Герасимов 'малює перемоги' на фронті: ISW розкрив реальні 'здобутки' росіян

ISW спростував заяви Герасимова про "успіхи" на фронті і показав реальні "здобутки" окупантів.

Герасимов збрехав про успіхи РФ в Україні: ISW показав реальні "здобутки" окупантів

Коротко:

Заяви Герасимова про просування РФ на фронті є "сильно перебільшеними"

Таким чином РФ прагне замаскувати провал весняно-літнього наступу 2026 року

Ворог хоче переконати Захід в тому, що оборона ЗСУ руйнується, а тому Україна повинна капітулювати

Військове командування РФ продовжує поширювати перебільшені заяви про "успіхи" на фронті, намагаючись замаскувати провал весняно-літнього наступу 2026 року.

Такий висновок зробив американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи останні заяви начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова.

Вигадані перемоги РФ

21 квітня, під час візиту до командування Південного угруповання військ, Герасимов заявив, що з початку року російські сили нібито захопили понад 1700 кв. км української території та 80 населених пунктів, включно з усією Луганською областю. Він також стверджував, що лише у березні та квітні окупанти "захопили" близько 700 кв. км і 34 населених пункти.

Аналітики підкреслюють, що Герасимов сильно перебільшує щодо просування військ РФ, адже навіть проросійські джерела не підтверджують таких цифр.

Експерти ISW спростували ці цифри: за їхніми даними, російські війська просунулися лише на 381,5 кв. км і захопили 13 населених пунктів від початку року. Більше того, з 1 березня вони фактично втратили майже 60 кв. км території, тоді як захопили лише два населені пункти.

Валерій Герасимов / Інфографіка: Главред

Аналітики наголошують, що заяви Герасимова не узгоджуються навіть із проросійськими джерелами. Зокрема, він стверджував, що війська РФ наблизилися до Краматорська на 7 км і до Слов’янська на 12 км, тоді як навіть російські військові блогери оцінювали ці відстані як 14 км і 9 км відповідно.

Герасимов також заявив про контроль над 70% Лимана (Донецька область) і 75% Новопавлівки (Дніпропетровська область). Однак ISW не зафіксував жодних доказів захоплення Лимана, а щодо Новопавлівки підтверджено лише 21% окупації.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

"Максимальні" здобутки РФ

За оцінкою ISW, навіть максималістська зона можливих російських завоювань із підтверджених і непідтверджених даних становить лише 715 кв. км - це 42% від заявленого Герасимовим.

Деякі його твердження стосувалися населених пунктів, які фактично залишаються під контролем України. Наприклад, Борова на Харківщині, Студенки на Донеччині та Запорожець у Запорізькій області. Карта, опублікована 20 квітня російським блогером "Рибар", показує, що Запорожець повністю контролюється Україною. ISW не спостерігав жодних доказів присутності російських військ у цих селах, лише авіаційні та артилерійські удари по них протягом останніх двох місяців.

Спроба приховати провал

Аналітики вважають, що Герасимов навмисно перебільшує "успіхи", щоб приховати відсутність прогресу у весняно-літньому наступі. Російські війська розпочали його не пізніше 17 березня, але досі не досягли жодних тактично значущих результатів, навпаки - втратили близько 10 кв. км території.

Темпи наступу РФ сповільнилися на північному сході, сході та півдні України, зокрема в Донецькій області. Через великі втрати російське командування змушене було знизити інтенсивність операцій.

ISW підкреслює: перебільшені заяви Герасимова є частиною когнітивної війни Кремля, яка має на меті створити хибне враження, що російські війська одночасно просуваються на всіх напрямках. Це повинно переконати Захід у "руйнуванні" українських ліній оборони та змусити Київ поступитися вимогам Москви.

Насправді ж фронт залишається стабільним, а Україна у лютому 2026 року звільнила більше території, ніж Росія захопила за той самий період, підсумовують аналітики.

Ситуація на фронті / Фото: мапа ISW

Главред раніше писав, що начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов знову заявив про нібито повне захоплення Луганської області військами РФ, однак у ЗСУ ці твердження вкотре спростували. Відповідну позицію озвучив речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.

Нагадаємо, війська РФ посилили штурмові дії уздовж усієї лінії фронту на Харківщині, зокрема на Куп’янському напрямку. Противник намагається чинити тиск на українські позиції та скоротити плацдарм ЗСУ на схід від річки Оскіл, повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Крім того, російські сили нарощують інтенсивність атак у Сумській області, де в прикордонних районах формується зона ворожого проникнення, зазначив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

