Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Кремлі заявили про секретні перемовини з Україною: хто на них їздив

Марія Николишин
7 червня 2026, 19:07
google news Підпишіться
на нас в Google
В Росії сказали, що цього олігарха "багато хто знає".
У Кремлі заявили про секретні перемовини з Україною: хто на них їздив
У Кремлі сказали про закриті контакти з Києвом / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Коротко:

  • В РФ заявили про неофіційні канали зв'язку з Україною
  • Там визнали, що залучали для діалогу з Києвом відомого олігарха
  • Ім'я бізнесмена в Кремлі офіційно не назвали

Помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков сказав російським ЗМІ, що контакти між Росією та Україною не обмежуються офіційними переговорами.

"У нас і відкриті, і закриті (контакти з Україною, - ред). Відкриті існували, коли ми проводили кілька раундів переговорів", - зауважив він.

відео дня

Ушаков також прокоментував слова Путіна про те, що Зеленський просив про зустріч з ним через одного російського олігарха.

За його словами, до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, нібито, приїжджав "достатньо великий" російський бізнесмен.

Помічник диктатора додав, що цього підприємця "багато хто знає", однак його ім'я чи будь-які інші подробиці щодо поїздки він не назвав.

Варто додати, що за даними Financial Times, йдеться про бізнесмена Романа Абрамовича.

Видання пише, що його зустріч із Зеленським відбулася 21 травня. І саме через нього президент України передав послання Путіну, за змістом схоже на відкритий лист.

Коли можуть відбутися мирні переговори з РФ

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявляв, що Україна хотіла б, щоб переговорний процес щодо завершення війни стартував уже влітку, однак РФ розраховує на успіхи своєї наступальної кампанії та сподівається зміцнити позиції через масовані обстріли українських міст і критичної інфраструктури.

За його словами, якщо влітку не вдасться активізувати переговорний процес, восени з’явиться додатковий політичний фон для його початку.

"Окрім виборів до Конгресу США, які заплановані на 3 листопада, важливим чинником стануть і псевдовибори до Державної думи РФ, заплановані на 18-20 вересня", - зауважив він.

У Кремлі заявили про секретні перемовини з Україною: хто на них їздив
Мирний план США / Інфографіка: Главред

Лист Зеленського Путіну - що відомо

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський надіслав Путіну відкритого листа з пропозицією миру, де закликав до прямих переговорів і припинення війни. Президент наголошував на готовності України припинити вогонь на час перемовин.

Реакція Кремля на послання залишалася неясною тривалий час. Дмитро Пєсков повідомляв, що Путін отримав лист Зеленського, але не коментував його зміст і не давав відвертих відповідей.

Пізніше Путін назвав публічне обговорення переговорів передчасним і заявив, що не бачить сенсу зустрічатися без конкретних рішень щодо врегулювання війни.

Читайте також:

Про персону: Юрій Ушаков

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна Росії та України мирні переговори Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Провал наступу не зупинить РФ: офіцер попередив про небезпечний сценарій

Провал наступу не зупинить РФ: офіцер попередив про небезпечний сценарій

20:22Фронт
У Кремлі заявили про секретні перемовини з Україною: хто на них їздив

У Кремлі заявили про секретні перемовини з Україною: хто на них їздив

19:07Війна
План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

16:19Війна
Реклама

Популярне

Більше
Дерево засохне разом із корінням: як позбутися заростей дерев на ділянці

Дерево засохне разом із корінням: як позбутися заростей дерев на ділянці

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

Тест на IQ: потрібно знайти 12 відмінностей на картинці хлопчика-пірата за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 12 відмінностей на картинці хлопчика-пірата за 29 с

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

Останні новини

20:53

Кремль програє вирішальну битву: Портников усе пояснив

20:22

Провал наступу не зупинить РФ: офіцер попередив про небезпечний сценарій

20:01

Дивний дорожній знак з стрілками, який не зустрінеш в Україні: що він означає

19:49

Як ще можна назвати Марію українською: варіанти, які здивують навіть філологів

19:07

У Кремлі заявили про секретні перемовини з Україною: хто на них їздив

Від Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи ПутінаВід Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи Путіна
18:18

Чотири дні обмежень: у яких районах Дніпра вимикатимуть світло, список адрес

18:05

Курс долара перевалить за 50 гривень: коли можливе подорожчання валюти

17:24

Чим підживити томати для швидкого наливу плодів: городник розкрив формулуВідео

17:23

Не отрута і не хімікати: яккі прості засоби захистять картоплю від жука

Реклама
17:14

Штрафи до 68 тис. грн за шашлик на природі: коли українців можуть покаратиВідео

17:03

Яблука більше не будуть червивими: чим слід обробити дерева у червні

16:55

"Не хочу називати діагноз": Камалію забрала швидка допомогаВідео

16:19

План ізоляції Криму: ЗМІ розкрили, як Україна хоче примусити РФ до миру

16:05

Україні чи Росії: кому належить Крим історично, несподіваний вердикт історикаВідео

16:00

Чекали на автобус і потрапили під удар: на Запоріжжі зросла кількість жертв, деталіФото

15:53

Масовий мор риби на Житомирщині: в одній з річок виявили майже 12 тис. загиблих особин

15:37

Натуральність та яскраві принти: який манікюр зробити влітку 2026Відео

15:35

Морква виросте рівною, солодкою та без тріщин: чим підживити її в червні

15:12

Не глаз-алмаз: як українською мовою назвати людину з точним окоміром

15:11

Все змінилося: експерт розповів, чого Кремль уже не зможе вимагати від України

Реклама
15:10

Україну накриє спека до +33 із дощами: де очікується град та штормовий вітер

14:45

Смачніша за магазинну в рази: як засолити скумбрію за 2 години - перевірений рецепт

14:36

Заміна банановій шкірці: які кухонні відходи ідеально живлять помідори

14:32

В Україні стрімко ростуть ціни на ключовий продукт - скільки коштуватиме влітку

14:07

"Разом із сім'єю": Могилевська показала чоловіка та сюрприз для ньогоВідео

14:03

Слова "чубушник" насправді нема в українській мові: як називати запашний кущ правильно

13:56

Всесвіт визначив фаворитів: 4 знакам зодіаку пощастить кожного дня червня

13:35

Кліщі оминатимуть ваше подвір'я стороною: вчені розкрили дієвий спосіб захисту

13:25

Як сказати українською "качеля" - правильну відповідь знають не всіВідео

13:18

Головний маркер стиглості: як вибрати найсолодший кавун

13:00

Кіркоров перекроїв собі обличчя і став посміховиськом - як він виглядає зараз

12:51

Київ лише другий: яке місто в Україні офіційно найбільше, відповідь здивуєВідео

12:42

Любовний гороскоп на 8–14 червня: Близнюкам — флірт, а Дівам — повага до себе

12:32

Навіщо кавову гущу поливають оцтом: кухонний трюк, який вразить результатом

12:19

РФ вдарила по сховищу ядерного пального біля Чорнобиля: що відомо

12:18

Фінансовий гороскоп на 7–13 червня: Тельцям — безпека, а Дівам — підробіток

12:15

Урожай томатів можна втратити за лічені дні: як розпізнати небезпечних шкідників

12:06

Китайський гороскоп на завтра, 8 червня: Щурам — стрес, Драконам — духовність

12:01

Пастка замикається: дрони знищили міст до Криму, проїзд перекрито

11:31

Україна звільнила за травень більше територій, ніж захопила РФ: в ISW розкрили цифри

Реклама
11:25

Навіть стара сковорідка блищатиме як нова: що потрібно зробити

11:16

Гороскоп Таро на тиждень: Овнам — прорив, а Рибам — фінансовий успіх

11:14

Ми щиро радіємо поверненню полонених, - Буданов про моменти радості під час війни

10:44

Гороскоп на тиждень 8–14 червня: Близнюкам — борги, а Скорпіонам — обережність

10:41

"Не зважаю": невпізнанна Мартиновська зробила заяву щодо зовнішності

10:29

РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС: існує загроза ракетної атаки

09:46

"Навіщо одружуватися": Нікітін здивував зізнанням про роман з Білик

09:41

Зеленський зустрінеться з провідними європейськими лідерами у Лондоні: названо причину

09:36

РФ атакувала житлові будинки, храм та інфраструктуру на Одещині - подробиціФото

08:48

Гороскоп на завтра, 8 червня: Терезам - вигода, Водоліям - винагорода

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти