РФ вдарила по ринку Костянтинівки з артилерії: є загиблі та поранені

Російські окупаційні війська завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого троє мирних жителів загинули і троє дістали поранення.
Армія країни-агресора РФ у суботу, 7 вересня, накрила артилерійським вогнем ринок у Костянтинівці, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.
"Росіяни обстріляли місто з артилерії, убили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини дістали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу", - підкреслив він.
За його словами, у місті внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, адміністративну будівлю, магазин, аптеку, шість автомобілів і три лінії електропередач.
"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйте своєчасно!", - закликав Філашкін жителів міста.
Що відомо про Костянтинівку?
Костянтинівка - місто в Краматорському районі Донецької області. Воно розташоване в північній частині області на річці Кривий Торець і знаходиться всього за 55 км від Донецька. Місто було в російській окупації в період із 28 квітня до 5 липня 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські окупанти постійно обстрілюють Костянтинівку, застосовуючи різний вид зброї. Про це повідомляє Вікіпедія.
Удари РФ по Костянтинівці - що відомо
Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, російські окупанти вдарили по супермаркету в Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
Президент України Володимир Зеленський реагуючи на удар країни-агресора Росії по Костянтинівці заявив, що Росія відповідатиме за цей терор.
У ДСНС України повідомляли, що пожежу, яка палала на площі 1 тис. кв. м, вдалося загасити.
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