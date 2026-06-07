Провал наступу не зупинить РФ: офіцер попередив про небезпечний сценарій

Військовий спрогнозував зміну ситуації на лінії фронту за умови правильної оцінки дій супротивника та активного просування українських військ.

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Росія намагається компенсувати втрату ініціативи на фронті масштабуванням дронів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Руйнування логістики знижує боєздатність військ РФ

Самих ударів по постачанню недостатньо для деокупації

Росія може посилити атаки на цивільні міста

Руйнування ворожої логістики суттєво знижує боєздатність російських підрозділів на передовій, однак цього недостатньо для повного звільнення територій або змушення противника до відступу. Попри провал весняно-літнього наступу, Росія продовжує зберігати можливості для масштабування технологічних рішень на фронті.

Про це в коментарі для 24 Каналу заявив заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін. За його словами, в умовах втрати ініціативи на полі бою противник може активізувати терор проти цивільного населення.

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Вплив логістики на бойові дії

Жорін пояснив, що "висушування" логістичних ланцюгів ворога ускладнює постачання боєприпасів, продуктів, зв’язку та іншого забезпечення до командних пунктів і передових підрозділів, що суттєво підриває їхню боєздатність.

Водночас він наголосив, що лише порушення постачання не гарантує звільнення окупованих територій:

"У Маріуполь мені б дуже хотілося повернутися, але перекриття логістики для цього недостатньо. Я все ж таки вірю та впевнений у вирішальній ролі поля бою. Просування наших військ при правильній оцінці ситуації може це змінити. Але жоден дрон чи НРК не звільнить територію, поки поруч з ним не буде українського піхотинця", – наголосив Жорін.

Оцінка дій Росії та зміна тактики

Військовий зазначив, що російська армія продовжує вдосконалювати дрони та технологічні рішення. За словами головнокомандувача Олександр Сирський, противник найближчим часом може збільшити частку реактивних дронів до 50%.

Жорін також підкреслив, що нинішній етап війни відрізняється від попередніх:

"Основна відмінність цього весняно-літнього наступу – це те, що його, в принципі, і не було. Росіяни інколи вміють масштабувати певні рішення через залучення ресурсів і потужностей великої військово-промислової машини… Але я думаю, що це більше все ж таки буде стосуватись уражень цивільних міст, бо на попередньому краю вони ініціативу втратили", – пояснив він.

Яка мета посилення наступу армії РФ

Главред писав, що російські війська активізували наступальні дії на Олександрівському напрямку, намагаючись посилити тиск на українську оборону. Як повідомив військовослужбовець із позивним "Аякс", від початку весни окупанти нарощують чисельність особового складу на вже зайнятих позиціях та шукають можливості для просування вперед.

Для досягнення цієї мети противник дедалі частіше застосовує тактику малих штурмових груп. Замість великих підрозділів російські військові діють невеликими групами, а подекуди навіть по одному чи по двоє бійців. Використовуючи мобільність і приховане пересування, вони намагаються долати відкриті ділянки місцевості та просуватися вздовж лісосмуг, щоб непомітно наблизитися до українських позицій.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські оборонці у травні досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили. Про це свідчать дані з нового звіту аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) та оцінки українських джерел.

Крім того, російські війська продовжують штурмові дії на ряді ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп'янська.

Нагадаємо, що аналітики проекту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про персону: Максим Жорін Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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