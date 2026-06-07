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"Не хочу називати діагноз": Камалію забрала швидка допомога

Христина Трохимчук
7 червня 2026, 16:55
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Співачці знадобилася допомога медиків.
Камалія в кареті швидкої допомоги
Камалія в кареті швидкої допомоги / колаж: Главред, фото: instagram.com, Камалія

Ви дізнаєтеся:

  • Камалія опинилася в кареті швидкої допомоги
  • Що сталося зі співачкою

Українська співачка Камалія повідомила про проблеми зі здоров'ям. Артистка з'явилася в кареті швидкої допомоги і розповіла в Instagram про те, що з нею відбувається.

Перед концертом у Кременчуці Камалія відчула погіршення самопочуття. Лікарі приїхали додому до артистки і після огляду відвезли її на обстеження до хірурга.

відео дня
Камалія — діагноз
Камалія - діагноз / скрін з відео

"Друзі, мій організм вирішив влаштувати мені "позаплановий концерт". Загострилася стара болячка, довелося звернутися за допомогою і викликати швидку. Не хочу називати діагноз, але він періодично каже мені "привіт". Мені зробили знеболення, поставили крапельницю і відвезли на обстеження до хірурга", — розповіла виконавиця.

Співачка не захотіла уточнювати діагноз, який доставляє їй неприємності. Вона підкреслила, що погіршення здоров'я пов'язане насамперед з неправильним харчуванням і стресом.

Камалія — хвороба
Камалія — хвороба / скрін з відео

"Лікарі все зроблять, і я поїду до Кременчука. Бо нічого страшного не сталося. Але мій організм так нагадав мені, щоб я не нервувала і не їла грубої їжі", — поділилася Камалія.

Камалія
Камалія / інфографіка: Главред

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Про особу: Камалія

Камалія — українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася в 1993 р. на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" — була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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