Кіркоров перекроїв собі обличчя і став посміховиськом - як він виглядає зараз

Ви дізнаєтеся:
- Філіп Кіркоров зробив пластичну операцію
- Як відреагували на зміни співака в мережі
Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову здивував шанувальників результатом свого захоплення пластичною хірургією. РосЗМІ опублікували знімки, на яких помітний новий ніс артиста.
Кіркоров з'явився на "Премії МУЗ-ТВ", де показав публіці своє нове обличчя. Чутки про ринопластику путініста розгорілися деякий час тому, а зараз шанувальники змогли детально розглянути результати втручання хірурга. Ніс Філіпа став більш кирпатим і піднятим вгору, що кардинально змінило риси артиста.
Співака відразу закидали питаннями про його зміни, але він відмовився спілкуватися з пресою. У цей же час у мережі активно почали обговорювати пластику путініста. Коментарі були дуже уїдливими — зовнішність Кіркорова тепер порівнюють з мопсом або пекінесом, відмінною рисою яких є приплюснута морда.
Це не перший раз, коли захоплення пластичною хірургією виходить Філіпу Кіркорову боком. У 2023 році Кіркоров поставив собі за мету набути спортивної статури, однак пішов не в тренажерний зал, а до пластичного хірурга. Путініст зробив контурінг преса і грудних м'язів, причому, що примітно, сам відкрито визнавав, що результат операції спотворив його.
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Раніше Главред повідомляв, що суддя знаменитого кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська не залишилася осторонь критики в соцмережі Threads, де бурхливо обговорювали її нові зміни в зовнішності. Зірка вирішила не мовчати і жорстко відповіла своїм хейтерам.
Також український продюсер Юрій Нікітін зробив несподіване одкровення про роман з Іриною Білик. Юрій розповів, що свого часу вони з співачкою серйозно замислювалися про народження спільних дітей, однак цим планам так і не судилося реалізуватися.
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Про особу: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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