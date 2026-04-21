РФ посилила наступ вздовж лінії фронту в одній із областей: де ситуація найгірша

Інна Ковенько
21 квітня 2026, 15:15оновлено 21 квітня, 15:49
Окупанти активізували штурмові дії всій лінії фронту на Харківщині.
РФ активізувала наступ по всій лінії фронту на Харківщині / Колаж: Главред, фото: facebook.com/victor.tregubov.5, скриншот

Коротко:

  • РФ різко посилила наступ по всій лінії фронту на Харківщині
  • Окупанти активно тиснуть під Куп’янськом і Вовчанськом
  • Ворог прагне перехопити ініціативу, але зазнає втрат

Окупаційні війська РФ активізували штурмові дії всій лінії фронту на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку.

Ворог намагається тиснути на українські позиції та звузити плацдарм ЗСУ на сході від Оскола. Про це повідомив речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Суспільного.

"У нас в цілому зараз помітне зростання активності росіян вздовж усієї нашої зони відповідальності. І це стосується і Південно-Слобожанського, і Куп'янського, майже всіх, окрім Великобурлуцького напрямку, бо там спокійно. А на всіх інших і під Вовчанськом росіяни лізуть, і під Куп'янськом у них сильне загострення", - говорить Трегубов.

За словами речника, в самому Куп’янську зафіксовано близько 10 активних позицій росіян, які намагаються перехопити ініціативу, але зазнають втрат.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Яка мета окупантів на Харківщині

Трегубов зазначає, що наразі війська РФ не ставлять собі за мету негайне захоплення Куп’янська. Основний їхній намір полягає у скороченні плацдарму українських сил на схід від річки Оскіл. Водночас у перспективі окупанти прагнуть встановити контроль над самим містом, а також над Куп’янськом-Вузловим.

"Ця територія - це такий певний анклав, що перебуває у безпосередній близькості до зайнятих росіянами позицій, що дозволяє їм доволі активно проводити інфільтрації. Але позитив у тому, що українці можуть спиратися на саме місто Куп'янськ і на Куп'янськ-Вузловий і доволі таки ефективно атакувати сили, що наступають, за допомогою БпЛА", - говорить Трегубов.

Попри чисельну перевагу росіян і атаки з кількох напрямків, українські сили успішно працюють у кілзоні та завдають ударів по логістиці противника. Як зазначив військовий, робота українських БпЛА на цьому відрізку фронту є доволі результативною.

Ситуація на Харківщині - останні новини фронту

Главред раніше писав, що російські війська посилили тиск на Куп’янському напрямку, намагаючись атакувати з північного та східного напрямків. Водночас, за словами Трегубова, суттєвих успіхів окупанти не мають.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли успіху поблизу Великого Бурлука на Харківщині. Українським воїнам вдалося повернути контроль над ділянкою фронту між селами Амбарне та Мілове.

Нагадаємо, Сили оборони відкинули війська РФ на північ від села Амбарне поблизу державного кордону у Куп’янському районі Харківської області.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Купянск Харківська область Віктор Трегубов
Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Останні новини

16:47

В Генштабі РФ заявили про окупацію цілої області України - в ЗСУ відповіли

16:43

"Витерли ноги об УАФ": Ребров потрапив під шквал критики через прогул Конгресу

16:30

Сержантка відремонтувала казарму і почала заробляти: результат здивував усіхВідео

16:26

Бійці 42 ОМБр показали унікальні кадри знищення російського шахеда українським дроном-перехоплювачем LITAVR

16:22

Український актор зіграє у новому фільмі Netflix разом із Сідні Свіні

Прогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - СтупакПрогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - Ступак
16:14

Ефект загартовування: як отримати врожай капусти раніше попри холод

16:13

Загадкове українське слово "мжичка": що воно насправді означає

16:11

Мороз до -5 і надзвичайна небезпека: синоптики попередили мешканців Львівщини

16:03

Як Єлизавета II зберігала молодість: 7 королівських порад, перевірених 100-літтямВідео

Реклама
15:15

РФ посилила наступ вздовж лінії фронту в одній із областей: де ситуація найгірша

15:08

Божествений форшмак по-одеськи за 10 хвилин - найкращий рецепт

15:03

Дарували голос після смерті: мумії із "золотими язиками" вразили вчених

14:59

Лежать лицем в землю: в Одесі затримання ТЦКівців переросло в стрілянину і погоню

14:55

Допоможе врятувати життя: співачка Дуа Ліпа придбала пікап для ЗСУ

14:45

Більше ніж декор: які рослини стають оберегами та магнітами достатку біля дому

14:41

Ціни уже наблизилися до 300 грн: коли подешевшає улюблена ягода українців

14:33

Ціна зросла майже на 100 гривень: в Україні стрімко подорожчав популярний овоч

14:20

Тільки не "кузнечик": далеко не всі знають, як називати цю комаху українською

14:14

"Бути твоєю мамою непросто": Бурмака з’явилася з єдиною донькою

14:09

Вчені підвищили ефективність сонячних панелей: яка нова межа

Реклама
14:06

Росіяни висміяли Герасимова за брехню про успіхи армії РФ на Луганщині

14:02

Чи зрушить питання легалізації зброї в Україні з мертвої точки: що каже експерт

13:56

Чому не можна з'ясовувати стосунки з людьми 22 квітня: яке церковне свято

13:42

Чи варто вирощувати розсаду огірків: переваги, недоліки та поради городникамВідео

13:28

Нетверезий чоловік кинув гранати у поліцейських - є пораненіФото

13:20

РФ хоче дестабілізувати Україну: експерт оцінив ризик масових стрілянин

13:15

Різка зміна погоди в Рівному та області: синоптики попереджають про заморозки

13:14

"Відмовили ноги": Анатолій Анатоліч з'явився на кріслі колісному в США

13:14

Нові подробиці, ганьба поліції та жорсткі рішення: що заявив Клименко про теракт у Києві

13:14

Дівчина знайшла у притулку "двійника" своєї померлої собаки: що вона зробилаВідео

13:12

Для тих, хто шукав найнародніше шоу в телеефірі: "Дизель шоу" виходитиме на телеканалі "1+1 Україна"

13:10

Від фаната до ведучого: ХАС у "Караоке на майдані"

12:50

Не той Шевченко: що приховали на могилі Кобзаря у Каневі і при чому тут КремльВідео

12:31

Щурі та миші назавжди зникнуть з саду: які природні засоби відлякають гризунів

12:09

"В одну мить я залишився без усього": "Флеш" показав наслідки замаху РФФото

12:07

Китайський гороскоп на завтра, 22 квітня: Мавпам — провокації, Свиням — непередбачуваність

11:58

Чому зливати олію в раковину небезпечно: куди подіти жир після смаження

11:55

Двірник "дядько Саша" став сьомою жертвою стрільця з Голосієва: його коту шукають господаря

11:54

Загадка століття: як сучасна людина опинилася на фотографії 1917 рокуВідео

11:15

Перебрався до РФ і мовчить про війну: зірка "МастерШеф" обурив українців

Реклама
11:03

Кремль може отримати новий важіль впливу в ЄС: у WP назвали "ризиковану" країну

10:53

Приємний сюрприз від синоптиків: яка погода чекає на Одесу в травні 2026 року

10:43

Гороскоп на завтра, 22 квітня: Терезам - радість, Стрільцям - труднощі

10:41

Нова загроза для українців: Ігнат розкрив, як РФ керує "Шахедами" в реальному часі

10:24

Коли людину вважають літньою: названо точний вік

10:02

"Люблю його дітей": Могилевська вперше заговорила про сім’ю чоловіка

09:53

РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

09:45

Коли садити кабачки у відкритий ґрунт 2026 року: точні дати для рекордного врожаю

09:24

Понад 100 млн солдатів і 183 роки: які ресурси потрібні Путіну для окупації України

09:07

Починається смуга удачі: 3 знаки зодіаку отримають шанс змінити своє життя з 21 квітня

