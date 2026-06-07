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"Це найшвидший спосіб": Зеленський назвав умови для зупинки бойових дій

Руслан Іваненко
7 червня 2026, 22:15оновлено 7 червня, 23:00
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Президент України наголосив, що головна мета полягає не в замороженні конфлікту а в гарантіях недопущення нової ескалації.
Зеленский, ВСУ, Война
Зеленський допускає можливість замороження лінії фронту / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви:

  • Це найшвидший шлях до припинення вогню
  • Мета — перехід до дипломатичного етапу
  • Не йдеться про поступки Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність розглянути замороження лінії фронту з Росією в її нинішньому вигляді як найшвидший шлях до досягнення припинення вогню та переходу до дипломатичного етапу врегулювання війни. Про це він сказав в інтерв’ю британському виданню Sky News.

Під час розмови ведуча Ялда Хакім уточнила, чи йдеться про фіксацію поточних позицій сторін у разі припинення вогню.

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"Якби завтра було домовлено про припинення вогню, де б ви хотіли, щоб лінії фронту були заморожені? Де вони зараз? Чи погодилися б ви на це?" — запитала вона.

"Так. Це найшвидший спосіб", — відповів Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна розглядає такий сценарій лише як частину ширшого процесу завершення війни.

"Але ми хочемо зупинити війну таким чином, щоб вона не повернулася. Ідея не просто заморозити ситуацію, а найшвидший спосіб – це заморозити ситуацію та перевести її в дипломатичний режим".

На уточнення, чи не означатиме це поступки Росії, президент відповів заперечно.

"Ні, справа не лише в тому, щоб дати".

Він додав, що утримання поточних позицій може мати практичне значення для України.

"Залишатися там, де ми є, означає дати народу України більше можливостей врятувати своїх дітей, а солдатам – повернутися. Я думаю, що це важливо для нас".

Чи відкриють найближчі місяці шлях до переговорів - думка експерта

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський в інтерв’ю Главреду заявив, що найближчі місяці можуть стати визначальними для перебігу війни через можливі результати російського наступу.

На його думку, ключовим фактором є ймовірний провал наступальних дій Росії, який може суттєво вплинути на рівень підтримки України з боку союзників і змінити загальні політичні очікування щодо конфлікту.

Експерт проводить паралелі з 2023 роком, коли невдача українського контрнаступу знизила оптимізм партнерів, і допускає, що аналогічний ефект може виникнути вже щодо Росії у разі її військових невдач.

Також Преображенський вважає, що значні втрати РФ можуть спричинити як посилення зовнішнього тиску з боку партнерів Москви, зокрема Китаю, так і внутрішні політичні процеси, які вплинуть на позицію російського керівництва та його готовність до переговорів.

Завершення війни в Україні — останні новини за темою

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський надіслав Путіну відкритого листа з пропозицією миру, де закликав до прямих переговорів і припинення війни. Президент наголошував на готовності України припинити вогонь на час перемовин.

Крім того, помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков сказав російським ЗМІ, що контакти між Росією та Україною не обмежуються офіційними переговорами.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін виключає участь європейських країн у переговорах з Україною, адже вважає, що вони не можуть бути нейтральними через військову допомогу Києву. Він наполягає на основі мирної угоди, досягнутої раніше з Трампом, однак намагається вивести переговори з-під впливу європейських посередників.

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Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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