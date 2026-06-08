Візит Абрамовича у Київ: Зеленський розкрив таємну мету олігарха

Президент України вперше прокоментував чутки про зустріч із російським бізнесменом Романом Абрамовичем у Києві.

https://glavred.net/ukraine/vizit-abramovicha-v-kiev-zelenskiy-raskryl-taynuyu-cel-oligarha-10771226.html Посилання скопійоване

Зеленський розповів про зустріч з Абрамовичем / Колаж: Главред, фото: скріншот

Про що сказав Зеленський:

Абрамович таємно відвідував Київ як посередник від Путіна

Бізнесмен намагався дізнатися умови України щодо миру

Зеленський відмовився йти на будь-які поступки щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський бізнесмен Роман Абрамович дійсно приїжджав до Києва і намагався виступити непублічним посередником у переговорах з Кремлем. Про це глава держави заявив в інтерв'ю британському виданню Sky News.

Абрамович, який перебуває під жорсткими санкціями через зв'язки з Кремлем, запевнив, що має мандат на передачу інформації між лідерами двох держав.

відео дня

"Він приїхав до Києва і сказав: "Я приніс послання безпосередньо вам, я хочу взяти повідомлення від вас і передати їх Володимиру Путіну", - розповів Зеленський.

За словами президента, олігарх не хотів розголосу.

Український лідер зазначив, що для України формат не мав значення, тому він погодився вислухати бізнесмена.

Чого хотів Абрамович

Зеленський розповів, що головною метою візиту Абрамовича до Києва було бажання зрозуміти, на які кроки готова піти Україна в питанні мирного врегулювання.

Попри спроби олігарха виступити посередником, Володимир Зеленський окреслив позицію України щодо територіальної цілісності та запевнив, що жодних поступок щодо Донбасу не буде.

"Це було ключове повідомлення. Я сказав, що ми не підемо. Ми не дамо вам перемоги таким чином", - підкреслив президент.

На запитання, чи вважає він Абрамовича повноцінним посередником, глава держави відповів, що олігарх лише взяв на себе зобов'язання передати відповідь до Кремля.

Дивіться відео в Telegram-каналі Главреда за посиланням - Зеленський прокоментував чутки про зустріч з Абрамовичем у Києві:

Візит Абрамовича до Києва - що відомо

Видання Financial Times писало з посиланням на чотири обізнані джерела, що російським бізнесменом, який у травні 2026 року приїжджав до Києва і зустрічався з Володимиром Зеленським, був Роман Абрамович.

За словами джерел, Зеленський попросив Абрамовича передати російському президенту повідомлення про готовність зустрітися на двосторонньому саміті. Він нібито доручив Абрамовичу чітко дати зрозуміти Путіну, що він готовий зустрітися "в будь-який час" і "в будь-якому форматі".

Абрамович виступає посередником між Києвом і Москвою з початку великої війни. У 2022 році FT називала бізнесмена "довіреною особою" Путіна, а Зеленський просив США відкласти запровадження санкцій проти нього. За словами співрозмовників Financial Times з оточення бізнесмена, він, як і раніше, бере участь у переговорах, хоча його роль стала менш помітною. Він, як і раніше, бере участь в обміні полоненими та інших двосторонніх переговорах з Україною, зокрема щодо аспектів мирного плану під керівництвом США, який зайшов у глухий кут.

"Він потрібен тому, що він єдиний росіянин, якого вони готові терпіти. Він ладнає з усіма", — сказав один із співрозмовників FT.

На думку Абрамовича, чиї слова наводить одне з джерел, Зеленський вважає, що може "вирішити все завдяки магії своєї особистої харизми на зустрічі лідерів".

Бізнесмен, каже співрозмовник видання, порівнює дії президента України з "конкурсом капітанів" у КВК, де Зеленський був зіркою до приходу в шоу-бізнес і політику.

"Путін зовсім не зацікавлений у цьому. І на Трампа це теж не діє. Але Зеленський повністю зациклений на цьому", — додав джерело.

Двоє високопоставлених українських чиновників розповіли, що пропозиція Зеленського про зустріч, передана в травні через Абрамовича, була схожа на відкритий лист до Путіна, опублікований увечері 4 червня. Але тон травневої пропозиції був "менш ворожим", стверджують вони.

Путін підтвердив візит Абрамовича до Києва

Про те, що до Зеленського в Київ їздив російський бізнесмен, розповів 5 червня Путін під час пленарної сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму. Імені підприємця він не назвав. За словами російського президента, три тижні тому той розповів йому, що отримав пропозицію відвідати Київ. Після цього бізнесмен поїхав до Києва, де зустрівся із Зеленським у його резиденції.

Повернувшись, він розповів Путіну, що Зеленський пропонує зустрітися. У відповідь Путін сказав, що ніколи не відмовлявся від зустрічі, але не бачить сенсу "переливати з порожнього в порожнє".

Помічник Путіна Юрій Ушаков пізніше заявив, що до Києва їздив "досить великий бізнесмен", якого "багато хто знає", але імені не назвав.

Лист Володимира Зеленського до Путіна — що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський надіслав російському диктатору Путіну відкритий лист. Звертаючись до глави країни-агресора, Зеленський заявив, що війна проти України є особистим рішенням російського лідера, і запропонував шукати шляхи завершення війни через прямий формат взаємодії між Україною та Росією.

"Я пропоную вам зустріч. Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я нібито можу приїхати до Москви. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого. Є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни та миру. Швейцарія, Туреччина, країни арабського світу – багато хто може і хоче прийняти цю зустріч", – сказав президент.

Путін прокоментував лист українського президента Володимира Зеленського. За словами російського диктатора, перехід Києва до публічного обговорення переговорних питань нібито є неправильним кроком, а до моменту зустрічі із Зеленським потрібно знайти конкретні рішення щодо врегулювання конфлікту.

У свою чергу, Зеленський відреагував на відмову російського диктатора Путіна від зустрічі для завершення війни.

Глава держави заявив, що Росія "знову обирає війну", а відповідь Путіна на його пропозицію назвав "слабкою".

"Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Він не хоче нічого змінювати і не хоче визнати, що його війна подобається лише йому і тим, хто витягує з нього гроші, — вони всі сьогодні були дуже усміхнені", — сказав президент у відеозверненні.

Інші новини:

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред