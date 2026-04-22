Ворог відволікає увагу: експерт назвав два ключові напрямки російського наступу

Загарбники накопичують війська на південному фронті для відновлення інтенсивних штурмових дій.

Окупанти мають дві ключові цілі на весну та літо

Коротко:

РФ готує наступ на агломерацію Слов’янська та Краматорська

Ворог посилює тиск та перекидає резерви на Запоріжжя

На інших ділянках тривають відволікаючі атаки росія н

Для російських окупантів у межах весняно-літньої наступальної кампанії залишаються два пріоритетні напрямки фронту в Україні, де вони зосередять основні зусилля.

Про це в ефірі Radio NV заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. За його словами, російські війська наразі діють за торішнім сценарієм — атакують на другорядних напрямках, намагаючись розпорошити резерви української армії.

Втім, ключові завдання ворога залишаються незмінними.

"Один з них — це спроба атакувати і захопити території навколо Слов'янської, Краматорської, Дружківської, Костянтинівської міської агломерації. Тому що ворог заради цього і починав так звану "спеціальну військову операцію" у лютому 22-го року", — зауважив Селезньов.

Активізація на Запорізькому напрямку

Окрім цього, експерт звернув увагу на активізацію противника на півдні Запорізької області. Там, за його словами, фіксується перекидання додаткових сил для посилення тиску на українських військових.

"Тож ці напрямки будуть актуальними. А на інших ділянках фронту ворог буде намагатися роздмухувати ситуацію для того, щоб змусити український Генеральний штаб ухвалювати певною мірою нераціональні рішення, якщо ми говоримо про концентрацію наших сил та засобів".

Ситуація на фронті — новини за темою

Як повідомляв Главред, військове командування РФ продовжує поширювати перебільшені заяви про "успіхи" на фронті, намагаючись замаскувати провал весняно-літнього наступу 2026 року.

Крім того, ійська РФ посилили штурмові дії уздовж усієї лінії фронту на Харківщині, зокрема на Куп’янському напрямку. Противник намагається чинити тиск на українські позиції та скоротити плацдарм ЗСУ на схід від річки Оскіл, повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Нагадаємо, що російські сили нарощують інтенсивність атак у Сумській області, де в прикордонних районах формується зона ворожого проникнення, зазначив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Читайте також:

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

