Склад північнокорейських ракет палає досі: СБУ влупили по Воронезькій області

На території Острогозького району, де вночі виникла пожежа поруч із вибухонебезпечними об'єктами і почалася детонація, оголошено режим НС.

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У Воронезькій області запровадили режим НС / Колаж: Главред, скріншот, фото тг-канали

7 вересня Воронезьку область атакували безпілотники. Влада запровадила режим надзвичайної ситуації для регіону через детонацію складу боєприпасів. На цей момент на об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.

Спочатку губернатор Олександр Гусєв повідомив про евакуацію одного села в Острогозькому районі, ймовірно, що йдеться про село Солдатське. Згодом він заявив, що евакуація торкнеться вже кількох сіл, не вказавши конкретних назв.

"На території Острогозького району, де вночі виникла пожежа поруч із вибухонебезпечними об'єктами і почалася детонація, оголошено режим НС", – додав він.

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У Воронезькій області РФ знищено склад північнокорейських ракет KN-23, повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"У Воронезькій області горить і детонує склад боєприпасів. За повідомленням моїх джерел, це місце звідки здійснювалися пуски балістичних ракет KN-23. Кілька тижнів тому неподалік був атакований ще один великий склад", - зазначив він.

Як підкреслив Мусієнко, масштаб збитків дуже потужний. Поки РФ з простягнутою рукою шукає ракети по світу, Сили оборони України зменшують її потенціал.

"Крім артилерійських снарядів, мін, патронів, гранат там з великою ймовірністю знаходилися північнокорейські ракети. Саме та балістика, якою Росія обстрілює територію України… Проведено дуже гарну роботу".

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

За інформацією джерел українських ЗМІ, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому.

"СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, - є законними цілями", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Коаліція дронів - що це таке На 19-му засіданні Контактної групи з оборони України оголошено про запуск Коаліції дронів, до якої вже долучилися 8 країн: Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія та Велика Британія. Країни Північноатлантичного альянсу нададуть Україні мільйон безпілотників 2024 року. Навесні Канада планує передати Україні понад 800 сучасних бойових дронів SkyRanger R70 на суму в 100 млн канадських доларів (близько 73 млн дол США). Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер у Торонто. За словами Блера, ці дрони канадського виробництва - одні з найкращих у світі у своєму класі. Влітку Франція поставить в Україну 100 безпілотних літальних апаратів. Дрони замовили у компанії Delair. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Як відомо, Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні. Росіяни можуть застосовувати більшу кількість власних ракет "Іскандер" по цілях великої дальності, заявив Шонн Белл.

На жаль, тепер під загрозою Харків і Суми. У наступній партії ракет, яку Іран може відправити РФ, опиняться ракети більшого радіусу дії, попереджають експерти.

Як не іронічно, однак раніше в МЗС Ірану розповіли чи планує Тегеран передачу балістики Росії. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не має наміру передавати Москві балістичні ракети.

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