Україну накриє спека до +33 із дощами: де очікується град та штормовий вітер

Погоду в Україні визначатиме малоградієнтне поле.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні впродовж тижня

Де очікується град та шквали

Погода в Україні з 8 по 14 червня буде теплою із відносно високими температурними показниками та короткочасними дощами. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у наступні кілька днів погодні умови в Україні визначатиме малоградієнтне поле, а також розмиті атмосферні фронти.

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"Повітряна маса очікується нестійкою, тому в більшості регіонів час від часу проходитимуть грозові дощі, переважно в денні години. Вітер передбачається змінних напрямків, слабкий, проте під час гроз можливі короткочасні шквали", - зауважив він.

Погода в Україні 8 червня

У понеділок під впливом малорухомого атмосферного фронту у більшості областей України пройдуть грозові дощі, у північній частині вдень місцями значні дощі. Лише на крайньому заході та крайньому сході переважно без опадів. Температура повітря вночі становитиме +13…+19 градусів, вдень у східній частині +26…+31 градусів, на решті території +20…+25 градусів.

Погода 8 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні 9 червня

У вівторок вночі істотних опадів в Україні не очікується, місцями можливий слабкий туман. Вдень у північних, центральних, а також місцями південних областях та на крайньому заході пройдуть грозові дощі. У північних та центральних регіонах в окремих пунктах можливі сильні зливи. Температура повітря в нічний час становитиме +12…+17 градусів, вдень +22…+27 градусів, у північно-західних областях +17…+22 градусів.

Погода 9 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні 10 червня

У середу вночі місцями короткочасні дощі пройдуть у центральних та південних регіонах. Вдень грозові зливи охоплять західні, центральні та північні області. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів, на крайньому заході +19...+24 градуси.

Погода 10 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні 11 червня

У четвер у західних областях України спостерігатиметься нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря в нічний час очікується в межах +12...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси, на крайньому заході +21...+26 градусів.

Погода в Україні 12 червня

У п'ятницю вночі дощі очікуються місцями у західних регіонах. Вдень грозові зливи пройдуть також у північних та центральних областях. В окремих пунктах при грозах можливі шквали, 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, вдень +28…+33 градуси, у західних областях +23…+28 градусів.

Погода в Україні 13 червня

У суботу нестійкий характер погоди з короткочасними дощами очікується у більшості регіонів України. У денний час в північних та центральних областях можливий град та шквали, 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 градусів, вдень +28…+33 градуси, у західних областях +22…+27 градусів.

Погода в Україні 14 червня

У неділю на більшій частині території України очікуються грозові дощі, переважно у денні години. В деяких районах можливий град та шквали, 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 градусів, вдень +28…+33 градуси, на крайньому заході та у Карпатах +23…+28 градусів.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, 7 червня Україну накриють грозові дощі з градом і шквалами, особливо у західних, північних та центральних областях. Температура вночі опуститься до +12…+18 градусів, а вдень підніметься до +24…+33.

Синоптик Ігор Кібальчич раніше говорив, що погода в Україні найближчими днями буде теплою, а місцями навіть спекотною. Але у західних та північних областях буде прохолодніше.

Крім того, 6 червня потужні грозові зливи в Києві призвели до затоплень, які створили значні труднощі у роботі комунальних служб та ускладнили рух транспорту.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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