Вартість пального на АЗС піде вниз, але ненадовго: названо період найнижчих цін

Вже в серпні очікується скорочення резервних запасів нафти у світі.

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Ціни на пальне в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

Найближчими тижнями в Україні подешевшає пальне

Стабільність цін залежить від ситуації на нафтовому ринку

Але вже в серпні бензин і дизель можуть подорожчати

В Україні вже найближчими тижнями очікується зниження цін на пальне. Зокрема, дизель може подешевшати до 82-85 гривень, а вартість бензину впаде приблизно на 3 гривні. Про це заявив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін в коментарі УНІАН.

"Очікуємо, що ціни мають бути на рівні 85 гривень по дизелю. По бензину вони мають залишатися такими, якими вони є. Тому що зараз є певне навантаження додатково по закупці нових бензинів, що вступили в норму, E5 та E10 (європейська норма відсотку вмісту спирту в автомобільному бензині, - ред.). Тому зараз ціни по бензину просідати дуже швидко не будуть. Але також вони мають десь до 3 гривень знизитися", - наголосив він. відео дня

За його словами, наразі на ринок значно впливає геополітична ситуація. За відсутності серйозних потрясінь на Близькому Сході ціни на нафту залишатимуться на нинішньому рівні, що забезпечуватиме відносну стабільність на українських АЗС.

"Якщо нічого страшного, ніхто нікого не бомбить в Ірані та Перській затоці, то ціни на нафту триматимуться десь на рівні 95 доларів, що дорівнює тим цінам, котрі я назвав у нас на колонках. Таким чином, ми бачимо певну стабільність. Але це ненадовго, це на два місяці", - підкреслив експерт.

Він додав, що приблизно в серпні ситуація може змінитися, адже очікується скорочення резервних запасів нафти у світі, що здатне підштовхнути котирування "чорного золота" до 105-110 доларів за барель.

На його думку, вже в серпні через можливе зростання світових цін на нафту пальне знову подорожчає приблизно до 90-92 грн за літр.

"У відсотковому співвідношенні зріст буде десь на 10%. Це буде повернення до ціни 90-92 гривні", - підсумував Льоушкін.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Чи зникнуть А-95 та А-92 з українських АЗС

Заступник директора науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев говорив, що з липня водії бачитимуть на АЗС маркування E5, E10 та B7, яке інформуватиме про вміст біокомпонентів у бензині та дизельному пальному. Водночас звичні марки А-95, А-92 та інші залишаться без змін.

За його словами, більшість сучасних автомобілів без проблем можуть використовувати бензин E10.

"Зміни спрямовані на поступовий перехід до більш екологічного транспорту і зменшення залежності від викопного палива", - додав він.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, можливе різке подорожчання бензину та дизелю пов'язане з коливаннями світових цін на нафту та політичними факторами, що впливають на стабілізацію ринку в Україні.

Геннадій Рябцев заявляв, що ціни на бензин в Україні еквівалентні вартості при рівні нафти в 130 доларів за барель, незважаючи на те, що світові котирування значно нижчі.

Крім того, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн прогнозував, що ціни на дизельне паливо можуть суттєво знизитися найближчим часом, до рівня 80-82 гривень за літр, проте можливий і новий стрибок через вартість нафти.

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Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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