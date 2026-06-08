"Не надавайте нам люлей": Аліна Гросу показала обличчя сина

Ви дізнаєтеся:
- Як виглядає син Аліни Гросу
- Аліна Гросу показала обличчя сина
Відома співачка Аліна Гросу поділилася знімками сина в Instagram. Після хрещення артистка більше не приховує обличчя Марка-Габріеля.
Гросу опублікувала миле відео з малюком і кілька знімків. Марк-Габріель постав перед шанувальниками співачки у стильному червоному спортивному костюмчику.
Не на всіх знімках малюк поводився спокійно — Аліна показала й кадри, на яких син вередував. Поруч із Марком-Габріелем поставили тортик із цифрою один на честь першого прожитого місяця.
Артистка заздалегідь передбачила питання в коментарях і вирішила заспокоїти шанувальників — незважаючи на враження від фотографій, малюк на них не сидить, а перебуває в зручному положенні.
"Чи можна йому тут трохи посидіти? Марку вже майже 2 місяці. Ці фотографії з нашого архіву. На останній фотографії хоч і здається, що він сидить, він там лежить. Це візуальний обман, не давайте нам за це прочуханки, вже вистачило від дідусів і бабусь", — написала Гросу.
Аліна Гросу народила сина — як це було
Українська виконавиця Аліна Гросу вперше стала мамою, народивши сина у квітні 2026 року. Співачка підкреслила, що пологи проходили на батьківщині, в Україні. Хлопчик з'явився на світ справжнім богатирем — його вага при народженні склала майже 5 кілограмів. Молода мама додала, що новонароджений вже щосили проявляє свій "голос" і демонструє перші музичні задатки.
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Про персону: Аліна Гросу
Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.
Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.
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