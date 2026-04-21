Понад 100 млн солдатів і 183 роки: які ресурси потрібні Путіну для окупації України

Росія зазнає величезних втрат, досягаючи мінімальних успіхів на фронті.

Росія не зможе захопити Україну військовим шляхом, вважає Мельник

Країна-агресор Росія зазнає колосальних втрат на полі бою при мінімальних територіальних досягненнях, а також намагається досягти своїх цілей шляхом дипломатичного тиску. У свою чергу, Київ відкидає російські ультиматуми і не залишить жодного квадратного міліметра своєї території. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

За його словами, Україна воює за свою Батьківщину, тоді як Росія "спалює власне населення", передає Укрінформ.

Мельник зазначив, що на кожен квадратний кілометр української території, яку вдається захопити, РФ втрачає в середньому 254 військових. Для порівняння, під час радянсько-фінської війни 1939-1940 років ця ціна була приблизно в сто разів нижчою.

"Жодна армія з часів Першої світової війни не платила такої високої ціни життями за такі незначні територіальні досягнення, як Росія", — заявив постпред України в ООН.

Скільки росіян Путіну доведеться вбити, щоб захопити Донбас

Щоб окупувати всю Донецьку область, Путіну доведеться відправити на смерть щонайменше півтора мільйона додаткових солдатів. Це більш ніж подвоїло б поточні втрати РФ – до понад трьох мільйонів.

"Навіть для пана Путіна, для якого цінність життя власних громадян, здається, менше копійки, така цифра була б катастрофічною", - підкреслив дипломат.

Водночас спроба окупувати всю Україну за нинішніх темпів вимагала б понад 122 млн життів російських солдатів, а сама війна тривала б близько 183 років.

Мельник підкреслив, що Росія висуває вимоги про виведення українських військ з Донецької області як умову переговорів, однак Україна відкидає будь-який тип ультиматуму.

"Ми ніколи не залишимо жодного квадратного міліметра нашої землі. Ми ніколи не залишимо жодного з наших громадян", – заявив він.

Мельник додав, що російський диктатор Путін не може не розуміти, що його мета захопити Україну ніколи не буде досягнута військовим шляхом.

Втрати армії РФ – свіжі дані Генштабу

За добу 20 квітня 2026 року Сили оборони України "відмінусували" 1040 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 320 310 осіб, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 320 310 (+1 040) осіб;

бойових броньованих машин – 24 429 (+7) од.;

артилерійських систем – 40 478 (+82) од.;

РСЗО – 1 749 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 250 463 (+1 905) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 90 763 (+192) од.

Мирні переговори – останні новини

Як писав Главред, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна відкрита для зустрічі на рівні лідерів за участю Росії, президента Туреччини та, ймовірно, представників США. Таку зустріч можуть провести на території Туреччини. Водночас він підкреслив, що Київ не прийме російських вимог щодо виведення українських військ з Донбасу.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в Кремлі не виключають можливість відновлення переговорів у Стамбулі. Однак тема відновлення переговорів з Україною для РФ "не є пріоритетом номер один".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що після завершення перемир'я бойові дії триватимуть доти, доки президент України Володимир Зеленський не погодиться укласти мир з Росією та не візьме на себе відповідальність за таке рішення.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США зараз зосереджені на Ірані, а не на війні в Україні. Втім, у Білому домі вважають, що Київ "рухається вперед".

Чи може Путін перемогти у війні: думка експерта Економіст, політик і ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов вважає, що у Росії немає реальних шансів на військову перемогу над Україною. Ресурсна база агресора вичерпується, а військова промисловість перебуває в глибокій кризі. "У Росії немає можливості продовжувати цю війну довго. Ми говоримо про дуже обмежений період, коли Путін може намагатися наступати. Питання про те, коли зупинити бойові дії, висить у повітрі. Все зводиться лише до особистої зацикленості Путіна, але ресурсна реальність поверне його на землю", — заявив він під час чату на Главреді. Мілов переконаний, що військова перемога РФ над Україною неможлива. Зараз головне питання полягає не в результаті бойових дій, а в умовах майбутнього припинення вогню.

Про особу: Андрій Мельник Андрій Мельник — український дипломат. Постійний представник України при ООН з 7 квітня 2025 року. Кандидат юридичних наук, зазначає Вікіпедія. Обіймав такі посади: Надзвичайний і повноважний посол України в Бразилії (20 червня 2023 — 7 квітня 2025);

Надзвичайний і повноважний посол України в Німеччині (2014—2022);

Заступник міністра закордонних справ України (2022—2023);

Надзвичайний і повноважний посол (2016). У 1997 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, отримав кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин, перекладача німецької мови. Потім навчався у Швеції на юридичному факультеті Лундського університету, де отримав ступінь магістра міжнародного права. Стажувався в Гарвардському університеті. Вільно володіє англійською та німецькою мовами, іспанською (середній рівень), українською (рідна). З 1997 року — на дипломатичній службі.

