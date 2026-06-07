Кіркоров перекроїв собі обличчя і став посміховиськом - як він виглядає зараз

Путініст знову захопився пластичною хірургією.

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Філіп Кіркоров — пластична операція / колаж: Главред, фото: Стархіт

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Філіп Кіркоров зробив пластичну операцію

Як відреагували на зміни співака в мережі

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову здивував шанувальників результатом свого захоплення пластичною хірургією. РосЗМІ опублікували знімки, на яких помітний новий ніс артиста.

Кіркоров з'явився на "Премії МУЗ-ТВ", де показав публіці своє нове обличчя. Чутки про ринопластику путініста розгорілися деякий час тому, а зараз шанувальники змогли детально розглянути результати втручання хірурга. Ніс Філіпа став більш кирпатим і піднятим вгору, що кардинально змінило риси артиста.

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Ніс Філіпа Кіркорова — до і після / фото: t.me/Ego_svita

Співака відразу закидали питаннями про його зміни, але він відмовився спілкуватися з пресою. У цей же час у мережі активно почали обговорювати пластику путініста. Коментарі були дуже уїдливими — зовнішність Кіркорова тепер порівнюють з мопсом або пекінесом, відмінною рисою яких є приплюснута морда.

Як зараз виглядає Філіп Кіркоров / скрін з відео

Це не перший раз, коли захоплення пластичною хірургією виходить Філіпу Кіркорову боком. У 2023 році Кіркоров поставив собі за мету набути спортивної статури, однак пішов не в тренажерний зал, а до пластичного хірурга. Путініст зробив контурінг преса і грудних м'язів, причому, що примітно, сам відкрито визнавав, що результат операції спотворив його.

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Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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