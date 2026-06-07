Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Провал наступу не зупинить РФ: офіцер попередив про небезпечний сценарій

Руслан Іваненко
7 червня 2026, 20:22
google news Підпишіться
на нас в Google
Військовий спрогнозував зміну ситуації на лінії фронту за умови правильної оцінки дій супротивника та активного просування українських військ.
ВСУ, Фронт, Война
Росія намагається компенсувати втрату ініціативи на фронті масштабуванням дронів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Руйнування логістики знижує боєздатність військ РФ
  • Самих ударів по постачанню недостатньо для деокупації
  • Росія може посилити атаки на цивільні міста

Руйнування ворожої логістики суттєво знижує боєздатність російських підрозділів на передовій, однак цього недостатньо для повного звільнення територій або змушення противника до відступу. Попри провал весняно-літнього наступу, Росія продовжує зберігати можливості для масштабування технологічних рішень на фронті.

Про це в коментарі для 24 Каналу заявив заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін. За його словами, в умовах втрати ініціативи на полі бою противник може активізувати терор проти цивільного населення.

відео дня

Вплив логістики на бойові дії

Жорін пояснив, що "висушування" логістичних ланцюгів ворога ускладнює постачання боєприпасів, продуктів, зв’язку та іншого забезпечення до командних пунктів і передових підрозділів, що суттєво підриває їхню боєздатність.

Водночас він наголосив, що лише порушення постачання не гарантує звільнення окупованих територій:

"У Маріуполь мені б дуже хотілося повернутися, але перекриття логістики для цього недостатньо. Я все ж таки вірю та впевнений у вирішальній ролі поля бою. Просування наших військ при правильній оцінці ситуації може це змінити. Але жоден дрон чи НРК не звільнить територію, поки поруч з ним не буде українського піхотинця", – наголосив Жорін.

Оцінка дій Росії та зміна тактики

Військовий зазначив, що російська армія продовжує вдосконалювати дрони та технологічні рішення. За словами головнокомандувача Олександр Сирський, противник найближчим часом може збільшити частку реактивних дронів до 50%.

Жорін також підкреслив, що нинішній етап війни відрізняється від попередніх:

"Основна відмінність цього весняно-літнього наступу – це те, що його, в принципі, і не було. Росіяни інколи вміють масштабувати певні рішення через залучення ресурсів і потужностей великої військово-промислової машини… Але я думаю, що це більше все ж таки буде стосуватись уражень цивільних міст, бо на попередньому краю вони ініціативу втратили", – пояснив він.

Яка мета посилення наступу армії РФ

Главред писав, що російські війська активізували наступальні дії на Олександрівському напрямку, намагаючись посилити тиск на українську оборону. Як повідомив військовослужбовець із позивним "Аякс", від початку весни окупанти нарощують чисельність особового складу на вже зайнятих позиціях та шукають можливості для просування вперед.

Для досягнення цієї мети противник дедалі частіше застосовує тактику малих штурмових груп. Замість великих підрозділів російські військові діють невеликими групами, а подекуди навіть по одному чи по двоє бійців. Використовуючи мобільність і приховане пересування, вони намагаються долати відкриті ділянки місцевості та просуватися вздовж лісосмуг, щоб непомітно наблизитися до українських позицій.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські оборонці у травні досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили. Про це свідчать дані з нового звіту аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) та оцінки українських джерел.

Крім того, російські війська продовжують штурмові дії на ряді ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп'янська.

Нагадаємо, що аналітики проекту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Читайте також:

Про персону: Максим Жорін

Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні лінія фронту новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Провал наступу не зупинить РФ: офіцер попередив про небезпечний сценарій

Провал наступу не зупинить РФ: офіцер попередив про небезпечний сценарій

20:22Фронт
У Кремлі заявили про секретні перемовини з Україною: хто на них їздив

У Кремлі заявили про секретні перемовини з Україною: хто на них їздив

19:07Війна
План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

16:19Війна
Реклама

Популярне

Більше
Дерево засохне разом із корінням: як позбутися заростей дерев на ділянці

Дерево засохне разом із корінням: як позбутися заростей дерев на ділянці

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

Тест на IQ: потрібно знайти 12 відмінностей на картинці хлопчика-пірата за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 12 відмінностей на картинці хлопчика-пірата за 29 с

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

Останні новини

20:53

Кремль програє вирішальну битву: Портников усе пояснив

20:22

Провал наступу не зупинить РФ: офіцер попередив про небезпечний сценарій

20:01

Дивний дорожній знак з стрілками, який не зустрінеш в Україні: що він означає

19:49

Як ще можна назвати Марію українською: варіанти, які здивують навіть філологів

19:07

У Кремлі заявили про секретні перемовини з Україною: хто на них їздив

Від Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи ПутінаВід Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи Путіна
18:18

Чотири дні обмежень: у яких районах Дніпра вимикатимуть світло, список адрес

18:05

Курс долара перевалить за 50 гривень: коли можливе подорожчання валюти

17:24

Чим підживити томати для швидкого наливу плодів: городник розкрив формулуВідео

17:23

Не отрута і не хімікати: яккі прості засоби захистять картоплю від жука

Реклама
17:14

Штрафи до 68 тис. грн за шашлик на природі: коли українців можуть покаратиВідео

17:03

Яблука більше не будуть червивими: чим слід обробити дерева у червні

16:55

"Не хочу називати діагноз": Камалію забрала швидка допомогаВідео

16:19

План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

16:05

Україні чи Росії: кому належить Крим історично, несподіваний вердикт історикаВідео

16:00

Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталіФото

15:53

Масовий мор риби на Житомирщині: в одній з річок виявили майже 12 тис. загиблих особин

15:37

Натуральність та яскраві принти: який манікюр зробити влітку 2026Відео

15:35

Морква виросте рівною, солодкою та без тріщин: чим підживити її в червні

15:12

Не глаз-алмаз: як українською мовою назвати людину з точним окоміром

15:11

Все змінилося: експерт розповів, чого Кремль уже не зможе вимагати від України

Реклама
15:10

Україну накриє спека до +33 із дощами: де очікується град та штормовий вітер

14:45

Смачніша за магазинну в рази: як засолити скумбрію за 2 години - перевірений рецепт

14:36

Заміна банановій шкірці: які кухонні відходи ідеально живлять помідори

14:32

В Україні стрімко ростуть ціни на ключовий продукт - скільки коштуватиме влітку

14:07

"Разом із сім'єю": Могилевська показала чоловіка та сюрприз для ньогоВідео

14:03

Слова "чубушник" насправді нема в українській мові: як називати запашний кущ правильно

13:56

Всесвіт визначив фаворитів: 4 знакам зодіаку пощастить кожного дня червня

13:35

Кліщі оминатимуть ваше подвір'я стороною: вчені розкрили дієвий спосіб захисту

13:25

Як сказати українською "качеля" - правильну відповідь знають не всіВідео

13:18

Головний маркер стиглості: як вибрати найсолодший кавун

13:00

Кіркоров перекроїв собі обличчя і став посміховиськом - як він виглядає зараз

12:51

Київ лише другий: яке місто в Україні офіційно найбільше, відповідь здивуєВідео

12:42

Любовний гороскоп на 8–14 червня: Близнюкам — флірт, а Дівам — повага до себе

12:32

Навіщо кавову гущу поливають оцтом: кухонний трюк, який вразить результатом

12:19

РФ вдарила по сховищу ядерного пального біля Чорнобиля: що відомо

12:18

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

12:15

Урожай томатів можна втратити за лічені дні: як розпізнати небезпечних шкідників

12:06

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

12:01

Пастка замикається: дрони знищили міст до Криму, проїзд перекрито

11:31

Україна звільнила за травень більше територій, ніж захопила РФ: в ISW розкрили цифри

Реклама
11:25

Навіть стара сковорідка блищатиме як нова: що потрібно зробити

11:16

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

11:14

Ми щиро радіємо поверненню полонених, - Буданов про моменти радості під час війни

10:44

Гороскоп на тиждень 8–14 червня: Близнюкам — борги, а Скорпіонам — обережність

10:41

"Не зважаю": невпізнанна Мартиновська зробила заяву щодо зовнішності

10:29

РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС: існує загроза ракетної атаки

09:46

"Навіщо одружуватися": Нікітін здивував зізнанням про роман з Білик

09:41

Зеленський зустрінеться з провідними європейськими лідерами у Лондоні: названо причину

09:36

РФ атакувала житлові будинки, храм та інфраструктуру на Одещині - подробиціФото

08:48

Гороскоп на завтра, 8 червня: Терезам - вигода, Водоліям - винагорода

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти