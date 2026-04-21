РФ посилила наступ вздовж лінії фронту в одній із областей: де ситуація найгірша

Окупаційні війська РФ активізували штурмові дії всій лінії фронту на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку.

Ворог намагається тиснути на українські позиції та звузити плацдарм ЗСУ на сході від Оскола. Про це повідомив речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Суспільного.

"У нас в цілому зараз помітне зростання активності росіян вздовж усієї нашої зони відповідальності. І це стосується і Південно-Слобожанського, і Куп'янського, майже всіх, окрім Великобурлуцького напрямку, бо там спокійно. А на всіх інших і під Вовчанськом росіяни лізуть, і під Куп'янськом у них сильне загострення", - говорить Трегубов.

За словами речника, в самому Куп’янську зафіксовано близько 10 активних позицій росіян, які намагаються перехопити ініціативу, але зазнають втрат.

Яка мета окупантів на Харківщині

Трегубов зазначає, що наразі війська РФ не ставлять собі за мету негайне захоплення Куп’янська. Основний їхній намір полягає у скороченні плацдарму українських сил на схід від річки Оскіл. Водночас у перспективі окупанти прагнуть встановити контроль над самим містом, а також над Куп’янськом-Вузловим.

"Ця територія - це такий певний анклав, що перебуває у безпосередній близькості до зайнятих росіянами позицій, що дозволяє їм доволі активно проводити інфільтрації. Але позитив у тому, що українці можуть спиратися на саме місто Куп'янськ і на Куп'янськ-Вузловий і доволі таки ефективно атакувати сили, що наступають, за допомогою БпЛА", - говорить Трегубов.

Попри чисельну перевагу росіян і атаки з кількох напрямків, українські сили успішно працюють у кілзоні та завдають ударів по логістиці противника. Як зазначив військовий, робота українських БпЛА на цьому відрізку фронту є доволі результативною.

Главред раніше писав, що російські війська посилили тиск на Куп’янському напрямку, намагаючись атакувати з північного та східного напрямків. Водночас, за словами Трегубова, суттєвих успіхів окупанти не мають.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли успіху поблизу Великого Бурлука на Харківщині. Українським воїнам вдалося повернути контроль над ділянкою фронту між селами Амбарне та Мілове.

Нагадаємо, Сили оборони відкинули війська РФ на північ від села Амбарне поблизу державного кордону у Куп’янському районі Харківської області.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

