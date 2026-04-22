Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Герасимов "малює перемоги" на фронті: ISW розкрив реальні "здобутки" росіян

Інна Ковенько
22 квітня 2026, 10:33
ISW спростував заяви Герасимова про "успіхи" на фронті і показав реальні "здобутки" окупантів.
Герасимов збрехав про успіхи РФ в Україні: ISW показав реальні "здобутки" окупантів / Колаж: Главред, фото: ISW, росЗМІ

Коротко:

  • Заяви Герасимова про просування РФ на фронті є "сильно перебільшеними"
  • Таким чином РФ прагне замаскувати провал весняно-літнього наступу 2026 року
  • Ворог хоче переконати Захід в тому, що оборона ЗСУ руйнується, а тому Україна повинна капітулювати

Військове командування РФ продовжує поширювати перебільшені заяви про "успіхи" на фронті, намагаючись замаскувати провал весняно-літнього наступу 2026 року.

Такий висновок зробив американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи останні заяви начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова.

відео дня

Вигадані перемоги РФ

21 квітня, під час візиту до командування Південного угруповання військ, Герасимов заявив, що з початку року російські сили нібито захопили понад 1700 кв. км української території та 80 населених пунктів, включно з усією Луганською областю. Він також стверджував, що лише у березні та квітні окупанти "захопили" близько 700 кв. км і 34 населених пункти.

Аналітики підкреслюють, що Герасимов сильно перебільшує щодо просування військ РФ, адже навіть проросійські джерела не підтверджують таких цифр.

Експерти ISW спростували ці цифри: за їхніми даними, російські війська просунулися лише на 381,5 кв. км і захопили 13 населених пунктів від початку року. Більше того, з 1 березня вони фактично втратили майже 60 кв. км території, тоді як захопили лише два населені пункти.

Аналітики наголошують, що заяви Герасимова не узгоджуються навіть із проросійськими джерелами. Зокрема, він стверджував, що війська РФ наблизилися до Краматорська на 7 км і до Слов’янська на 12 км, тоді як навіть російські військові блогери оцінювали ці відстані як 14 км і 9 км відповідно.

Герасимов також заявив про контроль над 70% Лимана (Донецька область) і 75% Новопавлівки (Дніпропетровська область). Однак ISW не зафіксував жодних доказів захоплення Лимана, а щодо Новопавлівки підтверджено лише 21% окупації.

"Максимальні" здобутки РФ

За оцінкою ISW, навіть максималістська зона можливих російських завоювань із підтверджених і непідтверджених даних становить лише 715 кв. км - це 42% від заявленого Герасимовим.

Деякі його твердження стосувалися населених пунктів, які фактично залишаються під контролем України. Наприклад, Борова на Харківщині, Студенки на Донеччині та Запорожець у Запорізькій області. Карта, опублікована 20 квітня російським блогером "Рибар", показує, що Запорожець повністю контролюється Україною. ISW не спостерігав жодних доказів присутності російських військ у цих селах, лише авіаційні та артилерійські удари по них протягом останніх двох місяців.

Спроба приховати провал

Аналітики вважають, що Герасимов навмисно перебільшує "успіхи", щоб приховати відсутність прогресу у весняно-літньому наступі. Російські війська розпочали його не пізніше 17 березня, але досі не досягли жодних тактично значущих результатів, навпаки - втратили близько 10 кв. км території.

Темпи наступу РФ сповільнилися на північному сході, сході та півдні України, зокрема в Донецькій області. Через великі втрати російське командування змушене було знизити інтенсивність операцій.

ISW підкреслює: перебільшені заяви Герасимова є частиною когнітивної війни Кремля, яка має на меті створити хибне враження, що російські війська одночасно просуваються на всіх напрямках. Це повинно переконати Захід у "руйнуванні" українських ліній оборони та змусити Київ поступитися вимогам Москви.

Насправді ж фронт залишається стабільним, а Україна у лютому 2026 року звільнила більше території, ніж Росія захопила за той самий період, підсумовують аналітики.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред раніше писав, що начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов знову заявив про нібито повне захоплення Луганської області військами РФ, однак у ЗСУ ці твердження вкотре спростували. Відповідну позицію озвучив речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.

Нагадаємо, війська РФ посилили штурмові дії уздовж усієї лінії фронту на Харківщині, зокрема на Куп’янському напрямку. Противник намагається чинити тиск на українські позиції та скоротити плацдарм ЗСУ на схід від річки Оскіл, повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Крім того, російські сили нарощують інтенсивність атак у Сумській області, де в прикордонних районах формується зона ворожого проникнення, зазначив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

лінія фронту Валерій Герасимов Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти