"Не надавайте нам люлей": Аліна Гросу показала обличчя сина

Співачка відсвяткувала важливу дату для свого первістка.

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Аліна Гросу показала обличчя сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

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Як виглядає син Аліни Гросу

Аліна Гросу показала обличчя сина

Відома співачка Аліна Гросу поділилася знімками сина в Instagram. Після хрещення артистка більше не приховує обличчя Марка-Габріеля.

Гросу опублікувала миле відео з малюком і кілька знімків. Марк-Габріель постав перед шанувальниками співачки у стильному червоному спортивному костюмчику.

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Як виглядає Марк-Габріель / фото: instagram.com, Аліна Гросу

Не на всіх знімках малюк поводився спокійно — Аліна показала й кадри, на яких син вередував. Поруч із Марком-Габріелем поставили тортик із цифрою один на честь першого прожитого місяця.

Артистка заздалегідь передбачила питання в коментарях і вирішила заспокоїти шанувальників — незважаючи на враження від фотографій, малюк на них не сидить, а перебуває в зручному положенні.

Син Аліни Гросу / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"Чи можна йому тут трохи посидіти? Марку вже майже 2 місяці. Ці фотографії з нашого архіву. На останній фотографії хоч і здається, що він сидить, він там лежить. Це візуальний обман, не давайте нам за це прочуханки, вже вистачило від дідусів і бабусь", — написала Гросу.

Аліна Гросу народила сина — як це було

Українська виконавиця Аліна Гросу вперше стала мамою, народивши сина у квітні 2026 року. Співачка підкреслила, що пологи проходили на батьківщині, в Україні. Хлопчик з'явився на світ справжнім богатирем — його вага при народженні склала майже 5 кілограмів. Молода мама додала, що новонароджений вже щосили проявляє свій "голос" і демонструє перші музичні задатки.

Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

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Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

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