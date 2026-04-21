'Потрібно готуватися': експерт озвучив прогноз щодо ситуації на Сумщині

Експерт повідомив про фіксацію інфільтрації російських підрозділів у прикордонних населених пунктах Сумської області.

Експерт заявив про відсутність ризику напівоточення міста Суми

Коротко:

Стрімкого наступу РФ на Сумщину не очікують

Інфільтрація на кордоні 2–4 км

Загрози напівоточення немає

Стрімкого просування російських військ углиб Сумської області наразі не очікується. Про це в етері телеканалу "Київ 24" заявив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Коментуючи ситуацію в регіоні та рівень загрози для Сум, він наголосив, що "ризику напівоточення немає".

За його словами, російські війська нині здійснюють інфільтрацію у прикордонних населених пунктах:

"Що є станом на зараз — це інфільтрація росіян у прикордонні села. Глибина проникнення складає від 2 до 4 кілометрів. Ситуація там дійсно є важкою".

Водночас експерт зазначив, що різкого поглиблення наступу не буде: "стрімкого просування вглиб області точно не буде, напівоточення наразі і загрози напівоточення немає".

Він також попередив, що Суми й надалі залишатимуться під загрозою повітряних ударів: "А терористичні акти — дійсно, ворог буде постійно кошмарити цей обласний центр, до нього потрібно готуватися".

Як повідомляв Главред, російські окупанти намагаються посилювати штурми у Сумській області. У прикордонні є зона інфільтрації ворога. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Крім того, начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов знову заявив про нібито повне захоплення Луганської області російськими військами, однак у ЗСУ ці твердження вкотре спростували. Відповідну позицію озвучив речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що окупаційні війська РФ активізували штурмові дії всій лінії фронту на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку.

Про персону: Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення. У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

