проходили на батьківщині, в Україні. Хлопчик з'явився на світ справжнім богатирем — його вага при народженні склала майже 5 кілограмів. Молода мама додала, що новонароджений вже щосили проявляє свій "голос" і демонструє перші музичні задатки.

Аліна Гросу інфографіка
Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Іво Бобул здивував шанувальників кардинальними змінами у зовнішності, спричиненими різким схудненням. Приводом для обговорення став новий знімок артиста в Instagram, на якому чітко видно результати зниження ваги.

Також у стосунках Кейт Міддлтон і Меган Маркл намітився черговий виток гострого суперництва. На тлі зростаючої популярності принцеси Уельської серед громадськості та ЗМІ, герцогиня Сассекська прийняла рішення оперативно відреагувати та вжити відповідних заходів.

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Про персону: Аліна Гросу

Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.
Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

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