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Вулиці можуть перетворитися на річки: синоптик попередила про негоду в Україні

Марія Николишин
7 червня 2026, 22:14
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Синоптикиня каже, що Україну можуть накрити сильні зливи.
Вулиці можуть перетворитися на річки: синоптик попередила про негоду в Україні
Прогноз погоди в Україні на 8 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у понеділок
  • Де температура підніметься до +29 градусів

Погода в Україні у понеділок, 8 червня, буде дощовою. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, дощі можуть супроводжуватися грозами, а при грозах можливі шквали і короткочасні сильні зливи.

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"Не варто звинувачувати у ріках вздовж вулиць лише атмосферу - засмічені стоки також можуть бути причиною складної погодної ситуації, а точніше її наслідків. Тому парасолі та безпечна парковка вашого автомобіля - обов'язково", - зауважила синоптикиня.

Вона додала, що температура повітря завтра буде комфортною. Протягом дня очікується +22…+26 градусів, на сході та півдні +24…+29 градусів.

Вулиці можуть перетворитися на річки: синоптик попередила про негоду в Україні
Погода 8 червня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 8 червня прогнозується дощ, також можлива гроза. Вдень температура повітря сягатиме +22…+23 градуси.

Вулиці можуть перетворитися на річки: синоптик попередила про негоду в Україні
Погода в Києві / фото: meteoprog

Діденко також розповіла, що найближчий тиждень буде дуже теплим, але вологим.

"Погода буде нестійкою, з коливаннями атмосферного тиску, часом із задухою при високій вологості, проте дуже красивою", - підсумувала синоптикиня.

Вулиці можуть перетворитися на річки: синоптик попередила про негоду в Україні
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода в Україні наступного тижня

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у наступні кілька днів погодні умови в Україні визначатиме малоградієнтне поле, а також розмиті атмосферні фронти.

За його словами, повітряна маса очікується нестійкою, тому в більшості регіонів час від часу проходитимуть грозові дощі, переважно в денні години.

"Вітер передбачається змінних напрямків, слабкий, проте під час гроз можливі короткочасні шквали", - зауважив він.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 6 червня у Києві була потужна злива, через яку утворились сильні потопи. Синоптики оголошували штормове попередження - І рівень небезпечності.

Синоптики також оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності і на 7 червня. Прогнозується, що сильний шторм може накрити всі регіони, крім східних областей.

Водночас, синоптики говорили, що в Одесі та по області у червні буде трохи прохолодніше, ніж у центральних і східних регіонах країни.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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