У Кремлі заявили про секретні перемовини з Україною: хто на них їздив

В Росії сказали, що цього олігарха "багато хто знає".

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У Кремлі сказали про закриті контакти з Києвом / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Коротко:

В РФ заявили про неофіційні канали зв'язку з Україною

Там визнали, що залучали для діалогу з Києвом відомого олігарха

Ім'я бізнесмена в Кремлі офіційно не назвали

Помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков сказав російським ЗМІ, що контакти між Росією та Україною не обмежуються офіційними переговорами.

"У нас і відкриті, і закриті (контакти з Україною, - ред). Відкриті існували, коли ми проводили кілька раундів переговорів", - зауважив він. відео дня

Ушаков також прокоментував слова Путіна про те, що Зеленський просив про зустріч з ним через одного російського олігарха.

За його словами, до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, нібито, приїжджав "достатньо великий" російський бізнесмен.

Помічник диктатора додав, що цього підприємця "багато хто знає", однак його ім'я чи будь-які інші подробиці щодо поїздки він не назвав.

Варто додати, що за даними Financial Times, йдеться про бізнесмена Романа Абрамовича.

Видання пише, що його зустріч із Зеленським відбулася 21 травня. І саме через нього президент України передав послання Путіну, за змістом схоже на відкритий лист.

Коли можуть відбутися мирні переговори з РФ

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявляв, що Україна хотіла б, щоб переговорний процес щодо завершення війни стартував уже влітку, однак РФ розраховує на успіхи своєї наступальної кампанії та сподівається зміцнити позиції через масовані обстріли українських міст і критичної інфраструктури.

За його словами, якщо влітку не вдасться активізувати переговорний процес, восени з’явиться додатковий політичний фон для його початку.

"Окрім виборів до Конгресу США, які заплановані на 3 листопада, важливим чинником стануть і псевдовибори до Державної думи РФ, заплановані на 18-20 вересня", - зауважив він.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Лист Зеленського Путіну - що відомо

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський надіслав Путіну відкритого листа з пропозицією миру, де закликав до прямих переговорів і припинення війни. Президент наголошував на готовності України припинити вогонь на час перемовин.

Реакція Кремля на послання залишалася неясною тривалий час. Дмитро Пєсков повідомляв, що Путін отримав лист Зеленського, але не коментував його зміст і не давав відвертих відповідей.

Пізніше Путін назвав публічне обговорення переговорів передчасним і заявив, що не бачить сенсу зустрічатися без конкретних рішень щодо врегулювання війни.

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Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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